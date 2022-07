Пятьсот исполнителей «Moscow Calling» установили рекорд на SandlerFest

Фестиваль прогрессивной рок-музыки SandlerFest продолжился на ВДНХ 3 июля 2022 года. Второй день фестиваля открылся невероятно бодро благодаря трибьют-группе ABBA Mia в сопровождении оркестра Midnight Symphony. Исполнив «Knowing Me, Knowing You», «Mamma Mia», «SOS» и другие хиты, музыканты объявили самую жаркую часть концерта.

— Давайте потанцуем — не одним же нам тут потеть, — проявил инициативу клавишник. — Предлагаю нам сегодня всем пропотеть как следует.

От такого заманчивого предложения в 30-градусную жару отказаться было сложно. «Money, Money», «Dancing Queen» «Super Trouper» и другие диско-шлягеры располагали к этому как нельзя лучше. Отплясывали даже молодые мамаши, привезшие на концерт грудных младенцев в колясках.

Группа Indievision cыграла принципиально иную, но не менее энергичную музыку. Ее участники сделали ставку на инди-рок, альтернативу и прогрессив.

— Чувствуется, жарко, поэтому не забывайте воду пить, — позаботился фронтмен группы о зрителях.

Команда Nothing Like Art сыграла мелодичный альтернативный рок.

— Рады вас приветствовать на этом грандиозном фестивале, — обратились музыканты к публике. — Сегодня у нас пять сцен и больше ста команд. Честно говоря, я не припомню, чтобы в России проводилось нечто подобное.

Хедлайнером первого концерта второго дня SandlerFest стали выпускники рок-школы Игоря Сандлера — проект The Universal. Ее фронтмен и гитарист — длинноволосый мальчик по имени Артур задорно исполнил «Song 2» Blur, «Come as You Are» Nirvana и другие стандарты.

Днём в павильоне №16 выступили ученики Кафедры эстрадно-джазового искусства Ларисы Долиной. Они продемонстрировали не только великолепные голосовые данные, но и умение держаться на публике. Особенно запомнились Ольга Григорьева с «It’s My Life» и Александра Манаева с «Venus».

На площади Промышленности у ракеты «Восток» днем 3 июля в рамках SandlerFest состоялся самый массовый в России музыкальный флешмоб «RockNmob 2022». Свыше 500 рок-музыкантов разных возрастов исполнили мировые хиты на открытом воздухе: «Moscow Calling» Gorky Park, «Bring Me To Life» Evanescence, «Hero» Skillet, «Somebody To Love» Jefferson Airplane. Флешмоб проходит в Москве уже не в первый раз в разных парках, но таким масштабным он был впервые. Например, на сей раз на участие в нем подало заявки рекордное количество гитаристов — 190.

В Зелёном театре дневной блок открыла группа Radio Queen под аккомпанемент оркестра Midnight Symphony. Исполнив «I Want to Break Free», вокалист поинтересовался:

— Ну что, вы готовы погрузиться в магию Queen?

Готовность была продемонстрирована с помощью «Don’t Stop Me Now», «A Kind of Magic», «Bohemian Rhapsody», «We are the Champions», «Show Must Go On» и др. Во время исполнения «We Will Rock You» весь партер Зелёного театра превратился в одну слаженную ритм-секцию. Периодически фронтмен устраивал со зрителями вокальную перекличку, побуждая их воспроизводить довольно замысловатые вокальные фразы. Абсолютным сюрпризом для всех стало исполнение «Barcelona» с оперной певицей Венерой Гимадиевой. Это был настоящий апофеоз главной идеи SandlerFest, которая заключалась во взаимопроникновении рока и классики.

Crossroads сыграли на концерте блюзовый сет. Лидер группы Сергей Воронов начал с автобиографической новой песни, где были такие слова: «Я жил в Париже, Берлине и Москве». Не обошлось и без старой песни «Сколько можно терпеть» на слова Гарика Сукачева. Одну из песен Crossroads доверили исполнить своей бэк-вокалистке Анастасии Концевой. Напоследок группа сыграла «старинную русскую балладу» «Diamond Rain» и песню «Can’t Get Away», о человеке, который, по словам Сергея Воронова, «хочет уйти от нее, да все никак не удается».

Ольга Кормухина зарядила зрителей песнями «Падаю в небо», «Жёлтая дорога» и «Нас учили быть птицами».

— Я, наверное, предвидела, что придется заниматься импортозамещением, — призналась она. — Не думала, что буду петь рок-песни, потому что всегда любила классику, перепела весь теноровый репертуар. Но я всегда знала, что замуж и умирать надо только в России.

Песню «Небеса» Ольга Кормухина посвятила тем, кто, имея мирную профессию, пошел защищать свою родину и погиб за нее. Певица предложила протянуть к ним в небеса руки и выразила надежду, что они нас услышат. Сама же одна при этом отправилась в зал и спела оттуда. Прозвучали и новые песни «Лететь в открытый космос» и «Жозефина».

Вскоре к Ольге Кормухиной присоединился Алексей Белов, с которым она исполнила «семейную балладу» «Говори, не молчи». Затем уже сам Алексей Белов спел песни из первого альбома группы «Парк Горького» «Bang», «Try to Find Me» и «My Generation» The Who с музыкальной цитатой «Вставайте, люди русские» из звуковой дорожки Сергея Прокофьева к фильму «Александр Невский». Под занавес Алексей Белов спел с Ольгой Кормухиной «Moscow Calling» с русскоязычным вторым куплетом.

Финальный блок SandlerFest стартовал с проекта «Русская классика в роке». Эстрадно-симфонический оркестр из Одинцово начал эту часть концерта с фрагмента увертюры «Царской невесты» и финала первого действия “Снегурочки”. Следом прозвучали произведения П.И.Чайковского и М.П.Мусоргского. Тему Эдуарда Артемьева из фильма «Сибирский цирюльник» с оркестром сыграл Дмитрий Четвергов. Он же сыграл соло на теме «Монтекки и Капулетти» С.С.Прокофьева.

Группа In Pravda заворожила зрителей Зелёного театра психоделической вокальной импровизацией на тему саундтрека Альфреда Шнитке к фильму «Сказка странствий». Не менее креативными оказались и остальные номера ансамбля. Так, в мелодию из «Пер Гюнта» Эдварда Грига они вживляли рэп и кантри-фрагменты.

Группа Gipsy Jack окунула зрителей SandlerFest в рок-ритмы 60-70-х. Кубинский фронтмен с татуировками, боевой раскраской на лице и пристегнутыми к джинсам наручниками источал бешеную энергетику в духе Джима Моррисона и Игги Попа. Неугомонный певец то брал в руки акустическую гитару и исполнял балладу, то усаживался за клавиши, то спокойно уходил перекурить в окрестности Зелёного театра, не переставая при этом петь, к удивлению случайных прохожих. В финале своего счета Gipsy Jack устроил огненный джем-сейшн с неистовым Игорем Сандлером на клавишных.

Перед трибьют-шоу Pink Floyd зрителей ждал невероятный сюрприз. Игорь Сандлер продемонстрировал подлинную гитару Дэвида Гилмора. В 2019 году этот легендарный музыкант продал на аукционе 10 своих инструментов. Один он выкупил сам, чтобы перечислить деньги в благотворительный фонд, две ушли арабским шейхам, а семь достались российскому ценителю. Одну из них продюсер и показал гостям SandlerFest.

— Я солдат рок-н-ролла и буду верен этой музыке до конца. Меня покорил прог-рок своей красотой и сложностью. Я помню, как приобрел свой первый винил Grand Funk Railroad. Не понимал ни слова, но стоял, заворожённый перед этой музыкой, как кролик перед удавом, — подытожил Игорь Сандлер происходящее на фестивале.

Прощальным аккордом SandlerFest стало трибьют-шоу Pink Floyd, которое поражало своей масштабностью и концептуальностью. У группы Floyd Universe был филигранно проработан каждый звук. Отсылка же к программе «Dark Side of the Moon» производилось с помощью абстрактного космического видеоряда на круглом сценическом экране.

Музыкальный проект «Русская классика в роке» в рамках Фестиваля прогрессивной рок-музыки Игоря Сандлера SandlerFest является участником конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Фото – Сергей ВИНОГРАДОВ, Виктория ЗИМИНА, Михаил БРАЦИЛО

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru