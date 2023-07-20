Начались съемки комедийного сериала под рабочим названием «Политех» (12+) о подростке, мечтающем стать профессиональным киберспортсменом. Производством сериала для Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») и СТС занимаются компания Black Box Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В главных ролях — Саша Новиков и Анна Глаубэ. В проекте снимаются Егор Корешков, Андрей Федорцов, Ян Цапник, Наталья Бардо, Маргарита Дьяченкова, Эвелина Блёданс, Олег Верещагин и другие актеры, а также блогер Аня Покров. 12-серийный проект пополнит линейку Wink Originals, а в новом телесезоне выйдет в эфире канала СТС.

По сюжету школьнику Глебу (Саша Новиков) выпадает шанс стать частью популярной киберспортивной команды. Ради мечты он бросает школу, где и так редко появлялся, и переводится в не самый лучший колледж. Так, по расчетам Глеба, удастся не только успокоить родителей, которые хотят, чтобы у парня была профессия, но и получить больше времени на тренировки. Однако жизнь Глеба меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы Алиса (Анна Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницы большие планы: вывести учебное заведение в топ рейтинга колледжей страны, чтобы перезапустить собственную карьеру и вернуться в Москву. Алиса готова на всё, чтобы построить продвинутый колледж по новым правилам, а Саша стремится устранить все преграды на пути к киберспортивной славе. Кого из героев это соревнование приблизит к заветной мечте? Гуд лак хэв фан, или ГЛХФ, как говорят геймеры друг другу перед стартом игры.

Часть съемок проходит в действующем учебном заведении — филиале МГТУ «Станкин» в подмосковном Егорьевске. С разрешения администрации художники перекрасили стены и дополнили реквизитом кабинеты, актовый и спортивный залы, столовую, коридоры и другие зоны. В интерьере появились советские парты, вычислительная техника начала девяностых и другие предметы, а экстерьером экранного колледжа стало бывшее общежитие преподавателей. В Егорьевске также снимут битву роботов, которых взяли напрокат у московских разработчиков.

«Принято считать, что колледж — это учебное заведение, куда идут учиться только в крайнем случае. Наш сериал развеет мифы о средних специальных учебных заведениях и, надеемся, восстановит их статус», — говорит Константин Маньковский, генеральный продюсер Black Box Production.

«Когда-то компьютерные игры были лишь развлечением, но сейчас обрели совершенно другой статус. В нашей стране много одаренных ребят, которые могут начать применять свои навыки в популярной и действительно важной ИТ-сфере», — отметил Павел Сарычев, продюсер Black Box Production.

«Кем быть — один из первых взрослых вопросов, с которыми сталкивается каждый подросток. Одни сразу идут по стопам родителей, другие долго ищут собственный путь. Третьи делают этот выбор играючи, как главный герой нового сериала. А так как киберспорт в нашей стране признан официальным видом спорта, в этой сфере тоже можно строить карьеру. Но любой карьерный путь начинается с получения знаний. История героев сериала «Политех» поможет привлечь внимание подростков и родителей к тем возможностям, которые открывает в том числе и среднее профессиональное образование», — уверен Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink.

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