Начались съемки сериала «Адвокаты», драмеди о народных заступниках

Студия KIONFILM совместно со студией LOOKFILM приступили к съемкам нового проекта «Адвокаты» с Эльдаром Калимулиным и Екатериной Вилковой в главных ролях.

Соседская лошадь снесла забор? Шапочка из фольги не спасает от облучения? Адвокаты «Юстасс» со всем разберутся. Людмила — лучший адвокат фирмы и худший наставник на свете. Поэтому, когда её ассистентом становится амбициозный новичок Артём, обоим приходится несладко. Вместе они распутывают самые разные дела, каждый день выбирая между совестью и стабильным гонораром.

12-серийное драмеди с элементами комедии и бадди-муви снимает режиссерский дуэт Анны Пармас и Леонида Тележинского, впервые работающий вместе на площадке. Анна Пармас — известная комедиограф, подарившая нам один из хитов KION 2024 года «Дорогой родственник» и первый сезон «Нереалити». Леонид Тележинский — актер и режиссер, недавно завершивший режиссерскую работу над вторым сезоном «Нереалити». Сценарий написали Глеб Хлебников («Барабашка») и актер Геннадий Смирнов, для которого эта работа стала сценарным дебютом.



Главные роли исполняют Эльдар Калимулин и Екатерина Вилкова. Также в проекте принимают участие Руслан Братов, Анна Котова, Сергей Романович, Ирина Розанова, Марина Васильева, Иван Добронравов, Егор Корешков, Милош Бикович, Александр Устюгов, Анна Михалкова, Любовь Толкалина, Михаил Трухин, Аглая Тарасова, Надежда Маркина, Олег Васильков и Анфиса Черных.

«Адвокаты» — стильный процедурал для тех, кому интересно узнать, как защитить себя в суде, или что делать, если ты случайно влип в «криминальную историю» и нуждаешься в юридической помощи.

«Я впервые снимаюсь вместе с Эльдаром Калимулиным — он отличный, очень талантливый партнер, и мы весело проводим время. Как большинство проектов Анны Пармас, “Адвокаты” — это микс нескольких жанров. В нем есть и драма, и комедия, и объемные персонажи, которых интересно играть. Моя героиня, как и любая женщина любой профессии, ищет баланс между работой и семьей, делая выбор каждый день. У нас еще не было совместных сцен с моей экранной дочерью, так что самое интересное в наших с ней взаимоотношениях еще впереди», – говорит актриса Екатерина Вилкова.

«В моем герое самое важное – это его искренность, вера в людей и желание следовать букве закона до определенного момента. Мне кажется, что адвокаты – это такие правовые рок-звезды. В актерстве и в адвокатстве тоже есть схожесть. Мы много работаем с публикой, с текстом, с разными источниками… Есть в нас желание найти правду», – делится актер Эльдар Калимулин.

«Это сериал про адвокатов, без убийств и стрельбы. Он о повседневной жизни, в которой зритель может узнать себя. Я играю мошенника, в чем-то даже сектанта, неоднозначного героя, который часто использует своих клиентов, а иногда помогает им. Смотря с какой стороны посмотреть. Поэтому он мне и интересен. Мне нравится, что зритель может менять мнение о персонаже в зависимости от того, в какую сторону меняется сцена и мой герой в ней», – комментирует актер Милош Бикович.

«Мне очень комфортно (говорю, конечно, за себя) работать с Леонидом Тележинским. Это началось ещё на проекте «Нереалити-2». У нас похожее чувство юмора и скорость принятия решений. Очень это облегчает сотрудничество. Мы разрабатывали проект вместе, но поделили его не поровну. Лёня снимает восемь серий, а я четыре. Наверное, потому что он покрепче и помоложе», – рассказывает режиссер Анна Пармас.