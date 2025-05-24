Начались съёмки документального фильма про основателя и фронтмена рок-группы «Три дня дождя» Глеба Викторова

Студия KIONFILM объявила о начале съёмок большого документального фильма, центром которого станет откровенное интервью с солистом группы Глебом Викторовым — первым после лечения в реабилитационном центре. Интервью и клипы с артистом набирают десятки миллионов просмотров, а сам Глеб Викторов находится в центре медийного внимания. В мае музыкант, вошедший в индустрию в качестве битмейкера и начинавший с небольших клубов, собрал солд-аут на ЦСКА Арене – одном из самых больших российских стадионов. Креативный продюсер и режиссёр фильма Виктория Ариничева в своем фильме покажет музыканта в новом, приближенном свете. Проект будет эксклюзивно доступен зрителям в онлайн-кинотеатре KION.

Глеб Викторов – фронтмен «Три дня дождя», коллектива, давно укрепившего свой статус, как одной из главных групп своего жанра. У него есть талант, огромная армия поклонников, миллионы прослушиваний и грядущий стадионный концерт. В декабре Глеб достиг точки невозврата и попал в самое серьезное в своей жизни лечение.

Документальный фильм «Три дня дождя» раскроет эксклюзивные подробности периода реабилитации и расскажет о периоде между двумя стадионными концертами группы, во время которого Глеб продолжает борьбу с собственными демонами ради своего будущего. Съёмочная группа побывает в доме Глеба, который до этого не попадал в объективы камер, зрители узнают подробности его жизни вне сцены и медиа, чтобы познакомиться с новым, настоящим Глебом. Артист поделится своими страхами, комплексами и планами на будущее, расскажет про новую философию трезвости, которую он исповедует. Также Викторов приоткроет тайну создания альбома «Висхолдинг», который записывался прямо во время нахождения артиста в реабилитационном центре.

События фильма охватят период начиная с концерта на ЦСКА Арене и до большого сольника в Минске.

«Я точно знаю, что есть определенный круг слушателей, которым искренне важно знать и быть в курсе, как у меня дела и что со мной происходит. В первую очередь, фильм для них. Сейчас я заново познакомился с собой, теперь и у зрителя будет такая возможность, для них это тоже будет новый опыт, первая встреча. Как она произойдет и какой будет — увидим. Раньше я, правда, пытался следовать трендам и хотя бы немного соответствовать «селебрити тусовке». Сейчас мне это даётся очень тяжело, всегда ощущаю внутреннее сопротивление. Думаю, это связано с тем, что, наконец, я смог оформить границы моей личной жизни и того, что я хотел бы оставить только для себя», – говорит фронтмен рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов.

Фото © пресс-служба KION