VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноНачались съёмки документального фильма про основателя и фронтмена рок-группы «Три дня дождя»...

Начались съёмки документального фильма про основателя и фронтмена рок-группы «Три дня дождя» Глеба Викторова

editor
By editor
70
глеб викторов - группа три дождя

Студия KIONFILM объявила о начале съёмок большого документального фильма, центром которого станет откровенное интервью с солистом группы Глебом Викторовым — первым после лечения в реабилитационном центре. Интервью и клипы с артистом набирают десятки миллионов просмотров, а сам Глеб Викторов находится в центре медийного внимания. В мае музыкант, вошедший в индустрию в качестве битмейкера и начинавший с небольших клубов, собрал солд-аут на ЦСКА Арене – одном из самых больших российских стадионов. Креативный продюсер и режиссёр фильма Виктория Ариничева в своем фильме покажет музыканта в новом, приближенном свете. Проект будет эксклюзивно доступен зрителям в онлайн-кинотеатре KION.

Глеб Викторов – фронтмен «Три дня дождя», коллектива, давно укрепившего свой статус, как одной из главных групп своего жанра. У него есть талант, огромная армия поклонников, миллионы прослушиваний и грядущий стадионный концерт. В декабре Глеб достиг точки невозврата и попал в самое серьезное в своей жизни лечение. 

Документальный фильм «Три дня дождя» раскроет эксклюзивные подробности периода реабилитации и расскажет о периоде между двумя стадионными концертами группы, во время которого Глеб продолжает борьбу с собственными демонами ради своего будущего. Съёмочная группа побывает в доме Глеба, который до этого не попадал в объективы камер, зрители узнают подробности его жизни вне сцены и медиа, чтобы познакомиться с новым, настоящим Глебом. Артист поделится своими страхами, комплексами и планами на будущее, расскажет про новую философию трезвости, которую он исповедует. Также Викторов приоткроет тайну создания альбома «Висхолдинг», который записывался прямо во время нахождения артиста в реабилитационном центре. 

глеб викторов - группа три дождя

События фильма охватят период начиная с концерта на ЦСКА Арене и до большого сольника в Минске.

«Я точно знаю, что есть определенный круг слушателей, которым искренне важно знать и быть в курсе, как у меня дела и что со мной происходит. В первую очередь, фильм для них. Сейчас я заново познакомился с собой, теперь и у зрителя будет такая возможность, для них это тоже будет новый опыт, первая встреча. Как она произойдет и какой будет — увидим. Раньше я, правда, пытался следовать трендам и хотя бы немного соответствовать «селебрити тусовке». Сейчас мне это даётся очень тяжело, всегда ощущаю внутреннее сопротивление. Думаю, это связано с тем, что, наконец, я смог оформить границы моей личной жизни и того, что я хотел бы оставить только для себя», – говорит фронтмен рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов.

Фото © пресс-служба KION

Предыдущая статья
«Калейдоскоп»: Артём Кинг презентовал новый трек
Следующая статья
«Ленинград» и Зоя выпустили гимн поколения «Жигули»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru