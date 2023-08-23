Начались съёмки нового документального тревел-сериала с Вячеславом Чепурченко

Российская компания Agenda Media Group запустила съёмки документального тревел-сериала «Вино и люди» о российском виноделии. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал состоит из четырёх серий, ведущими стали российский актёр театра и кино Вячеслав Чепурченко и винный эксперт, соорганизатор премии винных карт России Russian Wine Awards и Blind Tasting Championship 2023 Влада Лесниченко.

Влада Лесниченко, ведущая сериала «Вино и люди»:

«Участие в сериале — и органичное, и желанное продолжение моей винной карьеры. Мне немного страшно, я чувствую огромную ответственность, но, получив это предложение, отказаться я не могла. Вино — мирный и безграничный продукт. Оно объединяет людей на пути его создания. Когда команда виноградарей трудится на винограднике, ухаживая за лозой, а затем собирая урожай, когда команда энологов кропотливо и сосредоточенно работает в погребе, при этом импровизируя и творя, — они вместе, в труде и в радости, особенно когда вино получается и его принимают люди, для которых они его создавали. Мы, любители вина, тоже не любим дегустировать поодиночке: мы делимся вином, чувствуем его, сопереживаем, наслаждаемся, дискутируем. Хочется передать зрителям будущего фильма именно эти эмоции, хочется вместе прожить истории виноделов, хочется показать вино как продукт любви человека к земле и людям. А если чего-то очень хочется, мы это обязательно сделаем!»

Слава в документальном сериале станет главным героем, у которого в голове множество мифов, стереотипов и вопросов, даже несмотря на то, что российское вино уже плотно заняло строчки в меню разных ресторанов и полки винотек. Влада поможет понять Славе, мало знакомому с российским вином, что Россия действительно винодельческая страна. Команда отправляется в путешествие по России, чтобы познакомить зрителей с людьми, стоящими за созданием лучших вин.

Вячеслав Чепурченко:

«Меня всегда привлекали умные, яркие, с огнём внутри люди, и особенно те, кто разбирается в узконаправленных умениях той или иной профессии и ремесла. В этом проекте совпало всё. В данном случае я совершенно не разбираюсь в вине и, естественно, хочется узнать, что же такого в этом есть, от чего миллионы людей сходят с ума и что с таким воодушевлением обсуждают. И конечно, не будем забывать про дегустации».

Главным редактором сериала выступит Алексей Синельников, автор канала «Вино и люди», основатель комьюнити «Вино и люди», главный редактор газеты «Малый бизнес».

Алексей Синельников, редактор сериала «Вино и люди»:

«Российское вино в современной истории было довольно долго поражено в правах. Мы много видели красивой рекламы импортного спиртного в девяностые. Потом это всё тотально запретили. Наше вино появилось и расцвело, но всё так же продолжало молчать. А потом заговорило! Стало осваивать язык СМИ и социальных медиа, язык массовых ивентов и протокольных совещаний. Многие вдруг открыли для себя красоту вина, но ещё не хватало слов, чтобы её передать. Мы частично выучили этот новояз, а частично придумали. Мы говорим о вине и уже слышим друг друга. Но вот языка кино в вине очень не хватает. Это же невероятно красивая индустрия, невероятно! Я рад, что кино обращает внимание на виноделов. Мне хочется, чтобы произошло чудо и наш сериал с его ведущими, с его восхитительными героями влюбил в себя миллионы и миллионы наших сограждан. И они вдруг осознали, насколько же красива эта вселенная вина и насколько она близка — только руку протяни!»

Сериал не просто про винодельни и вино, основной акцент создатели проекта делают на историях и уникальных судьбах героев, которые многие годы занимаются производством современного российского вина.



Мария Артёмова, креативный продюсер проекта:

«Этот проект не просто возможность познакомиться с российским вином. Это возможность познакомиться с ним через людей, которые стоят за винной культурой России. Узнать, через какие события и испытания пришлось пройти нашим героям, прежде чем на нашем столе благодаря им появился в бокале тот или иной вид вина. В каждую серию мы интегрируем любопытные бонусы, скрытые смыслы, небольшие секреты, которые, надеюсь, наши зрители смогут разгадать при просмотре сериала».

Первые серии зрители смогут увидеть уже после официальной премьеры в ноябре.

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