«Они потрясли мир. Анатолий Папанов. Любовь на старость отложить нельзя»

Среди его ролей несгибаемый комбриг и авантюрист, благородный доктор и контрабандист. Его голосом говорит волк в «Ну, погоди!» и поет водяной в «Летучем корабле». На счету актера сорок восемь театральных спектаклей, семьдесят кинолент и более сотни мультфильмов. Даже его эпизодические роли становились украшением фильма. Анатолия Папанова многие считали комическим артистом, при этом в душе он всегда оставался трагиком.

Он прожил очень не простую жизнь. Воевал, был ранен, инвалидность едва не поставила крест на мечте об актерской карьере. Но все сложилось самым невероятным образом – было много событий, которые иначе как мистическими не назовешь.

Один из самых популярных актеров советского кино стал знаменит только в 47 лет. И в зрелом возрасте был нарасхват. Кино и театр были настоящей страстью Анатолия с детства.

В его жизни была только одна любовь – супруга Надежда Каратаева. Вместе они прожили 43 года. Их семья, как и многое в его судьбе, сложилась вопреки всему. Знакомые пары не могли понять, почему девушка предпочла хромого инвалида племяннику легендарного маршала Ворошилова. А Надежда считала Папанова симпатичным и невероятно талантливым.

Он хранил верность не только одной женщине, но и одному театру – театру Сатиры. Всегда поддерживал молодых актеров. А однажды спас жизнь партнера по сцене.

В жизни Папанов в отличии от многих своих экранных персонажей не любил резких фраз и панибратства, был удивительно скромен. Он мешками получал письма от юных зрителей, никогда не отказывался пообщаться с детьми, пожать им руку и оставить автограф.

В 1987 году Папанову предложили роль в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего». Друзья отговаривали, но артисту сценарий понравился. Тогда никто и предположить не мог, что этот фильм станет для актера последним.

Почему Папанов едва не сел в тюрьму будучи подростком? Какое чудо помогло ему выжить на фронте? Из-за чего в молодости режиссеры не замечали актера? Что помогло хромому инвалиду войны стать знаменитым? Правда ли артисты фильма «Берегись автомобиля!» устроили против него заговор? Как кирзовые сапоги помогли Папанову найти жену? Чем Анатолий не нравился будущей теще? Какая роль стала его любимой? Из-за чего смерть актера многие считают мистической? Можно ли было его спасти? И почему артисты театра не пришли на похороны Папанова?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Анатолий Папанов. Любовь на старость отложить нельзя» в пятницу, 25 августа, в 00:10 на Пятом канале.

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