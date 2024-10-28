Начались съёмки полнометражной военной драмы «Отец»

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о начале съемок полнометражного фильма «Отец» — проникновенной военной драмы об отцовской любви, которая оказывается сильнее смерти. Главную роль в фильме играет Илья Шакунов («Гололед», «Антиснайпер», «Монтекристо»), также в проекте снимаются Роман Васильев («Императрицы»), Владислав Тирон («Триггер»), Егор Абрамов («Мир! Дружба! Жвачка!»), Алина Дулова («Большой дом»), Екатерина Чаннова («Подслушано в Рыбинске») и другие актеры. Фильм снимает режиссер Павел Иванов («Тихая гавань»). Производством занимается «Продюсерская Кинокомпания Киномир» при поддержке Министерства культуры РФ.

1942 год. Год тяжелейших испытаний, которым не видно ни конца, ни края. Опытный сибирский охотник Гавриил узнаёт, что его сын числится пропавшим без вести. В отчаянии и ярости Гавриил уходит на фронт добровольцем — он верит, что Семён жив, и намерен найти его. Но вместо отправки на передовую Гавриила назначают старшиной группы снайперов — совсем молодых и неопытных ребят.

Гавриил обучает бойцов снайперскому искусству и постепенно заменяет им отца. Вот только в сердце ещё теплится надежда найти сына. И ради этой цели он готов выдержать всё.

Илья Шакунов, актер:

«Сценарий фильма «Отец» интересный, увлекательный, захватывающий — я прочел его на одном дыхании. Персонажи все любопытные, и главный герой Гавриил Епифанович Собинов, роль которого я исполняю, особенно выделяется, но при этом он как зеркало — в нем отражаются другие персонажи. Наверное, потому что он — отец. Наш фильм о семейных отношениях, на них строятся мотивы, желания героев, мне интересно посмотреть с этой точки зрения на происходящее во время Великой Отечественной войны. Наверное, у зрителей может возникнуть ассоциация с фильмами советской эпохи, но наша история совсем другая».

Владислав Тирон, актер:

«Сценарий фильма я прочитал очень быстро, и не потому, что я куда-то торопился, а потому что меня очень захватила эта история. Она написана ёмко, содержательно, трогательно. Я мечтал сняться в историческом военном кино. Мне очень понравился герой, которого мне предложили — он учится выражать свои чувства через слова и познает эту жизнь через призму войны, он взрослеет. Наш режиссер – Павел Иванов, сразу озвучил, что он хочет видеть, и я стал приносить ему свои задумки, свои предложения. Павел дает актерам рекомендации по поводу тех красок, которые нужно использовать, а мы думаем, как эти краски воплотить в жизнь».

Роман Васильев, актер:

«Тема родителей и детей в меня всегда особенно попадает. И мой персонаж не исключение в желании проявить родительскую, наставническую заботу о ближнем, но он вынужден отдаляться от остальных. Сложный, глубокий, надломленный герой. Готовясь к роли, я пока сконцентрировал свое внимание на воспоминаниях военачальников и рядовых солдат о Великой Отечественной войне. Перечитал «Красный смех» Леонида Андреева, пересмотрел «Иди и смотри» Климова. И еще многое предстоит изучить впереди».

Татьяна Яковенко, продюсер:

«Тема Великой Отечественной войны для меня, как и для всех людей моего поколения, очень личная и трагическая. Один мой дед погиб, другой пропал без вести в боях под Сталинградом в 1943 году. К созданию фильма о героях Великой Отечественной войны мы подходим серьезно, ответственно и очень бережно. В нашей картине будет много эффектных экшн-сцен боев, снайперских дуэлей, но прежде всего это история про людей. Я уверена, что зритель будет сопереживать героям и испытывать сильные эмоции — а это то, для чего люди приходят в кинотеатры. Мы собрали молодую талантливую творческую команду, и для нас, продюсеров, очень важно, что вся команда “горит” проектом».