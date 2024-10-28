Оперные исполнители из Санкт-Петербурга впервые выступили в Мумбаи

На сцене Royal Opera House в Мумбаи 26 октября 2024 года состоялся концерт «Шедевры мировой классики» в исполнении солистов театров «Санктъ-Петербургъ Опера» и «Зазеркалье». Оба коллектива выступили в Индии впервые.

Программа в Мумбаи завершила большие международные гастроли «Санктъ-Петербургъ Опера», прошедшие при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Ранее коллектив побывал в Сербии и Венгрии. «Санктъ-Петербургъ Опера» стал первым государственным театром, который выступил в стране Евросоюза за последние 2,5 года.

На концерте «Шедевры мировой классики» в Мумбаи в сопровождении концертмейстеров Марии Чернышевой («Санктъ-Петербургъ Опера») и Егора Прокопьева («Зазеркалье») ведущие вокалисты, лауреаты международных конкурсов Мария Бочманова (сопрано) и Сослан Гагиев (тенор) из театра «Санктъ-Петербургъ Опера», Ольга Васильева (сопрано) и Иван Васильев (баритон) из театра «Зазеркалье» исполнили романсы, арии и дуэты. Программа состояла из двух частей: в первой публика услышала произведения П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, С.В. Рахманинова, А.А. Алябьева, во второй — сочинения В.А. Моцарта, В. Беллини, Дж. Пуччини, Дж. Верди, Ш. Гуно, Ж. Бизе.

Перед началом программы с приветственным словом выступили Иван Юрьевич Фетисов, Генеральный консул Российской Федерации в Мумбаи, Елена Сергеевна Ремизова, Руководитель Представительства Россотрудничества в Индии и Асад Лалджи, куратор Royal Opera House.

«Замечательный концерт. Это очевидно по аплодисментам, которые артисты получили. Знаете, как я сказал в конце концерта, это здание было построено более 100 лет назад именно для таких выступлений. Это было поразительно. Зрители Мумбаи могли насладиться музыкой и талантом такого калибра», — поделился впечатлениями Асад Лалджи, куратор Royal Opera House.

Концерт прошел в рамках фестиваля «Слово о русском сердце», организованного Россотрудничеством совместно с АНО «Центр креативных индустрий «Новый город» и при поддержке крупнейшей нефтегазовой компании Индии Nayara Energy, Российского центра науки и культуры в Нью-Дели и Фонда президентских грантов.

Данное событие приурочено к празднованию 555-летия путешествия русского купца Афанасия Никитина к берегам Индии и Дню народного единства. Фестиваль представил множество мероприятий, отражающих богатство российской культуры и традиций. Всего за время фестиваля более 50 участников из 14 регионов, от Владивостока до Русского Севера и Кавказа, объединились, чтобы продемонстрировать многонациональное и мультикультурное «русское сердце» в индийских городах в преддверии Дня народного единства.