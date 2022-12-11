Редкую работу Василия Перова выставили на аукционе в Москве

12 декабря в Москве стартует уникальный аукцион. Портал ARTinvestment.RU представляет шедевры классического искусства XIX и ХХ веков и редкие работы неофициальных художников 1960-х годов. Среди работ «Охота на медведя зимой» (1879) кисти Василия Григорьевича Перова (резервная цена: $900 тыс.), лирический пейзаж Алексея Кондратьевича Саврасова «Сельский вид в окрестности Москвы при закате солнца» (1858) (резервная цена: $800 тыс.), а также картина одного из главных русских пейзажистов второй половины XIX века Ивана Ивановича Шишкина «На окраине леса» (1871) (резервная цена: $600 тыс.).

Василий Перов. Охота на медведя зимой. 1879

«Это важное событие для Москвы, поскольку все работы, выставленные на аукцион, представляют исключительную ценность и редкость. Вообще шедевры классического искусства XIX и ХХ веков крайне редко появляются на рынке, и тем более на аукционе. Так, работа Перова "Охота на медведя зимой" из ряда знаменитых полотен на тему охоты, которые сейчас украшают музейные собрания Третьяковской галереи и Русского музея. То есть появление картины музейного уровня размером в полтора метра с уникальным провенансом, который можно проследить с 1892 года - является уникальным событием не только для России, но и для аукционов уровня Sotheby's - и их экстра вещей, представленных на вечерних торгах. Что касается работы Саврасова - известно, что он в 1856–1857 годах писал пейзажи окрестностей Москвы и Санкт-Петербурга, и из шести таких работ известно местоположение только одной - "Сельский вид в окрестностях Москвы при закате солнца", находящейся в частном собрании. Ее мы и представляем на аукционе. Также уникальна работа Куинджи "Радуга" - появление его картин всегда редкость, я уже не говорю о частных коллекциях», – рассказывает руководитель ARTinvestment.RU Егор Борисович Молчанов.

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