Надежда БАБКИНА: «В детстве я больше всего любила играть в куклы»

21 марта 2022 года, в Международный день кукольника Надежда Бабкина рассказала о своей особой любви к куклам, которую питает с самого детства. Кстати, именно куклы повлияли на выбор будущей профессии.

— Не поверите, но в детстве я больше всего любила играть в куклы, — признается Бабкина. — У нас дома была печка, а под ней — пространство. И вот там находились две мои полочки. Одна была «бытовая», где все куклы «занимались бытом» — то есть добывали себе пищу, ходили в магазины, что-то продавали и покупали, готовили, шили одежду… А вторая полочка — это «зал», в котором проходили кукольные театральные представления. Ну, например, учу я дома наизусть отрывок из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила»: «У Лукоморья дуб зеленый…» — а куклы у меня исполняли роли персонажей. И когда я потом в школе читала выученные стихи, то всегда получала пятерки, потому как к процессу подготовки к уроку я подходила очень творчески. И помогали мне в этом именно куклы… Я сама шила своим куклам костюмы, — вспоминает певицы. — Но подручного материала у меня было мало, и я шкодничала: отрезала от маминых платьев сзади часть оборки, какой-нибудь квадрат. Мама про это, конечно, ничего не знала. Надевала потом свое крепдешиновое платье, шла в гости, а ей там говорили: «Тамара, у тебя сзади — дыра». Она удивлялась: «Какая дыра? Платье же новое!» Потом смотрит, а там и правда куска нет!

Свою внушительную коллекцию кукол ручной работы Надежда Георгиевна собирает на протяжении сорока лет. В числе экспонатов — и курская столбушка, и многочисленные берегини, и кукла-почтальон, и кукла на чайник, и кукла в национальном татарском костюме, которая может петь на татарском языке. Все они были подарены певице или привезены ею из самых разных уголков России и даже других стран. И изготовлены они из самых разных материалов: из соломы, глины, дерева, бересты, мочала, текстиля, фарфора, пластмассы… Некоторые куклы приехали к нам из стран бывшего Советского Союза: Белоруссии, Грузии, Прибалтики. А есть и куклы-иностранки — из Японии, Китая, Монголии, — поясняет основательница нового музея. — У любого экспоната, как и у человека — своя судьба, которую здесь могут поведать всем желающим. В музее представлено более ста кукол, и еще столько же с лишним ждут своей очереди…

Особое место в коллекции музея занимает уникальная кукла в сером льняном платье с вышивкой, красно-белом кокошнике и с бусами на шее. Назвали ее Наденькой. Примечательна эта кукла тем, что она может исполнять песни из репертуара основательницы музея.

На Малой сцене театра «Русская песня» представлена уникальная коллекция кукол, любовно собранная народной артисткой России Надеждой Бабкиной. Они, конечно, не играют в спектаклях, но и они «оживают», когда на них смотрят восторженные глаза детей. И мы говорим не только о маленьких зрителях, но и о тех, кто их приводит в наш театр.

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