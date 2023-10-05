Об этом говорили педагоги на встрече с председателем Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Натальей Кравченко на Форуме классных руководителей в Гостином дворе:
– Я рассказала педагогическому сообществу о деятельности Общественной палаты и как общественные инициативы становятся проектами федерального уровня, но больше слушала, - отметила Наталья Кравченко.
На встрече мы получили ценные предложения от самих педагогов:
- приравнять ставку педагога к МРОТ и обеспечить выполнение указа президента не постоянным увеличением нагрузки на преподавателей, а повышением базовой ставки оплаты труда педагога;
- выделять субсидии на оплату услуг ЖКХ и проезд на общественном транспорте;
- расширить действие «Пушкинской карты» на учителей, чтобы педагоги могли повышать свой культурный уровень и вместе с детьми посещать культурные мероприятия;
- решить проблемы с доступом к качественному Интернету;
- серьезно оценить плюсы и минусы цифровизации образования, особенно в начальном звене школы;
- добавить сурдоперевод к материалам «Разговоров о важном» – педагоги высоко оценивают проект и хотят сделать его доступнее для учеников с особенностями развития, особенно для тех, кто учится в коррекционных школах для детей с проблемами со слухом;
- организовать обучающий курс по подготовке грантовых заявок - учителя активно пользуются возможностями грантовых программ для реализации проектов по развитию способностей, знакомства детей с профессиями и получения ими дополнительных профессиональных навыков.
В День учителя особенно хочется пожелать педагогам России исполнения всех их желаний, профессионального роста, любви и понимания близких, и я не сомневаюсь, что сегодня они услышат искренние слова благодарности от сотен и тысяч своих нынешних и уже выросших учеников!
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