Наши звезды затмили северное сияние!

Ни для кого не секрет, что вот уже на протяжении сорока лет «Ансамбль танца «Юность», под руководством почётного работника культуры г. Москвы Сергея Николаевича Широнина, является самым звездным коллективом культурного центра «Салют». За плечами прославленной труппы сотни гастролей и выступлений не только на российских сценах, но и за рубежом.

В октябре этого года Московский городской творческий коллектив «Юность» был приглашен на Международный общественно-культурный Форум «Арктическое братство» («Arctic Brotherhood»), проходивший в Мурманске. Событие посвящено 80-летию прихода в Мурманск арктических союзных конвоев, памяти моряков, погибших при доставке в Мурманск вооружения, боеприпасов, продовольствия, необходимых воюющей против фашизма стране. Форум объединил общественных деятелей, ученых, артистов, музыкантов из России, Великобритании, Ирландии, Канады, Сербии.

В городе кораблей и северного сияния нашу страну представлял Ансамбль танца «Юность». Выступление стало ярким акцентом культурной программы, которая включала в себя хореографические постановки, посвященные событиям Великой Отечественной Войны («Дорогами Победы», «О чём шумят берёзы»), русский танец «Полянка», «Казачий танец», «Флотский танец», современную постановку «Тропы». Все представленные номера тепло принимались публикой, были отмечены зрителями, зарубежными представителями, СМИ.

По словам руководителя ансамбля Сергея Широнина, коллектив со своей задачей справился как всегда «на отлично». Помимо участия в концерте, участники коллектива посетили значимые исторические места Мурманска и Мурманской области и даже увидели северное сияние!

Да, в Москве не бывает северного сияния. Но зато здесь зажигаются на небе звезды! И эти звезды рождаются и живут в «Салюте»!

Ирина ЗЛЕНКО, менеджер по культурно массовому досугу КЦ «Салют»

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