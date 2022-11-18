Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова выступила на Первой Конференции музейных деятелей России и Узбекистана

18 ноября 2022 года Ольга Галактионова выступила в пленарной дискуссии в рамках Первой Конференции музейных деятелей России и Узбекистана, посвященной общему культурно-историческому и духовному наследию двух стран. Крупномасштабное мероприятие, организованное Министерством культуры Российской Федерации, состоялось в Галерее изобразительного искусства Узбекистана в Ташкенте и было направлено на установление горизонтальных связей с учреждениями культуры Узбекистана и достижение конкретных договоренностей о реализации совместных проектов.

В Конференции приняли участие заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная, генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО Захар Коловский, директор Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Республики Узбекистан Баходир Абдикаримов, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Каракалпакского государственного музея искусства имени И.В. Савицкого Тигран Мкртычев, директор Галереи изобразительного искусства Узбекистана Камола Акилова, директор Музея Победы Александр Школьник и другие.

В своем выступлении Ольга Галактионова рассказала об основных целях и задачах РОСИЗО. Далее отметила важность обмена опытом в области культурного наследия и музейного дела, изучения духовно-исторического наследия двух государств.

«Узбекистан и Россия — проверенные временем стратегические партнеры. Также нас связывает тесное сотрудничество в культурной сфере. Развитие партнерства, включая организацию совместных мероприятий в области культуры России и Узбекистана сейчас приобретает особую актуальность. Так, РОСИЗО в апреле 2023 года планирует запуск международного проекта — выставку уникальных коллекций Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого республики Каракалпакстан и музея «Новый Иерусалим», которая впервые представит широкой публике неизвестных художников советского поставангарда 1920 — 1930-х годов. В будущем году планируется целый ряд совместных культурных и музейно-выставочных проектов России и Узбекистана, оператором которых выступит РОСИЗО», — подчеркнула Ольга Галактионова.

Целями реализации совместных проектов станут расширение и укрепление культурного пространства как ключевого ресурса развития сотрудничества между странами, помощь молодому поколению в развитии творческого потенциала, а также развитие культурных учреждений, обмен опытом, проведение совместных образовательных и просветительских мероприятий по линии стран СНГ.

Кроме того, в феврале 2023 года РОСИЗО организует масштабный выставочный проект, посвященный 100-летию создания СССР — «ДК СССР», который объединит искусство стран постсоветского пространства. Выставка станет глобальной инсталляцией и продемонстрирует культурологический феномен, появившийся благодаря СССР.

Конференция музейных деятелей России и Узбекистана проходит в рамках реализации дорожной карты по итогам встреч глав двух государств в ноябре 2021 года и приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

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