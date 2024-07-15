Настасья Самбурская представляет новый сингл «Проклятый путь»

5 июля популярная певица Настасья Самбурская радует своих поклонников новым музыкальным релизом. Её новый сингл «Проклятый путь» уже доступен на всех цифровых платформах. Этот трек с крепким словцом, но без грубой нецензурной лексики, обязательно найдёт отклик у слушателей.

Самбурская посвятила свою новую песню всем девушкам, которые сталкиваются с трудностями в отношениях с мужчинами. Автором музыки и текста выступил Юрий Николаенко, известный под псевдонимом NЮ. Песня, первоначально написанная автором для себя, теперь обрела новое звучание в исполнении Самбурской.

«Проклятый путь» уже давно является частью концертного репертуара Настасьи и завоевала любовь её постоянной аудитории. Теперь, благодаря цифровому релизу, песня станет доступна широкой публике, давая возможность каждому насладиться любимым хитом в любое время.