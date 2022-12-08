В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка, посвященная Рождеству

7 декабря в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике открылась выставка «Подарок к Рождеству. Игрушки и скульптуры Александра Варганова».

Экспозиция знакомит с творчеством одаренного художника по резной деревянной игрушке и декоративной скульптуре малых форм Александра Варганова, отражает основные темы и направления его творчества, объединенные обращением к истокам посадской и богородской объемной маховой (ножевой) резьбы с ярким, поэтическим подходом к осмыслению материала, а также древним традициям православной церковной пластики.

Игрушки и скульптуры мастера открывают добрый мир с величественными храмами и уютными домиками Сергиева Посада, с населяющими город горделивыми «Дамами», «Кормилицами», удалыми «Гусарами», задорными «Продавцами-игрушечниками».

Особое место на выставке занимают пластические произведения, воплощающие образы преподобных Сергия и Никона Радонежских, и выразительная многопредметная композиция «Рождество Христово».

Экспонаты представлены из частных собраний, семьи художника и Сергиево-Посадского музея-заповедника.

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