В театре «Школа современной пьесы» прошел финал музыкального конкурса «Песни Победы»

Финал патриотического музыкального конкурса «Песни Победы», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей, состоялся 5 декабря в московском театре «Школа современной пьесы». Прямая трансляция концерта и церемонии награждения победителей велась на портале «Культура.РФ», на сайте проекта песни-победы.рф и в соцсети «Одноклассники». Зрителями трансляции стали более 120 тысяч человек.

В 2022 году конкурс «Песни Победы» проводился уже второй раз и вновь вызвал живой отклик у исполнителей: на конкурс было прислано более 500 заявок из разных городов России и стран СНГ. Профессиональные вокалисты и любители, прошедшие предварительный отбор, выступили в восьми полуфиналах, по итогам которых были определены участники заключительного этапа конкурса – торжественного финала.

Дата финального концерта «Песни Победы 2022» была выбрана не случайно: 5 декабря – День воинской славы России. Именно в этот день в 1941 году Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой, что стало одним из переломных моментов во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.

В финале приняли участие 16 исполнителей, которые соревновались в шести номинациях. Конкурсанты представили известные песни времен Великой Отечественной войны и современные авторские композиции, посвященные ее героям.

За выступлениями финалистов внимательно следили члены жюри: поэт-песенник Александр Шаганов; генеральный директор – художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова; генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко; главный редактор газеты «Культура» Петр Власов; журналист, музыкальный обозреватель Йоссеф Тавор; советник генерального директора Национального фонда поддержки правообладателей Вадим Бреев; эстрадный певец, профессор Института современного искусства, заслуженный артист РФ Андрей Билль; создатель авторского проекта Opera Night, пианист, музыкальный продюсер Айк Григорян. Сравнив оценки и обменявшись мнениями, жюри распределило призовые места между финалистами.

– Когда мы совещались, мы говорили о том, что у некоторых участников сегодня были очень сложные аранжировки. И мне показалось, что им было по-настоящему сложно из-за этого, но кто-то посчитал, что это прорыв. Тем не менее мы достаточно единогласно с коллегами приняли решение почти по всем номинациям, – рассказала генеральный директор – художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра, академик Российской академии радио, заслуженный работник культуры РФ Ирина Герасимова.

Для награждения победителей в номинации «Дети» на сцену вышла специальная гостья вечера – юная актриса Мария Зеленкина.

– Все участники конкурса, особенно в категории «Дети», не просто очень талантливые, но и очень смелые. Я узнала о конкурсе, когда уже начались полуфинальные концерты. Я бы тоже очень хотела принять в нем участие, но не успела. Я благодарна за то, что сегодня смогла приобщиться к этому большому и крайне важному проекту, – отметила Мария.

Актриса огласила результаты голосования жюри и передала призы молодым дарованиям. Первое место в своей номинации завоевала Дарья Шаврина из Серпухова, исполнившая песню Нины Ярновой «Блокада Ленинграда». Второе место заняла Полина Недобежкина с композицией Ольги Чикиной «Белый сад», третье – Дарья Грачева с песней Станислава Минакова «Журавли Победы».

– В номинации «Дети» мне очень понравилась Дарья Шаврина, – признался советский и российский эстрадный певец, профессор Института современного искусства, заслуженный артист РФ, мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира по парусному спорту Андрей Билль. – Несмотря на то, что она академическая певица, но исполняла эстрадную музыку, она исполнила ее так тонко и филигранно, что не перешла грань эстрадности и при этом сохранила все свои академические наработки и тот звук, которому ее учат. Было видно, что она эту песню прожила на сцене. Блистательная педагогическая работа! Говорю как человек, который создает новых певцов: это отличная работа и ее, и ее учителей. Для меня это выступление сегодня стало эталоном.

В номинации «Профессионалы» первое место жюри присудило Алексею Тихомирову. Оперный певец, солист московского театра «Геликон-опера», приглашенный солист Большого театра России спел на концерте знаменитую песню «Темная ночь», написанную Никитой Богословским и Владимиром Агатовым. Композицию этих же авторов «Шаланды, полные кефали» исполнила и занявшая второе место Ольга Ступина – джазовая и оперная певица, контрабасистка, основатель групп B-Band и Bass Divas. Призы конкурса победителям-профессионалам вручил создатель авторского проекта Opera Night, пианист, музыкальный продюсер проектов Arena Moscow Night, «Слово. Война», «Все в сад! Или Русская классика в цветах» Айк Григорян.

Лучшим в номинации «Любители» стал артист военного оркестра Оренбургского президентского кадетского училища Артем Власов с песней Оскара Фельцмана и Якова Хелемского «Старые пилоты». Вторую премию получил Илья Звольский, исполнивший песню Александра Флярковского и Леонида Дербенева «Есть такая война», третью – сотрудница Следственного комитета Российской Федерации Олеся Ищенко с романсом Петра Булахова на слова Владимира Чуевского «Гори, гори, моя звезда». Награды победителям передал поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням Александр Шаганов:

– Сегодня очень торжественный день. И мне прежде всего хотелось бы от всего сердца поблагодарить конкурсантов за соблюдение вокальных традиций и за обращение к такой важной теме, – отметил он.

В номинации «Авторская песня» жюри признало лучшим выступление Виктории Полинской. Финалистка исполнила пронзительную композицию «Разлучница-война», которую написали ее друзья Сергей Павкин и Елена Радькова. Второе место заняла группа OPEROLE: солисты оперы Роман Ветров и Артем Семиган представили песню «Солдат», на создание которой их вдохновила легендарная песня Василия Соловьева-Седого «Соловьи». Третье место досталось Дарье Котовой. Свою песню «Лебеди» она написала в память о ветеране, посещавшем ее концерты.

– Для меня самым сложным была оценка категории «Авторская песня». Никто не понимает, что такое патриотическая песня сегодня и какой она должна быть. Самое трудное – это найти новое сочетание, которое будет созвучно нотам в душах людей. В этом смысле я – коллекционер новых авторов, я их собираю и постоянно ищу, – отметил Андрей Билль, вручавший призы.

Обладателем первой премии в номинации «Гордость» стала Нина Зотова, которая около сорока лет пишет песни на стихи собственного сочинения и других поэтов. В финале конкурса «Песни Победы» она исполнила композицию «Война» на слова Юрия Лихачева. Вторую премию получил Геннадий Абрамов с песней «На поле танки грохотали». Поздравить победителей в этой почетной номинации на сцену вышел журналист, музыкальный обозреватель, теле- и радиоведущий, автор программ на радио «Орфей», действительный член Евразийской телерадиоакадемии, член жюри многих международных конкурсов Йоссеф Тавор:

– Она покорила всех с первого звука, – сказал он о Нине Зотовой, передавая ей награду. – Так тепло, так замечательно! Браво!

Поделилась впечатлениями и генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко:

– Участники номинации «Гордость» – люди уже взрослые, они пели настолько душевно! Геннадий Абрамов был невероятно артистичен – он весь отдался песне, потрясающе взаимодействовал с залом. Нина Зотова, как оказалось, только сегодня ради конкурса приехала в Москву… Она такая музыкальная!

Вокальный квартет Еl Grande занял первое место в номинации «Ансамбли», исполнив песню «Нет, не забудет солдат» Якова Зискинда и Модеста Табачникова. Второе место досталось артистам Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе, представившим песню Бориса Ласкина и Наума Лабковского «Эх, путь-дорожка фронтовая». Наталья Игнатенко вручила призы участникам коллективов, а также подчеркнула, что и в этой номинации выбрать победителя было очень сложно.

Специальный приз получил Михаил Вавилин: он представил на конкурсе свою песню «Гимн Победы», написанную в соавторстве с Альбертом Шарафутдиновым. Награду автору-исполнителю передал главный редактор газеты «Культура» Петр Власов.

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