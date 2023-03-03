Наталья Бондарева выпустила новую песню «Живите просто во Христе»

1 марта, в свой День рождения, Заслуженная артистка России Наталья Бондарева сделала подарок всем слушателям, выпустив новый сингл «Живите просто во Христе». Большая премьера песни состоялась в январе, приуроченная к авторскому проекту Натальи Владимировны в рамках Рождественских встреч «Свет Вифлеемской звезды». Отклик зрителей, слова благодарности, в которых чувствовалось искреннее сопереживание, проживание этой композиции побудили команду артистки сделать официальный релиз.

«В первый день весны вышел мой новый сингл "Живите просто во Христе". В этой песне - моя душа, тайна внутренней моей силы и главное сокровище, которым хочу с каждым из вас поделиться. Дата релиза совпала с Днëм моего рождения - 1 марта. Думаю, это неслучайно. Пусть сингл станет подарком для вас, порадует, как первый весенний солнечный лучик. А ещë в эти первые важные дни Великого Поста - укрепит и поддержит души верующих, напомнит каждому о самом главном его призвании - к вечной жизни и Вечной Весне, которую Господь дарует каждой любящей душе», - Наталья Владимировна Бондарева.

«Живите просто во Христе» Натальи Бондаревой вышла на издательстве «Монолит» и доступна на всех цифровых площадках.

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