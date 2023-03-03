САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Мужской хор «Оптина Пустынь» представил шедевры Свиридова в контексте духовной музыки XX века

13 февраля 2023 года в Малом зале Петербургской филармонии Мужской хор «Оптина пустынь» выступил с сольным концертом в рамках цикла, приуроченного к 25-летию со дня кончины Георгия Свиридова.

Специально для этого выступления музыканты подготовили программу, в которой предложили слушателям соотнести знаменитые хоровые полотна композитора с произведениями, относящимися к предварившей их появление эпохе расцвета русской духовной музыки первой половины прошлого столетия.

В первом отделении прозвучали сочинения А.Д. Кастальского, А.А. Архангельского, П.Г. Чеснокова, С.В. Рахманинова, А.Т. Гречанинова, С.З. Трубачева. Как пояснил основатель и художественный руководитель хора Александр Семёнов, буквально с первых тактов слушатели оказались в звуках партитур эпохи выдающихся исполнителей и мастеров хорового дела – периода расцвета традиций Синодального хора и Придворной певческой Капеллы. «Творческие приемы и звуковая палитра композиторов золотого века хорового исполнительства сформировали у Георгия Васильевича Свиридова ощущение звучания русского большого хора», – добавил музыкант.

Свиридов вспоминал, что с духовной музыкой познакомился в раннем детстве в Курской губернии. Часто посещая с мамой и бабушкой храмы, он слышал и хоровое пение, и колокольные звоны. Эта музыка произвела на будущего композитора колоссальное впечатление, которое он пронес через всю жизнь и с которым не расставался в своих творческих поисках. Наследие Георгия Свиридова глубоко проникнуто философскими раздумьями о России, его сочинения воспевают любовь в ее высшем понимании, насквозь пропитаны русскими интонациями и духом, неразрывно связаны с русской православной традицией. Композитор ставил перед собой задачу создать музыку, светскую по форме и православную по духу. При этом он опирался на многовековой опыт русской церковной музыки, в том числе на лучшие образцы, созданные несколькими десятилетиями ранее.

«Пространственное мышление, характерное для свиридовских партитур, самобытная колористика, привнесенная им из русского народного творчества, – все это уже было в хоровом искусстве первой половины XX века, – рассказал Александр Семёнов. – Но важно помнить, что его музыка создавалась в период, когда со всех сторон доносились звуки маршей, а страна в едином порыве ставила трудовые рекорды на стройках коммунизма. Именно в это время из-под пера Свиридова выходит «Любовь святая» или «Душа грустит о небесах», и перед изумленным советским слушателем предстает совсем иная Русь – Русь икон Андрея Рублёва, Даниила Черного и Феофана Грека, светоносных фресок Дионисия».

Второе отделение концерта было полностью отдано хоровым шедеврам Свиридова. Были исполнены четыре великопостные стихиры для мужского хора («Кондак недели о мытаре и фарисее», «Заутра услыши глас мой», «Странствия Владычня», «Господи, воззвах к Тебе»), двуххорный концерт «Душа грустит о небесах» на слова Сергея Есенина, произведения, написанные к драме А.К. Толстого «Царь Феодор Иоаннович», и другие сочинения великого композитора.

Хор «Оптина Пустынь» состоит из тщательно подобранных голосов: от самого низкого баса – профундо до самого высокого тенора – альтино, что позволяет успешно решать исполнительские задачи любой сложности. Виртуозное исполнение свиридовских произведений, написанных с использованием широчайшего спектра музыкальных средств, дало слушателям возможность дополнить восприятие многочисленными оттенками звучания и смыслов и обнаружить неочевидные взаимосвязи между древним и современным, народным и авторским, душевным и духовным.

К слову, билеты были полностью раскуплены задолго до концерта. Именно об этой востребованности русского хорового искусства и о «благоговейной тишине» в зале (увы, в наше безумное время бестактно нарушаемой телефонными звонками – прим. ред.) писал Свиридов, утверждавший, что на концертах Русского хора, «хорошо поющего высокую музыку», залы никогда не будут пустовать.

Мужской хор «Оптина Пустынь» был создан в 1996 году в Санкт-Петербурге и с первых дней стал творческой лабораторией по изучению и возвращению в богослужебную практику церковно-певческого наследия Руси. Ансамбль специализируется на музыкально-исторических проектах и обладает широким и разнообразным репертуаром от распевов православных певческих традиций (Греции, Грузии, Сербии, Болгарии) и русской духовной музыки до камерных произведений мировой хоровой классики. В составе хора выступают профессиональные певчие: тенор Андрей Иванушкин и бас Виктор Хапров (с 1997 года), баритон и регент Сергей Григорьев (с 1999), бас профундо, Заслуженный артист России Владимир Миллер и лауреат международных конкурсов, лауреат международных конкурса бас Дмитрий Шишкин (с 2002), лауреат международных конкурсов, баритон Борис Петров (с 2012), тенор Иван Егоров и тенор Никита Черников (с 2019), тенор Данис Имамутдинов (с 2022), тенор альтино Никита Рыжов (с 2023). Хор побывал с гастролями более чем в 20 странах Европы, Азии и Америки, а также выпустил 15 сольных альбомов. Музыка, записанная коллективом, звучит во множестве отечественных и зарубежных художественных и документальных фильмов.

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