ЦДМ на Лубянке открыл собственный магазин «ЦДМ Игрушки»

2 марта 2023 года «Центральный Детский Магазин на Лубянке» открыл флагманский магазин под собственным брендом — «ЦДМ Игрушки». Новый магазин площадью 7 тысяч квадратных метров расположен на двух этажах ЦДМ, в его ассортименте представлено более 20 тысяч наименований детских товаров. «ЦДМ Игрушки» является одним из крупнейших в мире магазинов игрушек.

«Для многих поколений ЦДМ на Лубянке ассоциируется с детством и волшебством. Многие помнят свою первую игрушку, купленную здесь. Мы решили собрать все самое лучшее, что есть для детей, в новом флагмане ЦДМ. “ЦДМ Игрушки” — место, где будет интересно и детям, и взрослым. Здесь можно провести много часов, прогуляться по двум этажам, выбрать подарки для детей всех возрастов, устроить праздник, пройти квест, сделать яркие фото, поучаствовать в мастер-классах. Каждый день в магазине будут проходить увлекательные анимационные программы. В честь открытия “ЦДМ Игрушки” мы приглашаем всех на большой праздник, который состоится 4 марта и подарит незабываемые эмоции», – прокомментировала Светлана Фарниева, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

«ЦДМ Игрушки» — уникальное торговое пространство с широким мультибрендовым ассортиментом, современными игровыми зонами, масштабными арт-объектами и интерактивными площадками. На первом этаже представлены товары для девочек и мальчиков. Отдельная зона для новорожденных в «ЦДМ Игрушки» появилась на втором этаже. Официальными маскотами нового магазина стали плюшевые медведи, имена которым будут выбраны по итогам открытого голосования.

Ассортимент «ЦДМ Игрушки» включает разные товарные категории: игрушки, настольные игры, конструкторы, наборы для творчества, электромобили, автокресла, коляски, аксессуары, косметика, сладости и многое другое. В магазине представлена продукция российских и иностранных брендов, в том числе «Игроленд», Barbie, BY Kids, Dolce Milk, Doudou, Funko, Hot Wheels, Huawei, Joy Doh, Lego, Lukky, Magic Manufactory, Moriki Doriki, Sigikid, Splat, Sylvanian Families, Unicorns Approve, Zufa и др.

Вход в «ЦДМ Игрушки» украшает инновационная витрина в виде лаборатории времени, созданная специально для главного детского магазина страны. Ежедневно, с 10:00 до 22:00, здесь проходит шоу со световыми эффектами и звуком. Оно посвящено истории игрушек — неваляшек, машинок, вертолетиков, роботов, кукол, электроники, плюшевых медведей. Зрители могут узнать интересные факты об игрушках, которые с помощью современных технологий совершают путешествие во времени. Шоу поддерживает одну из главных идей ЦДМ о преемственности поколений.

Новый магазин разделен на тематические зоны. Впервые в России в «ЦДМ Игрушки» открыт уникальный корнер нижегородского бренда «Руками. Детям» с современными изделиями народных художественных промыслов. В его ассортименте — более 80 позиций: матрёшки, развивающие игрушки, наборы для творчества, музыкальные инструменты, детская мебель. Центром притяжения в «ЦДМ Игрушки» является большая мультипликационная зона с популярными героями. Здесь расположена масштабная витрина и фотозона с персонажами российского полнометражного анимационного фильма «Финник». Особое внимание посетителей привлечет яркая зона автомобилей и интерактивная детская площадка Яндекс.Такси.

«ЦДМ Игрушки» является уникальной площадкой для проведения детских праздников. Юные гости ежедневно могут окунуться в волшебную атмосферу, поиграть с аниматорами, принять участие в тематических мастер-классах, увлекательных квестах и развлекательных программах. Для проведения частных мероприятий в «ЦДМ Игрушки» также предусмотрено отдельное празднично оформленное пространство.

4 марта 2023 года в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» состоится большой праздник в честь открытия флагманского магазина «ЦДМ Игрушки». Гостей ждет обширная развлекательная программа: музыкальные спектакли, творческие мастер-классы, квесты, мультпарады, дискотека и многое другое. В течение всего дня, с 12:00 до 19:00, в магазине будут проходить постоянные активности: настольные игры, фото с ростовыми куклами, мастер-классы.

Вход свободный, участие в активностях – бесплатное.

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