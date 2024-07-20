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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Наталья Гордиенко презентовала новую песню «Телефонный звонок»

editor
By editor
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наталья гордиенко - телефонный звонок

19 июля Наталья Гордиенко презентовала новую песню «Телефонный звонок». Авторами произведения стали поэт Михаил Гуцериев и композитор Максим Фадеев. Союз двух именитых мастеров приносит неизменный успех большинству артистов. Их песня в исполнении Натальи Гордиенко «На синих озёрах», релиз которой состоялся в августе прошлого года, только в YouTube уже собрала почти три миллиона просмотров.

Поклонники Натальи около года ждали выхода нового хита. Но статус участницы престижных музыкальных премий «Песня года», «Big Love Show» ко многому обязывает. Наталья Гордиенко всегда скрупулёзно относится к выбранному материалу, вкладываясь в каждую песню по максимуму.

Кроме того, в декабре певица выступила в родном Кишинёве с сольным концертом «NATALITSA». По мнению самой Натальи Гордиенко, шоу стало этапом не только в её личной биографии, но и послужило отсчётом в новой эпохе молдавской эстрады. Над сценическими декорациями, хореографией, костюмами, звуковым и видеосопровождением программы «NATALITSA» несколько месяцев работала интернациональная команда. С Натальей согласны и средства массовой информации, отметившие беспрецедентный для молдавской эстрады уровень представления. А зрители отметили фееричность и яркость шоу.

И вновь – точное попадание в образ. Финалистке «Евровидения-2021» от Молдавии Наталье Гордиенко удаются лёгкие танцевальные и, в то же время, лиричные композиции. Нежный тембр певицы делает ближе и понятней историю девушки, которая влюблена и ждёт звонка близкого человека. В суматохе современных будней людям непросто найти друг друга, ещё труднее – удержать и сохранить чувства. Телефонный звонок – иногда это всё, что может сократить расстояние, передать главные слова, сохранить любовь.

«Звонок – лекарство! Когда хочется поделиться радостной новостью – мы звоним и кричим о своём счастье; если нужна поддержка – набираем номер самого близкого человека; когда требуется помощь – берём в руки мобильный. Телефонный звонок – наш сигнал! Пусть эти сигналы будут только добрыми и светлыми, как моя новая песня», – поделилась Наталья.

Ритмический рисунок песни «Телефонный звонок» – танцевальный, и сама Наталья считает, что летом музыка с утра до вечера пульсирует в теле. Почему бы не потанцевать? Мелодии звучат повсюду: на остановках, из машин, в парках, за городом. Лето – как танец, который дарит лёгкость и свободу. Но в стихах к песне заложен глубокий смысл: здесь и радость любви, и связанные с ней переживания.

Телефонный звонок,
Он покоя лишает,
Он любовь заменяет,
Твой звонок.

И всё-таки общий тон песни – светлый, солнечный, а припев так и просится на рингтон. Соло на аккордеоне и акустическая гитара отсылают то ли к бразильской ламбаде, то ли к прогулкам по французским улочкам, передавая атмосферу беззаботного счастья, торжества молодости и любви.

Эти образы наверняка получат воплощение и в экранизации песни. В ближайшее время Наталья Гордиенко приступит к съёмкам клипа «Телефонный звонок».

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