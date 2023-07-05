Женя – целеустремленная яркая комета, которая скоро поразит шоу бизнес в самое сердце и навсегда !

Яркая, необычная, ни на кого не похожая, обладающая манящим тембром, проникающая тонкая творческая натура Жена Батенина. В эту девушку влюбляешься сразу, в ее голос, во внешность, она уникальная! Впереди грандиозные творческие планы, запись новых песен, выступления на топовых площадках Москвы. Мечтает собрать свой первый сольник на одной из ведущих площадок города.

– Женя привет, как проходит твое лето?

– Привет! Лето 2023 - это кураж! Кураж-Бомбей какой-то! Отличные вечеринки, новые люди, новые лица! Я выхожу на этой волне на новый этап своего развития. Надеюсь, за лето удастся набрать свою аудиторию и сделать наконец-то концерт мечты!

– Что на твой взгляд изменилось в нашем шоу-бизнесе за последнее время?

– Ох! На ТВ стали появляться тиктокеры - это с одной стороны классно, объединяет бабушек и внуков, и все красивые лица, новые лица - приятно посмотреть, но по музыкальной части, у меня, конечно всегда были и будут вопросы..

– Над чем ты сейчас работаешь? Расскажи о своих новинках музыкальных?

– Работаю над распространением своей музыки, своего творчества, работаю над узнаваемостью себя и моей семьи. Мы с командой сняли много контента. Я терплю и жду выхода новых видео. Терплю, потому что не умею ждать вообще, мне надо все здесь и сейчас…в том числе поэтому мы с Олегом Батениным придумали нашу систему по записи видео OBOTON BOT - это уникальная автоматическая программа по съемке, монтажу и звукозаписи, управляемая телеграм-ботом, такая волшебная кнопка в телеграме «Запись», нажимаешь ее и запись пошла с разных ракурсов, монтаж автоматический, и как композиция закончилась или время трансляции- нажимаешь кнопку «Стоп» - видео с качественным звуком и картинкой приходит тебе прямо в телеграм в течение 5 минут, и не надо ждать никого, чтобы послушать и посмотреть, что у вас там получилось. Музыкантам очень важно постоянно себя записывать, чтобы улучшать качество исполнения, вот бы поставить в каждом городе России такую систему. Мечтаю об этом!

С мужем и музыкальным продюсером Олегом Батениным

Так же занимаюсь звуковой архитектурой пространств с 2018 года. Наконец-то я нашла прекрасное место в Москве, где мы с Олегом можем воплотить в жизнь наши идеи. И не нужно никому ничего доказывать - нас понимают с полуслова. Это фантастика и подарок судьбы. У нас смелый, уверенный в себе и доверяющий нам партнер. Пожелайте нам удачи и следите за новостями в моем телеграмм канале.

Это все такие бизнес-процессы, рождение уникальных продуктов, которые точно продвинут музыку на новый уровень, и я счастлива воплощать в жизнь идеи нашей музыкальной семьи. Надеюсь, что музыка в общественных местах, благодаря Батениным, станет не такой скучной, а будет вдохновлять людей на новые свершения.

Ну а что касается лично моего голоса и песен - сейчас я записываю новые песни, стильную попсу. Музыкальный продюсер - Олег Батенин, тексты - я и Миша Гальченко, мелодии мои, я их, обычно, на птичьем языке напеваю и задаю тему Мише, он из этого за несколько минут накидывает текст и потом уже во время записи редактируем на ходу, как чувствуем. Классно получается, легко и команда у нас крутая!

– Артист, как и любой человек устает, ему необходима подпитка и вдохновение, где ты наполняешься? Есть ли у тебя место силы? Или может есть какой секрет, где ты черпаешь энергию, поделись!



– Мое место силы - это моя семья, мой дом, дети, мамочка любимая. Приехать в гости к ней и просто побыть рядом – счастье. Послушать, как она играет свои любимые песни на фортепиано. Прогуляться с таксой - Фаней, приготовить что-нибудь вкусное для большой семьи и друзей. Сейчас я стала ценить простые вещи! Мое место силы - Бурятия - там мои родственники, Урал - там горы и моя родина. Пару лет там не была - надо съездить.

Близкие люди, музыканты меня вдохновляют, один из них композитор пианист Арсений Трофим - мой учитель сейчас, и его школа интуитивной музыки - настоящее открытие для меня, его Open Piano - новый мир. Арсений снял крышку и красиво подсветил пианино, и теперь его ученикам интересно и не страшно подходить к инструменту, соединяться с инструментом не только пальцами, но и глазами видеть, что происходит внутри инструмента, расширять собственные возможности с помощью уникальной методики Арсения.

Так же вдохновение для меня - это женские круги, бани, подруги - свои ритуалы - питает и каждый раз после встреч нахожу новый ресурс в себе.

– Как ты относишься к многочисленным шоу на телевидение, которые заполонили эфир, смогла бы ты ради повышения популярности и пиара влезть в костюм чайника или бегемота? Что для тебя творчество в подобных проектах?

– Прекрасно, что шоу есть, их смотрят, они популярны. У моей мамы постоянно телек включен, меня это раздражало, да и сейчас немного, она даже не слышит, что там говорят или что там происходит… фон такой все время. Я же, когда оказываюсь у экрана - полностью в него улетаю, блин! Поэтому у нас дома только умная колонка с голосовым поиском и только то, что мы сами выбираем. Для артиста важно быть узнаваемым, конечно, но я бы не хотела по пути «чайника» идти, лучше музыку стильную писать-издавать…внутри я больше рок-дива, я такая мать-земля, больше тянет натуральной быть, женственной, матерью - в глубину смотреть - доставать что-то магическое - душевное, народное.

Переключаться я люблю, смотреть на себя и других в необычных ситуациях - игровых - тоже прикольно. С детьми я готова и дурачиться, и наряжаться, дома люблю устраивать мини-спектакли. Периодически проводим такие вечера, а старшие и сами наряжаются, с друзьями играют. Вот в таком формате я готова участвовать в подобных передачах.

– Сплетни, интриги, расследования, хайп, существует мнение, что люди без принципов и воспитания могут совершенно безнравственно скандалить и устраивать шум на пустом месте, лишь бы их имя где-то упомянули, в прессе, в телеграм-каналах, как ты на это смотришь? Есть ли у тебя в друзьях-знакомых такие отчаянные люди? Думала ли ты сама прибегнуть к скандалам чтобы повысить свою цитируемость в СМИ?

– Я люблю спокойствие, состояние умиротворения, просветления, любви, мира, красоты, секса, добра, света, женственности - это хочется нести в массы.

Среди знакомых, конечно, есть такие, знаменитые музыканты - но у них стиль такой, и это раньше было модно, сейчас ценности сдвинулись в сторону мира и любви, и так полно вокруг интриг, споров, я не про это, я про музыку - дающую энергию, а не отбирающую ее.

– Расскажи, как ты выбираешь музыкальный материал для себя, пишешь сама или покупаешь у известных авторов? С кем советуешься при выборе музыки?

– Никогда не покупала музыку, многое пишу сама. Я не выбираю музыку, она выбирает меня! Советоваться тяжело - работать с профессионалами - очень круто! Олег Батенин - мой музыкальный продюсер и мы только недавно решили делать популярную и понятную каждому музыку.

– Сколько на твой взгляд нужно времени чтобы стать звездой, в том понимании что для тебя это значит? Что для тебя значит настоящее понимание, что ты на своем месте?

– Это путь. Свой путь, проложенный трудом, волей, верой-неверой, слезами, эмоциями и «своими» людьми.

Каждый день на протяжении многих лет я удивляюсь в круговороте будних дней, что я живу в музыке, как мечтала, что все мои действия и бездействия связаны так или иначе с музыкой, моя семья - это музыка - все на чем-то играют, а на нервах - так это вообще кладесь мелодий! Шучу!)

Глубинное осознание того, кем ты являешься делает тебя искрящейся звездой, освобождение от ненужных мыслей, людей, вещей и привлечение в жизнь новых- приближает к заветной мечте! Благословение родителей, мамы, свекра и свекрови - дают невероятную силу и мощь, веру в себя и в свои идеи.

Честность с собой и окружающим миром, тотальное доверие - залог быстрого восхождения.

– Тебя легко вывести из себя? Вспомни, когда ты последний раз очень злилась и что стало причиной?

– Ооо... - об этом хорошо может рассказать мой любимый муж, который выдерживает любые мои капризы, благодаря его большому сердцу. Сейчас я стала давать волю чувствам и не держу в себе ничего. Свободно даю течь энергии, но стараюсь как можно экологичнее с окружающими и детьми вести себя.

Злюсь во время споров! Сильно! Потому что я всегда права! И нет смысла со мной спорить! Мама сказала - значит так и есть. Ну это, конечно, шутка! Злюсь на себя в основном, что сразу не могу услышать в суматохе дней, что мне говорят, если я сейчас в другой области нахожусь, допустим... Терпения мало у меня, нужно все быстро делать и достигать результатов…

– Если бы не музыка, чему бы ты еще могла посвятить свою жизнь?



– Сноуборду, серфу, вейкборду, горам и волнам - я инструктор по сноуборду категории Б, на Урале училась, вела группы на Эльбрусе, в Шерегеше, в Трех Долинах ну и других местах. Обожаю горы.

– Есть ли на эстраде человек, с кем ты хочешь сделать совместный фит? И на сколько это возможно?

– Может Агутин, Билан, «Hi-Fi» вспомнить, «Гости из Будущего» - это из «старичков». А из новых исполнителей - пока никто не появился, с кем было бы интересно сделать совместную песню. Может быть читатели подскажут в комментариях к этому интервью.

– Что для тебя настоящее счастье?

– Петь на сцене для своей аудитории, счастье - это когда меняешься энергией - я тебе это - ты мне то, баланс ловить, балансировать на волнах жизни, выражать себя творчески и видеть, чувствовать, как это откликается и зажигает других или хотя бы направляет мысли и трансформирует мир в лучшую, позитивную сторону.

– Пару секретов как добиться успеха!

– Любить мир, доверять - не смотря на опыт, делиться всем, что у тебя есть. Идти своей дорогой, учиться слышать мир и замечать возможности. Шагать в неизвестность с открытым сердцем и душой. И тогда точно шанс появится!

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