Названы победители XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

8 сентября в Кафедральном соборе Калининграда были объявлены победители XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Представители трех стран – России, Китая и Франции получили звания лауреатов конкурса.

Иоанн Вексо и Мария Коронова

Председатель жюри Иоанн Вексо, вручая статуэтку органного ангела победителю заявил:

- В течение нескольких дней мы имели счастье слушать великолепное исполнение очень интересных программ. Для нас было очень волнительно узнавать новые интерпретации и новые особенности национальных стилей наших конкурсантов. Я благодарен Вере Таривердиевой и ее команде, организовавшей такой успешный конкурс. Я также благодарен своим коллегам по жюри, они понимали, что наши решения - продукт коллегиальный. И хочу поздравить и победителей, и тех, кто не вошел в число финалистов. Многие из участников могут испытывать неудовлетворение своим результатом, но я уверен, что все участники без исключения, уехав их Калининграда, осознают, что здесь они многому научились и приобрели новых друзей. Поэтому я желаю всем конкурсантам успешной карьеры и удачи!

Лауреатом I премии стала россиянка Мария КОРОНОВА. Уроженка Усть-Илимска, Мария Коронова сейчас учится в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Также Мария получила диплом за лучшее исполнение музыки Микаэла Таривердиева.

- Я еще не осознала до конца, что победила в Конкурсе, - говорит Мария. - Очень запомнилось состояние, когда в середине программы в финале я поняла, что не волнуюсь. Надеюсь, это сигнал того, что я перешла на другой уровень исполнения, отношения к выступлению. Я старалась себя настраивать: конечно, это конкурс. Ты приехал показать, что наработал за годы обучения на органе. Хотелось еще настроить себя так, как будто ты играешь концерт. Так совпало, что оба выступления в первом и втором туре были вечерние и я представляла, будто я играю концерт. Это очень помогало.

Сяофан ХЭ

Лауреатом II премии назван студент Центральной консерватории Китая Сяофэн ХЭ. Впервые в истории конкурса одним из призеров стал представитель Китайской Народной Республики.

Жан Нувель-Алу и Вера Таривердиева

Студент Сорбонского университета Жан НУВЕЛЬ-АЛУ (Франция) стал лауреатом III премии XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Жан, впервые оказавшись в России, подал заявку именно на участие в московском туре конкурса, где он был отобран профессиональным жюри во главе с Эудженио Марией Фаджани (Италия). Молодой музыкант завоевал симпатии не только жюри, но и российской публики.

Дипломами конкурса отмечены Аида ГЛУХОВА и Елена МАЛЕВА из России. Специальную премию Георгия Бооса «Надежда Отечества» получила самая юная финалистка конкурса Ирина КРЮКОВА, 15-летняя ученица московской ДМШ имени Эдварда Грига.

Престижность конкурса подтвержает значительное количество специальных премий и наград. В 2023 году на XIII Международном конкурсе органистов имени Микаэла Таривердиева было вручено сразу 18 специальных премий. Они представляют собой ангажементы на лучших сценах нашей страны и за рубежом.

XIII Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева прошел при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ и Правительства Калининградской области в Калининграде с 3 по 8 сентября 2023 года. В составе жюри - всемирно известные органисты - Даниэль Зарецкий (Россия), Алексей Шмитов (Россия), Эудженио Мария Фаджани (Италия), Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды), Юань Шен (Китай), Эльке Фолкер (Германия), Вольфганг Рейзингер (Австрия). Председатель жюри - Иоанн Вексо (Франция). Арт-директор конкурса - Вера Таривердиева.

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