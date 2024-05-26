Педро и Грейси – домашние любимцы, которые постоянно ссорятся и попадают в неприятности. Педро – наглый беспородный кот, который не боится запачкать лапы. Грейси – надменная чистокровная домашняя собачка, считающая себя настоящей аристократкой. Во время переезда семьи в новый город переноска с питомцами ломает багажную ленту в аэропорту, и животные оказываются на воле. Чтобы добраться до дома, главным героям предстоит пройти непростой путь, таящий множество опасностей. Педро и Грейси обзаведутся новыми друзьями и встретят коварных врагов. Но главное – им предстоит найти общий язык и научиться работать в команде. Ведь только так можно преодолеть все невзгоды и воссоединиться с семьей.

Зрителей ждут яркие персонажи и увлекательные приключения в самых неожиданных локациях. Мультфильм «Пушистый вояж» – невероятно светлая и добрая история о важности дружбы и семьи, которая не оставит равнодушными ни детей, ни родителей.