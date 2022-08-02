Не только турецкие сериалы и комедии

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала трафик в онлайн-кинотеатре KION среди пользователей Москвы и Московской области на основе статистики спроса жителей региона на фильмы и сериалы в первую половину лета и рассказали о том, что смотрят жители на каникулах и в отпуске.

Лето 2022 года отличается от прошлого года высоким спросом на просмотр кино-сериального контента дома на больших экранах или с телефона в пути или на открытом воздухе, что является в том числе альтернативой досуга в связи со сложной логистикой активного зарубежного туризма.

Жители Москвы и Московской области чаще, чем в других регионах, смотрят драматические ленты. Жители регионов России отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам. В целом подписчики KION выбирают для просмотра обсуждаемые российские сериалы, новинки проката и семейные киноленты.

Первое место среди российских сериалов жители Московской области по предпочтениям отдали звездному сериалу про отношения AMORE MORE с Андреем Бурковским, Яной Гладких, Александрой Урсуляк и Юрием Чурсиным в главных ролях. Второе место в летнем кинопросмотре в регионе занимает сериал-исследование борьбы за справедливость режиссера Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой, Аллой Михеевой, Анной Снаткиной. Третье место в Москве и Московской области отдали комедийному сериалу о бывшей звезде реалити-шоу «Нереалити» с Ольгой Дибцевой в главной роли.

Среди зарубежных сериалов в первую половину лета жители региона чаще всего смотрели популярную турецкую драму «Постучись в мою дверь», завоевавшую сердца миллионов зрителей, романтическую комедию о притяжении противоположностей «Повсюду ты», а также выдающийся медицинский детектив о враче-гении «Доктор Хаус» с Хью Лори в главной роли.

В списке самых любимых фильмов лета у жителей Московской области и Москвы комедия с Алисой Фрейндлих и Евгением Ткачуком «Родители строгого режима», социальная драма Сергея Доброва ст. «Дышите свободно», авантюрная комедия «Приплыли!», семейный мюзикл «Энканто», получивший премию «Оскар», и нашумевшая польская драма «Эскортницы».

Популярность документальных лент в летний период у жителей региона значительно возросла. Чаще всего москвичи смотрели ленту о творческом пути знаменитого музыканта «Баста. Суперигра», история жизни и достижений одного из самых ярких людей нынешнего столетия «Илон Маск: настоящий железный человек» и ленту о мифах о чипизации «Чип внутри меня».

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