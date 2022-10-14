Нелли Уварова, Ольга Лапшина и Евгений Редько покажут спектакль о психоневрологическом интернате

31 октября отдел инклюзивных практик Еврейского музея и центра толерантности совместно с проектом «Наивно? Очень» проведет показ спектакля «Интернат».
«Интернат» — спектакль, поставленный по тексту журналиста Елены Костюченко, опубликованному в «Новой газете». Лена прожила в психоневрологическом интернате две недели и описала жизнь людей, содержащихся там, изнутри, а также взяла интервью у медперсонала. Актеры, в свою очередь, хотят поговорить об этой проблеме средствами, которые доступны им, — сценическими. Цель проекта — рассказать людям о том, что происходит в таких учреждениях, добиться, чтобы были приняты законы, позволяющие хоть как-то изменить жизнь находящихся там людей.
Спектакль сделан минималистичными средствами, практически в пустом пространстве. Здесь не разыгрываются истории людей из интерната, это, скорее, стремление разделить с ними их чувства, быть рядом, хотя бы таким способом. В психоневрологические интернаты трудно попасть, особенно в период пандемии, и этот спектакль — попытка «пустить в интернат» как можно больше людей.
В спектакле заняты Нелли Уварова, Ольга Лапшина, Евгений Редько, Мария Лапшина, Александр Суворов. Режиссер Екатерина Половцева.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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