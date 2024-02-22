РОСИЗО и НГХМ представили выставку «Иван Лубенников. Размышления художника»

20 февраля при поддержке Министерства культуры Нижегородской области в выставочном Пакгаузе на Стрелке открылась выставка яркого и самобытного московского художника Ивана Лубенникова (1951–2021). Экспозиция — продолжение проекта РОСИЗО, прошедшего в 2023 году в Москве. Выставка представляет собой ретроспективу творчества мастера от его ранних работ 1970-х годов до созданных в последние годы жизни. Всего 79 произведений: живопись, графика, скульптура, архитектурные макеты. Экспозиция включает произведения автора из музейного фонда РОСИЗО и Нижегородского художественного музея, семьи художника и частных собраний.

«Крайне важно для сегодняшнего зрителя открывать для себя художников ХХ века, — пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. — Ведь большинство людей из всего искусства прошлого века знает лишь художников русского авангарда: Казимира Малевича, Василия Кандинского, Наталью Гончарову. И все. В этом смысле работа, которую проводит РОСИЗО, организовывая в регионах совместно с музеями выставки художников второй половины ХХ века, мне кажется очень важной».

Искусство Ивана Лубенникова уходит корнями в русскую культуру и народную жизнь. Художник описывает стихийность и бытийность национального характера. Он показывает современников, в которых проявляется характерное для Лубенникова по-доброму ироничное отношение к героям. Натюрморты, портреты и пейзажи художника метафоричны и иносказательны. Ощущая себя частью объемного понятия «Родина», он в своем творчестве говорит о современном русском человеке как о самом себе, а о своей России — как любящий сын о суровой матери.

«Я хотела бы поблагодарить Нижний Новгород и Нижегородскую область за то, что сбылись несколько профессиональных идей РОСИЗО. Когда я в первый раз увидела потрясающее пространство Пакгаузов, которые уже стали визитной карточкой Нижнего Новгорода, я подумала: как было бы прекрасно провести здесь выставку. И вот она при участии РОСИЗО открывается.

У нас есть мечта, мы активно работаем над тем, чтобы выставки, которые проходят в Москве, в РОСИЗО и на других площадках, ехали по стране. И это первая ласточка, — подчеркнула генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова. — Мне кажется, очень важно рассказывать и показывать, что современное искусство бывает здоровым и жизнерадостным. Иван Лубенников, чье творчество представлено на выставке в Пакгаузах, безусловно, такой художник — очень светлый и заряжающий энергией. И я надеюсь, что нижегородцам и гостям города очень понравится выставка — здесь столько воздуха и творческой радости, что сюда стоит идти».

Многообразие работ, вошедших в экспозицию, позволяет зрителю погрузиться в мир, созданный Иваном Лубенниковым в попытке «предстать без тайн и прикрас перед Богом».

«Это не первая выставка, которую НГХМ делает с РОСИЗО в Нижнем Новгороде, но первая, которая открывается в Пакгаузах, — подчеркнул генеральный директор НГХМ Роман Жукарин. — Уверен, что нашим коллегам из РОСИЗО понравилось это пространство. Было очень приятно работать вместе с теми, с кем мы идем по одному пути — пути изучения и популяризации художественного наследия России и современного российского искусства».

Обращаем ваше внимание, что в мультимедийной части выставочного пространства можно посмотреть видеоинтервью художника, фильм о создании масштабного двухчастного полотна «Аккордеонист», представленного в экспозиции, а также видео с монументальными и архитектурными проектами Ивана Лубенникова (станции московского и парижского метро, театр на Таганке, музей Маяковского и т.д.).

Экспозиция дополнена литературным наследием Ивана Лубенникова — на стены вынесены цитаты из его рассказов, а по QR-кодам в этикетаже доступны зрителям для прослушивания отрывки из его прозы, озвученные специально для выставки.