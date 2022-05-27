Необычные площадки в парках Москвы

В парках Москвы, подведомственных Департаменту культуры, можно найти самые разные локации и интересные площадки. Посетители смогут поиграть в панна-футбол, улучшить спортивные показатели на многофункциональных площадках и полетать в аэродинамической трубе!

В 2022 году в Саду им.Баумана впервые открывается площадка для игры в мини-гольф. По своей сути он похож на обычный — здесь также нужно провести мяч от начала дорожки до лунки наименьшим количеством ударов. Разница лишь в размерах игровой площадки, которая удачно вписалась в камерный сад в центре города. Мини-гольф будет работать каждый день с 11:00 до 20:00. Найти поле можно будет вдоль дальней аллеи Сада, слева от детской площадки. Приобрести входной билет и оборудование для игры в Мини-гольф можно в кассе, расположенной в пункте проката на центральной аллее в центре Сада. «Игровой час» на поле составляет 90 минут.

Парк «Радуга» готов удивить гостей спортивной площадкой с регулируемым уровнем нагрузки. При помощи блинов разного веса здесь можно устроить настоящий прогрев своим мышцам или, наоборот, сделать круговую тренировку с акцентом на кардио. Среди новых объектов есть всё, что нужно для полноценной тренировки — от тренажёра для приседаний до вертикальной тяги и даже гантельный ряд. Всего больше 20 разных видов спортивных снарядов, направленных на тренировку абсолютно всех мышц тела! А благодаря уличному освещению заниматься можно даже вечером. Площадка находится напротив Большого Графского пруда со стороны аллеи Жемчуговой.

В музее-заповеднике «Царицыно» расположена многофункциональная площадка. Здесь размещены два игровых поля 8х16 м с покрытием из чистого кварцевого песка. Посетители могут играть в пляжный футбол и воллейбол, также проводятся игры по бадминтону. Есть ночное освещение и раздевалка. Взять инвентарь можно в прокате лодочной станции, которая находится неподалеку. Площадка расположена вблизи Покровских ворот (вход №3). График работы и стоимость посещения можно найти на сайте парка.

Зона отдыха «Левобережье» может похвастаться своей площадкой для пляжных видов спорта. На живописной парковой территории, расположенной вокруг одного из заливов Химкинского водохранилища, обустроены несколько спортивных площадок. Три из них – для любителей пляжного волейбола с теневым навесом и местами для болельщиков. На одной из них с июня стартуют регулярные занятия по бадминтону. Здесь же расположена футбольная площадка с песчаным покрытием и воркаут. Около спортивных площадок есть кафе, а также летний душ и раздевалки для комфортного отдыха. Площадки расположены в центральной части парка и на пляжной зоне.

На территории Большого Путяевского пруда в парке «Сокольники» находится Wake Park Sokolniki. Отличная локация для необычного досуга и занятия вейкбордом. Для гостей будут доступны прокаты оборудования, услуги тренера, две реверсивные лебедки для вейкборда. В наличии имеется адаптивный вейкборд для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства посетителей на территории Большого Путяевского установлены уборные комнаты.

Также в парке можно научиться летать, как птица. Аэродинамическая труба Vacuum — это тренажёр свободного падения. Испытать чувство полета в этом аттракционе может каждый человек, профессионально не связанный с небом. Никакой специальной физической подготовки для полетов в ней не требуется. Механизм работы аэротрубы можно описать как работу гигантского вентилятора, который нагнетает снизу воздух со скоростью от 80 до 250 км/час. Именно за счет мощного потока воздуха человек может подниматься над металлической сеткой основания аэротрубы. Полет в аэродинамическом тренажёре безопасен. Рядом всегда находится опытный инструктор, который постоянно контролирует полет. Подробности работы и цены можно узнать на сайте парка.

Над прудами в парке Олимпийской деревни находится уникальный аттракцион — троллейная трасса. Её протяжённость — более 400 метров, которые гости преодолевают по стальному тросу, наслаждаясь свистом ветра в ушах и красивыми видами вокруг вас. Трасса работает ежедневно с 10:00 до 21:00. Найти стартовую башню трассы и кассу можно в центральной части парка, недалеко от главного павильона.

В нескольких парках можно найти площадки для панна-футбола. Панна – это разновидность уличного футбола, которая предполагает игру один на один. Здесь нет штрафных ударов и пенальти, но есть небольшие ворота, а главной «фишкой игры» является правило «проброшенного мяча» между ног соперника. В усадьбе Воронцово найти площадку можно около храма Живоначальной Троицы. В Бабушкинском парке есть две круглые клетки для панна-футбола, которые можно найти на детской площадке, а гости парка «У Джамгаровского пруда» смогут поиграть вблизи скейт-парка, на пересечении Джамгаровской и Стартовой улиц.

В ландшафтном парке «Митино» для посетителей доступна большая площадка для мини-футбола и две классические круглые клетки для панна-футбола. Найти их можно со стороны Пенягинской улицы, напротив дома 28.

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