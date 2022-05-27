«Территория КИТ» стала лауреатом конкурса «Лучшие социальные проекты России»

26 мая состоялась десятая ежегодная церемония награждения лауреатов Программы «Лучшие социальные проекты России», нацеленной на выявление самых прогрессивных социальных инициатив. «Территория КИТ» – социально-культурный проект, созданный Группой Компаний ГПМ КИТ (входит в состав АО «Газпром-Медиа Холдинг»), – стал победителем в категории «Поддержка одаренных детей и молодежи».

Проект «Территория КИТ» направлен на популяризацию российского кино и профессий медиаиндустрии среди молодежи. Он на лучших примерах отечественного контента продвигает среди молодой аудитории семейные ценности и нравственные модели поведения, одновременно поднимая престиж всего отечественного кинематографа.

Престижную награду получил Георгий Рюмин, руководитель проекта «Территории КИТ» и креативный продюсер ГПМ КИТ. Он отметил: «Газпром-Медиа» – это крупнейший медиа-холдинг Восточной Европы. А большая сила – это большая ответственность. Добро – дело часто довольно скучное и, как правило, не отличается выдающейся рентабельностью. Именно поэтому я искренне признателен всему руководству Холдинга «Газпром-Медиа», директору Группы Компаний ГПМ КИТ Андрею Терешку и руководителю Централ Партнершип Вадиму Верещагину за живую, искреннюю и неравнодушную поддержку проекта «Территория КИТ» и всего КСО-направления в целом».

Через оффлайн и онлайн мероприятия «Территория КИТ» помогает организациям, работающим с молодежью, в вопросах профориентации и культурного воспитания. С 2020 года социально-культурный проект ежегодно проводит: мастер-классы, лекции о киноиндустрии, встречи с создателями картин, обсуждения и сессии, показы лучших образцов отечественного видео-контента и экскурсии на съемочные площадки.

Георгий Рюмин поблагодарил организаторов и участников Программы: «У Стругацких есть такой персонаж – Леонид Горбовский – руководитель комитета по контактам с неземными цивилизациями. Так вот, он говорил: «Из всех возможных решений выбирай самое доброе. Не самое обещающее, не самое рациональное, не самое прогрессивное и, уж конечно, не самое эффективное – самое доброе!». Я хочу сказать спасибо всем присутствующим в этом зале за то, что вы даете возможность вашим сотрудникам, вашим компаниям, вашим регионам делать добро – поверьте, люди искренне признательны за получение возможности сделать доброе дело. Спасибо! Берегите себя, близких и этот мир».

«Лучшие социальные проекты России» отметили свой первый юбилей – вот уже 10 лет программа способствует продвижению идей социальной ответственности бизнеса, поощряя вклад компаний в социальные инициативы, решения конкретных задач и развитие современного общества в целом.

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