В новом сезоне нашумевшей турецкой драмы «Семья» мы продолжим следить за непростыми отношениями Аслана и Девин и новыми испытаниями, которые приготовила для них судьба — на этот раз нам предстоит выяснить, выдержит ли их любовь или героям все же не суждено остаться вместе.

После разрушения стола Сойканов Аслан пытается сохранить семью и залечить раны Девин. Однако Девин полна решимости разорвать брак с Асланом после всех жертв, что она принесла ради этой семьи. Она думает, что любовь, которую они испытывают друг к другу, является причиной смерти их душ, не подозревая, что это и есть смысл их жизни.

Тем временем расследование против Сойканов подвергает их семью большой опасности. За этим расследованием стоит человек, которого Аслан хорошо знает: Джихан. Двое мужчин, считавших друг друга братьями, становятся врагами... Джихан находит себе новое место в жизни за столом семьи Ильяса Корузаде. Кроме того, дочь Ильяса Серап, которая много лет находилась за границей, вернулась в Стамбул и заняла свое место за столом. Теперь Джихан, Серап и Ильяс начинают делать все возможное, чтобы положить конец семье Сойканов.

«Мы готовы порадовать российских фанатов турецких сериалов долгожданным продолжением одной из самых популярных драм — «Семья». Нам важно, чтобы зритель мог находить на Иви не только те фильмы и сериалы, которые еще не смотрел, но и продолжения уже полюбившихся проектов. И мы стараемся выпускать новые серии в одноголосом переводе почти сразу за турецким эфиром, а затем за пару дней готовим качественный многоголосый дубляж», – говорит заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви Иван Гринин.

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