Определен талисман VIII Международных спортивных игр «Дети Азии»

Завершился конкурс по выбору официального маскота VIII Международных спортивных игр «Дети Азии», которые состоятся в Якутске в 2024 году. Талисманом игр стал Мамонтёнок, который олицетворяет собой могущество, мудрость и доброту. Именно он будет помогать каждому участнику Игр добиться успеха и победы.

В этом году конкурс по выбору талисмана Игр проходил в три этапа. Заявку на участие в первом этапе могли отправить все желающие в возрасте от 14 лет. Всего поступило более 60 работ. Во втором этапе комиссия, состоящая из представителей дизайнерского сообщества, спортивной общественности и Оргкомитета, отобрали 5 проектов, которым члены жюри выставили оценки. Третьим этапом стало онлайн-голосование в аккаунте Международного комитета «Дети Азии» ВКонтакте, где приняли участие более 2,4 тыс. человек.

По сумме двух этапов голосования места определились следующим образом: 1 место - Мамонтенок (8 баллов), за ним следует Мо5отой (7 баллов), далее Соболь (6 баллов), Бизон (5 баллов) и Лена и Алдан (3 балла).

Однако учитывая результаты онлайн-голосования, победителем которого является Мо5отой (Бурундук), Оргкомитет принял решение, что он также достоин быть частью Игр, и впервые в истории Международных спортивных Игр «Дети Азии» у волонтерского корпуса появится свой талисман - Мо5отой, олицетворяющий собой ловкость, силу и быстроту.

Напомним, что VIII Международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся с 25 июня по 7 июля 2024 года Якутске по 24 видам спорта.

«Дети Азии» – Международные спортивные детские игры, которые проводятся каждые четыре года при поддержке Международного Олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, Правительства Российской Федерации и Олимпийского комитета России. А с 2012 года «Дети Азии» стали проходить под патронажем ЮНЕСКО.

Основной целью игр «Дети Азии» является популяризация олимпийского движения среди детей и юношества, пропаганда здорового образа жизни и развитие детско-юношеского спорта, укрепление международного сотрудничества и установление дружеских контактов среди детей и молодежи из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Впервые игры были организованы в ознаменование 100-летия современного Олимпийского движения в 1996 году по инициативе первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева.

За последние 27 лет участниками Игр стали тысячи юных спортсменов из более чем 30 стран Азии, которые впоследствии становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов, первенств мира и континента.

В рамках Игр проходят не только соревнования, но и масштабная культурная программа, творческие фестивали. Это в полной мере отвечает замыслу основоположника современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена.

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