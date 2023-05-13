НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ: Signal 2023. Тема фестиваля и первые артисты

Седьмой фестиваль электронной музыки Signal пройдёт с 17 по 20 августа в Никола-Ленивце. Организаторы раскрыли заглавную тему этого года — Sentient Matter и первую волну артистов: Howie Lee, Rian Wood, Piticu, Phurpa, Kosya Gora и многие другие. На фестивале будет представлено 7 музыкальных сцен.

Арт-парк Никола-Ленивец к в уникальном природном ландшафте стал центром притяжения, узловой точкой пространства-времени, где каждый — часть единого целого.

Signal — ведущий фестиваль и пространство для творческой свободы многотысячного комьюнити. Вместе наслаждаться музыкой, творчеством, свободой, выразить себя через участие в программах Signal, внести свой вклад в создание фестиваля или стать одним из Signal People, разделяя позитивную энергию — у каждого свой путь через фестивальную материю.

Впереди арт-колл, программы Play, Kids, Camps, музыкальные саб-ивенты и волонтерские сборы. Let's go!

— Сцена Signal —

Rian Wood

Хард техно с максимальной отдачей от героя тяжеловесных рейвов и резидента 999999999, Etruria Beat, Expel Your Demon. Кислотные мелодии с приветом классическому хаусу, интенсивность подпольного габбера, индустриальная дисциплина помножены на беспощадную волю к экстремальным танцам и трансовую эйфорию.

Phurpa

Ритуальная музыка буддистской традиции Бон без скидок на современность. Крестный отец российской индустриальной сцены Алексей Тегин с середины 80-х занимался экстремальными формами музыки, достигнув радикальных пределов экспериментальной музыки в проекте Phurpa и обнаружив поклонников своей музыки среди Boiler Room, журнала The Wire и Стивена О’Мэлли из Sunn0.

Roma Ptashenko

Рома Пташенко словно выпал из журнальной статьи о золотой эпохе рейвов, воплощая на сцене все культурные мифы о поведении диджеев. Отменный селекшен на стыке эйсид транса и брутального техно, свобода нравов, неизменная харизма и тонкий шарм подкупил Нину Кравиц, Crack Magazine, десятки фестивалей и тысячи рейверов во всех уголках мира.

Varya Karpova

Восходящая звезда Varya Karpova, сеты которой представляют собой фееричную смесь техно, транса и хардкора, стремительно набирает обороты на мировой хард-дэнс-сцене. Релиз на New York Haunted, микс на Boiler Room и десятки фестивальных лайн-апов с ее участием на наших глазах создали большое имя за которым непременно важно следить.

— Сцена Meadow —

Howie Lee

В рамках самопровозглашенной эстетической концепции «Made In China» пекинский продюсер Howie Lee жонглирует экспериментальными ритмами, локальным колоритом, техно и трэпом, забегая на территории эмбиента и фолка на своих последних работах. Благодаря сетам на Boiler Room и бесчисленному количеству фестивалей, лейблу Do Hits, передаче на NTS и уникальному сплаву этнической и электронной музыки Howie Lee — один из главных экспортеров аутентичного китайского саунда по всему миру.

Kosaya Gora

Kosaya Gora — совместный проект дивы новой электронной музыки Kedr Livanskiy и аудиовизуального художника Flaty. Неожиданная коллаборация исследует неизведанные в их творчестве области дрим-попа, гитарного фолка и тихой электроники со среднерусской тоской и международным размахом

4 Позиции Бруно

Урбанистические сказки с темной стороны Урала растоплены в дабе, ускорены рейвом и обрамлены электроникой тончайшей выделки. Самая гиперактивная группа страны с годами только умножает в качестве и самобытности, с каждым релизом прорываясь в неизведанные зоны поп-музыки с нечеловеческим лицом.

— Сцена Flower —

Geju

Пленительные сеты московского дуэта Geju, изобилующие чиллрейвом, трайбл-хаусом и танцевальным эмбиентом, растопили сердца публики фестивалей Burning Man, ADE, Fusion Festival и многих других. Резиденты лейбла Leveldva органично балансируют между цифровой электроникой и живым саундом, одинаково хорошо вписываясь как в урбанистические техно-клубы, так и на просторы фестивальных полей.

Piticu

Ключевая фигура румынской сцены с долгожданным звуковым сеансом из гипнотических ритмов, минималистичного техно и психоделического хауса.

Yung Acid

Казанский дуэт Yung Acid смело препарирует структуру техно с помощью хип-хоп грува, брейкбитовой бочки и густого баса. Важнейший феномен казанской электронной сцены уже давно вышел за локальные рамки, заручившись поддержкой The Chemical Brothers, китайских фестивалей, лейблов Opal Tapes, New York Haunted и многих других.

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