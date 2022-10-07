Magic Fashion Week приглашает гостей!

Сказочная неделя мода MFW в этот раз состоится 15 и 16 октября 2022 года в Московском драматическом театре им. Н.В. Гоголя.

Главная концепция мероприятия — сказка в мире моды. Это не просто модный показ, это единственное в своём роде шоу, которое увлекает в таинственную историю и поражает воображение сказочными образами, локациями и декорациями, в перерывах между показами дизайнеров на сцену с концертными и театрализованными номерами выйдут юные артисты Международной детской филармонии театрального и концертного отделений.

Генеральный партнер мероприятия — Московский государственный Театр РОСТА в Царицыно под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой.

В Неделе Моды примут участие дизайнеры и бренды: Надежда Шибина, Софья Терешина, Оксана Казакова, George Black, Ирина Шарлау, Елена Мур, Naz Maer, Kids Revolution и другие.

Организаторы приглашают ценителей красоты и дизайнерского мастерства погрузиться в настоящую сказку.

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