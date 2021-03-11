Эпоха обновлений: изящное искусство Японии на фоне русского модерна

Встре­ча тра­ди­ци­он­но­го япон­ско­го искус­ства и Особ­ня­ка Носо­ва в сти­ле модерн, постро­ен­но­го Львом Кеку­ше­вым в 1903 году, — ныне это фили­ал Рос­сий­ской госу­дар­ствен­ной биб­лио­те­ки для моло­де­жи — в XXI веке не лише­на зако­но­мер­но­сти. Созда­те­ли фло­ре­аль­но­го сти­ля ар-нуво, кото­рый сов­ме­щал стрем­ле­ние к при­род­ной есте­ствен­но­сти с изощ­рен­но­стью изги­бов, наро­чи­той деко­ра­тив­но­стью, в XIX веке иска­ли новые язы­ки выра­же­ния, обра­ща­ясь к восточ­но­му искус­ству, в том чис­ле япон­ским гра­вю­рам. Одна­ко запад­ный ори­ен­та­лизм пытал­ся преж­де все­го пере­осмыс­лить соб­ствен­ную куль­ту­ру. Зарож­да­ю­ща­я­ся идея гло­ба­ли­за­ции не мог­ла изба­вить от уже воз­ник­ших пред­рас­суд­ков, от искус­ствен­но­го кон­стру­и­ро­ва­ния япон­ской образ­но­сти в Европе.

Про­шло боль­ше века, но, несмот­ря на внеш­нюю про­зрач­ность инфор­ма­ци­он­но­го поля, евро­пей­ская и япон­ская куль­ту­ры все так же пыта­ют­ся встре­тить­ся друг с дру­гом. Суши, про­смот­ры ани­ме, кос­плей — явле­ния, балан­си­ру­ю­щие на гра­ни­це под­лин­но­го инте­ре­са и моды. Сто­ит ли вооб­ще «чужа­ку» пытать­ся загля­нуть глуб­же, дешиф­ро­вать тра­ди­цию, ухо­дя­щую в глу­би­ну веков?

Хруп­кая япон­ка в кимо­но серо-голу­бо­го цве­та — про­фес­сор Яма­да Мидо­ри. Сего­дня она будет откры­вать в особ­ня­ке выстав­ку «ХАРУ КАСУМИ — Весен­ний туман», где пред­став­ле­но мно­го ее кал­ли­гра­фи­че­ских работ. Сдер­жан­ный бель­гий­ский модерн Дома Носо­ва выгод­но под­чер­ки­ва­ет спус­ка­ю­щи­е­ся по сте­нам свит­ки. Меж­ко­ри­дор­ная дере­вян­ная арка свет­ло­го дере­ва кажет­ся эле­мен­том син­то­ист­ско­го хра­ма или тра­ди­ци­он­но­го япон­ско­го дома; рас­став­лен­ные «клет­ча­тые» шир­мы иде­аль­но впи­сы­ва­ют­ся в инте­рьер, пере­кли­ка­ясь с рез­ным ограж­де­ни­ем лест­ни­цы и дере­вян­ны­ми пане­ля­ми в ниж­ней части стены.

Гос­по­жа Яма­да вла­де­ет все­ми вида­ми тра­ди­ци­он­ных япон­ских искусств, на родине ей вру­чи­ли мно­го почет­ных наград. Она быва­ла в раз­ных стра­нах быв­ше­го СССР, высту­па­ла с мастер-клас­са­ми, и уме­ет гово­рить по-русски.

— Выстав­ка у нас про­хо­дит каж­дый год, про­ект назы­ва­ет­ся «НИХОН НО БИ» («Кра­со­та Япо­нии»). Одна­ко в про­шлом году была слож­ная ситу­а­ция, поэто­му мы под­го­то­ви­ли малень­кую, сим­во­ли­че­скую выстав­ку. Я при­е­ха­ла сюда в 1991 году, с тех пор про­шло 30 лет — этот год юби­лей­ный, поэто­му уче­ни­ки хоте­ли пока­зать мои рабо­ты. Здесь кра­си­вое, малень­кое, уют­ное зда­ние, — гово­рит Яма­да Мидо­ри. — Я хоте­ла пока­зать насто­я­щую тра­ди­ци­он­ную япон­скую кра­со­ту. Наи­боль­шей попу­ляр­но­стью поль­зу­ет­ся икэ­ба­на, затем — чай­ная цере­мо­ния, кал­ли­гра­фия, живопись.

Япон­ское искус­ство уди­ви­тель­но тон­ко отра­жа­ет сме­ну вре­мен года: насчи­ты­ва­ет­ся целых 72 сезо­на. Срав­ни­вая япон­ский и рус­ский кли­мат, про­фес­сор Яма­да отме­ча­ет схо­жие момен­ты, но цве­та нашей сред­ней поло­сы кажут­ся ей более груст­ны­ми, не таки­ми ярки­ми. И воз­ни­ка­ет про­бле­ма под­бо­ра под­хо­дя­ще­го мате­ри­а­ла для икэ­ба­ны. Вет­ки, кото­рые игра­ют важ­ную роль в состав­ле­нии клас­си­че­ских цве­точ­ных ком­по­зи­ций, ран­ней вес­ной в Москве при­хо­дит­ся «ото­гре­вать» — ста­вить в теп­ле, что­бы они нача­ли распускаться.

На мастер-клас­се в рам­ках сопут­ству­ю­ще­го выстав­ке фести­ва­ля мож­но было соста­вить эле­мен­тар­ные ком­по­зи­ции Сёка из трех эле­мен­тов. Сек­рет в том, что­бы выбрать доми­ни­ру­ю­щий эле­мент и достичь гар­мо­нии, под­ре­зая рас­те­ния. Закреп­ле­ние стеб­лей и веток меж­ду игла­ми дер­жа­те­ля «кен­зан» — доста­точ­но меди­та­тив­ное заня­тие, тре­бу­ю­щее пол­ной кон­цен­тра­ции на созда­ва­е­мой ком­по­зи­ции. Затем сэн­с­эй про­ве­ря­ет рабо­ту, уме­лой рукой вно­сит мгно­вен­ные каче­ствен­ные изме­не­ния. Кста­ти, демон­стра­ция «чер­но­во­го про­цес­са» в япон­ских искус­ствах — ско­рее ред­кость, ведь все здесь направ­ле­но на то, что­бы про­явить ува­же­ние к зри­те­лю, доста­вить ему эсте­ти­че­ское насла­жде­ние, по окон­ча­нии рабо­ты раз­вер­нув вазу с гото­вой аран­жи­ров­кой лицом к смотрящему.

Дру­гое важ­ное про­яв­ле­ние сезон­но­сти в япон­ском искус­стве — это, конеч­но, живо­пись. Орга­ни­за­то­ры выстав­ки пред­ста­ви­ли ори­ги­на­лы работ для стра­ниц еже­год­ных кален­да­рей про­ек­та «НИХОН НО БИ»: в их созда­нии при­ни­ма­ли уча­стие уче­ни­ки про­фес­со­ра. Раз­но­об­ра­зие автор­ских сти­лей мож­но наблю­дать в серии свит­ков, посвя­щен­ной сим­во­лам года по восточ­но­му кален­да­рю. Каж­дый зверь — со сво­им харак­те­ром. Про­фес­си­о­на­лы счи­та­ют, что опыт­ный глаз смо­жет лег­ко отли­чить муж­скую рабо­ту от жен­ской, посколь­ку авто­ры ста­вят себе прин­ци­пи­аль­но раз­ные зада­чи. Мило­вид­ный рыжий тигр сосед­ству­ет здесь с едва про­сту­па­ю­щим на рисун­ке (а зна­чит бес­ко­неч­ным — за его пре­де­ла­ми) дра­ко­ном. Живо­пись тушью, в жан­ре-тех­ни­ке «суи­бо­ку­га», и крас­ка­ми ган­рё допол­не­на кал­ли­гра­фи­ей гос­по­жи Яма­да: когда опыт­ный мастер под­пи­сы­ва­ет рабо­ту уче­ни­ка — это может быть фило­соф­ское изре­че­ние или целое сти­хо­тво­ре­ние — он ока­зы­ва­ет ему осо­бую честь. Отдель­ный раз­го­вор об автор­ских печа­тях, оттис­ком кото­рых завер­ша­ет­ся рису­нок, — их тоже надо заслужить.

Прин­цип настав­ни­че­ства в Япо­нии не пустой звук, почти все навы­ки и зна­ния пере­да­ют­ся через обще­ние сэн­с­эя и уче­ни­ка, при­чем неко­то­рые вещи не про­го­ва­ри­ва­ют­ся, но толь­ко пока­зы­ва­ют­ся: напри­мер, точ­ные, сме­лые дви­же­ния кисти по япон­ской бума­ге — так, что­бы отчет­ли­во слы­шен был шорох. Мно­гое дер­жит­ся на бес­ко­рыст­ном энту­зи­аз­ме. Яма­да Мидо­ри помо­га­ла уче­ни­кам выдви­гать рабо­ты на япон­ские кон­кур­сы, и они выиг­ры­ва­ли; Оль­га Сели­ва­но­ва, про­во­див­шая во вре­мя фести­ва­ля мастер-класс в особ­ня­ке, даже обла­да­ет пра­вом пре­по­да­ва­ния живо­пи­си «суми‑э» в Япо­нии. Бла­го­да­ря любо­пыт­ству слу­ша­те­лей ее прак­ти­че­ское заня­тие пре­вра­ти­лось в инте­рес­ную лек­цию: понять, как соеди­ня­ют­ся стеб­ли бам­бу­ка и как пра­виль­но выкру­чи­вать кисточ­ку для про­ри­сов­ки лепест­ков ири­са, — толь­ко пол­де­ла. Фило­со­фия япон­ско­го моно­хром­но­го рисун­ка кро­ет­ся и в исполь­зо­ва­нии пусто­го про­стран­ства листа, и в коли­че­стве воды, кото­рой раз­мы­ва­ет­ся тушь.

Сре­ди выстав­лен­ных в Особ­ня­ке Носо­ва работ осо­бое вни­ма­ние обра­ща­ли на себя лако­нич­ные листы с чистой кал­ли­гра­фи­ей, стро­ги­ми иеро­гли­фа­ми, кото­рые Яма­да Мидо­ри пишет в ста­рин­ном сти­ле: «Спо­кой­ствие и дол­гая жизнь» (муд­рость мона­хов), «Цве­ты крас­ные. Ивы зеле­ные» (о пре­крас­ных пей­за­жах вес­ны и нетро­ну­той при­ро­де, а так­же о бога­той одеж­де). Посколь­ку для япон­ско­го сим­во­лиз­ма важ­на предыс­то­рия, даже рисун­ки сопро­вож­да­ют­ся раз­вер­ну­ты­ми под­пи­ся­ми, часто в поэ­ти­че­ской фор­ме. Уни­каль­на двух­цвет­ная рабо­та гос­по­жи Яма­да «Весен­ний ветер СЮН ПУ. Цве­ты маг­но­лии», кото­рая выстав­ля­лась в Наци­о­наль­ном музее Кио­то. В сек­ции «Поезд­ки» собра­ны иллю­стра­ции к пере­вод­ной кни­ге сти­хов «Неве­до­мы­ми тро­па­ми. Днев­ни­ки Басё», сре­ди них изоб­ра­же­ния ост­ро­вов Мацу­си­ма и горо­да Сэн­дай. Вели­кое восточ­но-япон­ское зем­ле­тря­се­ние, про­изо­шед­шее в мар­те 2011 года, затро­ну­ло эти рай­о­ны. Места, где ходил Басё, любу­ясь при­род­ны­ми кра­со­та­ми, сос­на­ми, ока­за­лись под водой. В свя­зи с выпус­ком кни­ги Яма­да Мидо­ри пла­ни­ро­ва­ла посе­тить эти края вме­сте с уче­ни­ка­ми, и она не ста­ла менять наме­ре­ния даже после цуна­ми: через год собра­ла груп­пу и отпра­ви­лась в путе­ше­ствие, дока­зав таким обра­зом, что жизнь не останавливается.

Инте­рес­на кар­ти­на, посвя­щен­ная рус­ской тема­ти­ке. «Петер­бург» Яма­да Мидо­ри, по вос­по­ми­на­ни­ям Оль­ги Сели­ва­но­вой, был вдох­нов­лен ледо­хо­дом на Неве: «Гото­ви­лась выстав­ка в Ака­де­мии худо­жеств, мы шли с кар­ти­на­ми по мосту — а вокруг тре­щал, гро­хо­тал лед». Здесь, как и на мно­гих дру­гих кар­ти­нах, хоро­шо пере­да­на дина­ми­ка момента.

Поми­мо живо­пис­ных работ, про­фес­сор Яма­да Мидо­ри предо­ста­ви­ла на выстав­ку анти­квар­ные сва­деб­ные кимо­но «ути­ка­кэ» и семей­ную релик­вию — цен­ные набо­ры кукол «хина-кад­за­ри». У кукол раз­ные роли: импе­ра­тор­ская чета, муд­ре­цы, музы­кан­ты. Такие набо­ры при­об­ре­та­ют, когда в семье рож­да­ет­ся девоч­ка, ино­гда они могут слу­жить приданым.

Одна­ко игра­ли дети чаще с таки­ми игруш­ка­ми, как «комо­но» («ко» — малень­кий, «моно» — вещь). Этот вид руко­де­лия воз­ник из сооб­ра­же­ний эко­но­мии: когда одеж­да вет­ша­ла или после изго­тов­ле­ния кимо­но оста­ва­лись тка­ни, из сохра­нив­ших­ся фраг­мен­тов ста­ра­лись сде­лать что-то полез­ное: поду­шеч­ки, игруш­ки, укра­ше­ния. На заня­тии посе­ти­те­ли фести­ва­ля сши­ли мини­а­тюр­ную сову «фуку­ро» — сим­вол сча­стья, кото­рый веша­ют при вхо­де в дом.

Дру­гой сим­вол надеж­ды — журав­лик, сло­жен­ный из двух­сто­рон­ней узор­ча­той бума­ги, — остал­ся у посе­ти­те­лей мастер-клас­са по ори­га­ми. На уро­ке, конеч­но, вспом­ни­ли исто­рию девоч­ки Сада­ко Саса­ки, стра­дав­шей от луче­вой болез­ни после бом­бар­ди­ров­ки Хиро­си­мы, кото­рая нашла в себе силы пове­рить в чудо — в то, что тыся­ча сло­жен­ных журав­ли­ков при­не­сут ей счастье.

Педа­гог Надеж­да Куз­не­цо­ва про­де­мон­стри­ро­ва­ла базо­вые фор­мы ори­га­ми, из кото­рых мож­но делать более слож­ные фигу­ры. Так­же она пока­за­ла, как мож­но рас­кры­вать почти любую гото­вую фигу­ру — полу­ча­ет­ся коро­боч­ка или свое­об­раз­ный тайник.

Еще один спо­соб пря­тать «пред­ме­ты» — заво­ра­чи­вать их в «фуро­си­ки» (букв. «бан­ный ков­рик»). Так назы­ва­ет­ся квад­рат­ный кусок хлоп­ко­вой, шел­ко­вой тка­ни, кото­рый при­ме­ня­ет­ся для обер­ты­ва­ния и пере­нос­ки пред­ме­тов, для оформ­ле­ния подар­ков. Несколь­ко при­выч­ных дви­же­ний рук, пара узлов — и полу­ча­ет­ся кра­си­вая теат­раль­ная сумоч­ка или целый рюк­зак; мож­но обер­ты­вать кор­зин­ки, бутыл­ки, бан­ки, короб­ки, кни­ги, пере­но­сить чаши с фрук­та­ми. Рас­цвет­ки яркие, пере­кли­ка­ют­ся с узо­ра­ми кимо­но, тка­ни заим­ству­ют тра­ди­ци­он­ные япон­ские сюжеты.

На чай­ной цере­мо­нии гости мог­ли при­об­щить­ся к атмо­сфе­ре япон­ско­го чай­но­го дома, оце­нить кон­траст меж­ду мяг­кой горе­чью напит­ка и неж­ной сла­до­стью рисо­во­го пече­нья. Соблю­дая все фор­маль­но­сти, мастер взби­вал зеле­ный порош­ко­вый чай — мат­тя, круг­лые чаши под­но­си­ли и при­ни­ма­ли с тра­ди­ци­он­ным покло­ном. Такой чай сна­ча­ла полу­чил рас­про­стра­не­ние в япон­ских мона­сты­рях, где цени­лись его тони­зи­ру­ю­щие, бод­ря­щие свой­ства. Посте­пен­но масте­ра ста­ли доби­вать­ся все боль­ше­го совер­шен­ства при про­ве­де­нии чай­но­го риту­а­ла. Зафик­си­ро­вал все эта­пы совре­мен­но­го чай­но­го дей­ства Сэн-но Рикю (1522–1591).

После цере­мо­нии ее участ­ни­ки раз­бре­лись по залам — осмот­реть выстав­ку. Оде­тые в кимо­но, они не сра­зу выхо­дят из роли, отве­чая покло­ном на каж­дое дей­ствие или при­вет­ствие. Может быть, имен­но здесь япон­ская и евро­пей­ская, рус­ская куль­ту­ра встре­ча­ют­ся зано­во — слов­но в пер­вый раз. Вес­на — пора обновления.

Мар­га­ри­та ИСТОМИНА

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