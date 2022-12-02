Нить от прошлого к будущему

Что «сплетает» нить между временами и поколениями? «Вечные» книги и музыка, памятники истории и культуры, но прежде всего - человеческое неравнодушие. О том, как завязать «узелки» на этой хрупкой нити, рассказывают участники проекта «Меценаты. Связь времен»: основатель и президент Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк Денис Андреевич фон Мекк (ДфМ), музыкальный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Лидия Борисовна Соколова (ЛС), профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского Полина Викторовна Федотова (ПФ), писатель Екатерина Александровна Неволина (ЕН), а также композитор, профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных Андрей Иштванович Микита (АМ).

- Имя римского государственного деятеля I века до нашей эры, покровителя искусств Гая Цильния Мецената стало нарицательным. Что, по Вашему мнению, означает слово "меценатство" для современных людей?

ЛС: Думаю, что всех меценатов можно назвать любителями (от слова «любовь»), ведь каждый из них вкладывал в любимый вид искусства не только средства, но и душу. Такими любителями были, к примеру, граф Николай Петрович Шереметев, отправлявший своих крепостных актеров на учебу в Италию, и великий импресарио Сергей Павлович Дягилев, научивший европейцев восхищаться русской культурой. И конечно, меценат – это особый дар разглядеть незаурядный талант, а разглядев -поверить в него, порой вопреки мнению большинства.

ДфМ: На конференциях мне нередко говорят, что бескорыстная поддержка талантов осталась в далеком прошлом, а в современной России слышно только о стяжательстве и коррупции. А может быть, современные меценаты вовсе не хотят афишировать свои добрые дела, помня евангельские слова «когда творишь милостыню, не труби перед собою» (Евангелие от Матфея 6:2). Кто знает, не поставят ли их наши потомки в один ряд с братьями Третьяковыми или Надеждой Филаретовной фон Мекк? История рассудит…

ЕН: Я не буду оригинальной и скажу, что для меня это человек, покровительствующий искусству. Меценаты – это люди, действительно сделавшие многое, вложившие, кстати, не только и не столько денежные средства, сколько душевные силы, энергию, горение собственного сердца. Такой была, например, Надежда Филаретовна фон Мекк и многие другие представители этой славной фамилии. Николай Карлович фон Мекк, один из сыновей Надежды Филаретовны, продолжил дело матери и, в частности, сделал очень много для художника Врубеля, а впоследствии и для его вдовы – певицы Забелы-Врубель.

АМ: Согласен, что меценаты бескорыстно отдают культуре не только деньги, но и время, душу, эмоции…В этом смысле меценатом можно назвать каждого участника нашего проекта.

ПФ: Мне кажется, что слово «меценатство» все-таки отправляет нас в XIX век. Оно практически исчезло из русского языка на довольно продолжительное время, но, к счастью, память о благородных делах прошлого постепенно возрождается благодаря усилиям неравнодушных людей. В современном мире меценатов немного и то, что они лишены тщеславия и не афишируют свою деятельность, заслуживает большого уважения. Пока существует бескорыстие, можно верить в лучшее будущее.

- Как появилась идея создания проекта "Меценаты. Связь времен" и для кого он был задуман?

ЕН: Инициатором создания проекта была Лидия Соколова, музыкальный руководитель театра МХТ им. Чехова. Именно она написала пьесу, собрала нашу команду, зажгла нас своей идеей и вместе с Денисом фон Мекк- потомком фон Мекков, Давыдовых и Чайковских- начала развивать ее. Лидия Соколова и Денис фон Мекк- сердце нашего проекта.

ЛС: Мне с самого начала чего-то недоставало в актерской интерпретации текста. Однажды я увидела Екатерину Неволину в любительском спектакле и подумала, что ей бы очень подошла роль Галины фон Мекк. Мой друг, режиссер посоветовав найти для роли Чайковского - пианиста. Чуть позже я побывала на одном из выступлений Дениса фон Мекк и поняла, что Меценат в моей пьесе – это он. А когда идею поддержали Андрей Микита и Полина Федотова, все окончательно стало на свои места.

Что касается целевой аудитории, то одно время я думала о театральной публике. Позднее мне стало ясно, что на мероприятия Дениса Андреевича, Полины Викторовны и Андрея Иштвановича приходят совсем другие люди – не театралы в классическом понимании этого слова. Я начала работать в МХТ им. Чехова более 20 лет назад и всегда ощущала особую связь с периодом его зарождения – временами Константина Станиславского, великой княгини Елизаветы Федоровны и Галины фон Мекк. Почему-то мне очень близки и дороги свидетели тех лет, их мечты, надежды и тревоги… Возможно, я обрету эту потерянную Россию в зрителях нашей постановки?

ДфМ: Я начал обсуждать проект с Лидией Соколовой после того, как она однажды взяла у меня интервью, и сразу заинтересовался главной идеей. Петр Ильич и Надежда Филаретовна – свидетели расцвета Российской империи, Галина фон Мекк -трагических событий первой половины XX века, а я – современности. Меняются эпохи и поколения, но меценатство продолжает жить вопреки всем трудностям и вызовам. Уверен, что об этом важно помнить и рассказывать, в том числе молодежи, изучающей историю.

По поводу театра хотелось бы добавить, что возможно, это дело будущего и не исключено, что нашим проектом однажды заинтересуется театральный режиссер. На премьеру, скорее всего, придут люди ищущие, круг интересов которых не ограничивается театром. Таких можно встретить и в библиотеках, и в музеях, и в культурных центрах, и на открытых просветительских лекциях. Уверен, что они нас обязательно найдут!

АМ: Мы с Лидией дружим много лет, и за это время она воплотила в жизнь немало замечательных творческих идей благодаря своему энтузиазму. Хочется верить и в счастливую судьбу проекта «Меценаты. Связь времен». Лично меня он вдохновил на сочинение пьесы с интонациями Чайковского, которая уже исполнялась на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории и Московского дома композиторов! Надеюсь, что вскоре с ней познакомятся и зрители нашей постановки.

ПФ: Хочется немного рассказать читателям об одном из предыдущих проектов Лидии Соколовой, с которой меня тоже связывает многолетняя дружба. Он назывался «18 романсов Петра Ильича Чайковского» и был посвящен не только величайшему русскому композитору, но и певице Дезире Арто – предположительному адресату этих музыкальных сочинений. Сам Петр Ильич открыто посвятил Дезире только шесть романсов, но Лидия взяла на себя смелость утверждать, что и остальные 12 он сочинил, думая о ней – некогда дорогой и близкой. Историю Чайковского и Арто «рассказали» талантливые вокалисты Вера Чумаченко и Герман Апайкин, а мне посчастливилось им аккомпанировать. Что касается проекта «Меценаты. Связь времен», то мне кажется, что он начался со встречи с Денисом Андреевичем фон Мекком и вновь предлагает каждому сделать свои выводы и открытия.

- Основой проекта стала пьеса Лидии Соколовой "Меценаты". Пожалуйста, расскажите немного о ее действующих лицах и содержании.

ЛС: Действующие лица обращаются к зрителям со сцены, надеясь на внимание и неравнодушие. Композитор Андрей Микита читает письма символа русской классической музыки – Петра Ильича Чайковского, педагог и пианистка Полина Викторовна Федотова – слова «ангела-хранителя» и лучшего друга Петра Ильича – Надежды Филаретовны фон Мекк, писатель Екатерина Неволина – отрывки из мемуаров Галины Николаевны фон Мекк «Как я их помню», а правнук Галины Николаевны – Денис Андреевич фон Мекк – беседует с ней и с аудиторией как современный меценат.

ЕН: В пьесе действительно легко прослеживаются линии меценатства и связь поколений. Настоящее очень тесно связано с прошлым, поэтому многое, о чем говорят Петр Ильич, Надежда Филаретовна или Галина, настолько актуально, что это даже пугает.

Мне повезло быть приглашенной на роль Галины Николаевны фон Мекк- абсолютно необыкновенной женщины, чья жизнь похожа на роман. Она пережила тяжелые испытания, не утратив способности ценить момент, радоваться самым простым вещам, быть верной близким людям и тем идеям, которые ей дороги.

АМ: Читать со сцены письма великого композитора и человека очень почетно и даже лестно. Интересно, что в пьесе звучат письма, связанные в основном не с музыкой, а с общечеловеческими, бытовыми и отчасти политическими вопросами. Порой они действительно настолько актуальны, что кажется, будто Петр Ильич написал их вчера, а не 150 лет назад.

ПФ: Моя роль в этом проекте также очень лестна и ответственна. Письма Надежды Филаретовны находят самый горячий отклик в моей душе: ведь я тоже считаю музыку Петра Ильича своей опорой и утешением…А еще мне доверено исполнять произведения Чайковского, без которых наш проект просто невозможен. Слово и мелодия дополняют и оттеняют друг друга – таков замысел автора.

- Проект "Меценаты. Связь времен" объединяет представителей четырех направлений русской школы: исполнительского, композиторского, писательского и просветительского. Чем поделится с аудиторией каждый из них?

ЛС: Каждый участник вносит в наш общий проект свой жизненный опыт и чувство связи времен. Сам факт, что вышеупомянутые направления русской школы живы, несмотря на все испытания и перемены, свидетельствует об этой связи. Можно сетовать на то, что традиции постепенно уходят в прошлое, но, по-моему, достаточно послушать учеников Андрея Микиты или Полины Федотовой, чтобы убедиться в обратном.

ДфМ: Кто чем богат, тот тем и делится. Каждый из нас не только обладает собственным жизненным опытом, но и понимает огромную важность сохранения культурного наследия и исторической памяти. В этом мы совпали, а значит, у проекта есть будущее.

ЕН: Думаю, уникальность нашего проекта именно в том, что в постановке заняты не профессиональные актеры, а представители разных направлений культуры. Это создает особенную глубину и искренность, а живой диалог героев объединяет прошлое и настоящее. При этом все участники – профессионалы своего дела и далеко не новички на сцене. Музыканты имеют хорошую концертную практику и преподают студентам, Денис фон Мекк постоянно выступает с лекциями, а у меня есть как писательский опыт выступлений, так и театральный – я отучилась в четырех лабораториях творческой школы «Gogol-school» и в настоящее время состою в творческом объединении «Улица мечтателей» под руководством Павла Ващилина, актера МХТ им. Чехова, режиссера, педагога.

АМ: Мне хотелось бы привлечь внимание аудитории к русской культуре, которая испытывает большое давление со времен Чайковского, причем как изнутри, так и извне. И все-таки она не просто живет, но и по-своему меняет каждого из нас. Кто знает, какими бы стали мир вообще и Россия в частности без музыки Петра Ильича и смог бы он оставить такое огромное творческое наследие без поддержки Надежды Филаретовны?

ПФ: Моя задача – зарядить и насытить нашу постановку музыкой. К примеру, мы с Андреем Микитой исполняем Четвертую симфонию П. И. Чайковского, посвященную Надежде Филаретовне фон Мекк. В целом, пьеса дарит надежду на возрождение меценатства в России и возможно, именно в этом заключается замысел автора. Движение вперед в нашем проекте символизирует Денис Андреевич, который вдохновляет своим деятельным неравнодушием к истории и просвещению.

- Каковы ближайшие планы развития проекта? В каких городах и регионах он будет представлен?

ДфМ: Мы только начинаем развивать проект и очень надеемся со временем представить его в разных городах. Мне часто приходится выступать далеко от Москвы, и я вижу, что знания и культура необходимы людям, как свежий воздух. Безусловно, для поездок нужна грантовая или спонсорская поддержка, но надеюсь, что это вопрос не очень далекого будущего. Кроме того, Андрей Микита и Полина Федотова также довольно много путешествуют, а значит, могут рассказать о проекте своей аудитории в том или ином регионе.

- Познакомятся ли с проектом «Меценаты. Связь времен» школьники и студенты? Возможно, организаторы рассматривают сотрудничество с профильными учебными заведениями?

ЛС: Хочется верить, что школы и ВУЗы активно заинтересуются проектом, а молодежь – историей родной страны.

ДфМ: Уже есть две-три идеи, но мы надеемся, что со временем их будет не меньше десяти. Сложно увлечься историей, пытаясь запомнить сухие факты, имена и даты из учебника…А вот живые судьбы, мысли и чувства людей способны тронуть и захватить по-настоящему. Наш проект призван помочь взглянуть на историю новым взглядом – неравнодушным и заинтересованным.

АМ: Думаю, на студентов произведет особое впечатление близость времен и поколений, а что-то может стать настоящим откровением.

ПФ: Не исключено, что проект «Меценаты. Связь времен» однажды войдет в концертную программу Московской консерватории. Возможно, нам предоставят не сцену Большого или Малого залов, а одну из камерных площадок вне основного здания. На мой взгляд, они больше располагают к доверительному общению с публикой.

Что касается студентов консерватории, то безусловно, они погружены в музыкальную культуру и наверняка заинтересуются нашей постановкой. На мой взгляд, больше внимания необходимо уделить молодежи из других ВУЗов и непрофильных школ. В этом я вижу нелегкую, но важную просветительскую задачу проекта и готова работать вместе с коллегами. Надеюсь, что благодаря звучанию музыки, а возможно, и фото- или видеоиллюстрациям истории наших выдающихся соотечественников надолго останутся в сердцах зрителей.

- Существует множество мнений и афоризмов об уроках истории. Может ли помочь "усвоить" их проект "Меценаты. Связь времен"?

ЛС: В нашей пьесе Галина Николаевна фон Мекк спрашивает своего правнука - мецената о времени, в котором он живет, а герой Дениса Андреевича отвечает, что историю переписывали уже много раз и теперь никто не знает правды. И все-таки, сопереживая нашим пращурам, беседуя с ними сквозь века, мы по-своему «пишем» историю родной страны и приглашаем каждого присоединиться к нам. Даже если о связи времен задумается всего один зритель, это будет означать, что проект нужен людям.

ДфМ: Хотелось бы добавить, что мы беседуем с аудиторией не только о музыке. К примеру, Петр Ильич Чайковский раскрывается на сцене не как всемирно известный композитор, а как человек XIX века – высокообразованный, думающий, развитый, но при этом ранимый, впечатлительный и сомневающийся. Уверен, что его судьба и мысли способны заинтересовать даже тех, кто далек от классической музыки.

ЕН: История, к сожалению, очень редко кого-то учит, да и вообще, как известно, развитие человеческого общества происходит не линейно, а по спирали. И ошибки, и проблемы будут неизбежно повторяться. Я лично вижу нашу сверхзадачу в другом: не научить людей, не дать им ориентиры, а заставить задуматься. Обратиться к собственному прошлому, ярче ощутить связь поколений в своей собственной семье, может быть, увидеть вдруг ту самую ценность каждого мгновения, о которой говорит Галина фон Мекк. В пьесе, как и в жизни, смешалось хорошее и плохое, грустное и веселое, но главное, она дает людям надежду, тот заряд сил и позитива, который так необходим нам сейчас. И, конечно, это возможность приобщиться к прекрасной музыке, протянуть связующую нить из прошлого в будущее.

АМ: Наш проект свидетельствует о том, что добро не пропадает и может изменить чью-то жизнь к лучшему даже спустя столетие. А личные выводы и уроки наверняка окажутся разнообразными и даже неожиданными…

ПФ: Музыка обращается не к разуму, а к эмоциям человека, поэтому с ее помощью легче рассказывать о добрых и бескорыстных «делах давно минувших дней». Хочется верить, что хотя бы у некоторых зрителей появится желание открыть для себя новые произведения Чайковского, побывать на концерте, в библиотеке или книжном магазине, подумать, чем герои проекта близки каждому из нас…Именно для такой аудитории мы работаем и творим.

- Уверена, что зрители ответят на это вниманием и благодарностью. А я, в свою очередь, благодарю каждого участника проекта «Меценаты. Связь времен» за сегодняшнюю доверительную беседу, желаю вдохновения и реализации самых смелых творческих планов.

Беседовала Ирина ЧЕПАЙКИНА

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