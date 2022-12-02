Премьера спектакля «Перелетные дети» по мотивам повести Аси Кравченко

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4 декабря в 12.00 на сцене «Экспромт» Детского музыкального театра юного актёра состоится премьера спектакля «Перелетные дети» по мотивам повести Аси Кравченко.

Это поэтичная, легкая, ироничная история о Москве и ее «обитателях».   Веро и Мишель (а можно и просто Вермишель) прилетают в Москву из страны Там для того, чтобы спасти свою бабушку. Ведь их бабушка умирает от любви. Главный герой Андрей становится городским проводником Вермишели. Вместе они открывают свой город – необыкновенный, парадоксальный, увиденный через призму детского воображения – с говорящими памятниками, собаками и крокодилами. И в этой другой Москве дети помогают всем, кто встречается им на пути, посмотреть на свою жизнь по-новому; обретают дружбу; а главное, находят островок бабушкиной юности.  

Инсценировка Полины Коротыч по мотивам повести Аси Кравченко.  Режиссер - Иван Пачин.  Художник - Ольга Галицкая.  Композитор - Роман Жауров. 

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Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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