НИЖНИЙ НОВГОРОД: Выставку работ Владимира Потапова «Ничего другого» открывается в галерее FUTURO

5 ноября 2022 года налерея FUTURO (Нижний Новгород) совместно с галереей pop/off/art (Москва) представляют персональную выставку ключевого российского художника среднего поколения Владимира Потапова «Ничего другого».

Владимир Потапов. На гора! Можем поторить. 2018. Холст, акрил, 25х35 см

Владимир Потапов. Потенциальная зона. 2018. Фанера, акрил

Владимир Потапов. Без названия. Из серии «Внутри». 2018. Фанера, акрил, 152х152 см

Владимир Потапов. ГУМ. Из серии «Внутри». 2018. Дерево, акрил, 25х35 см

Владимир Потапов. Из серии «Внутри». 2022. Дерево, масло, акрил

Владимир Потапов. Дисторшн. Из серии «Внутри». 2022. Дерево, масло, акрил, 152х152 см

Владимир Потапов. Дисторшн. Из серии «Внутри». 2021. Дерево, масло, акрил, 152х152 см

Более 30 живописных работ будут интегрированы в экспозиции галереи с масштабной инсталляцией-лабиринтом из советской мебели и предметов интерьера, собранных по объявлениям у жителей Нижнего Новгорода. Представленные на выставке работы продолжат серии «Внутри» и «Внутри. Дисторшн», в которых Потапов исследует процесс замещения настоящего прошлым, символическую привязанность к событиям, переживаниям прошлых лет. Большинство работ зритель увидит впервые. На фоне текущей повестки, специально для выставки автор также создал эпичную 6-метровую картину «Знак».

Выставка «Ничего другого» станет размышлением автора с одной стороны о коллективной памяти, как о процессе совместного забвения, где избавление от старых вещей становится актом освобождения от прошлого и попыткой стирания памяти о нем, а с другой – о подмене настоящего прошлым и ответственности за это. Сегодня, когда ностальгия по мифическому прошлому оказывается вновь актуальной, она становится симптомом недовольства, возмущения, непонимания по отношению к настоящему. Лабиринт из советской мебели окажется метафорой коллективной памяти и, в то же время, концентратом личных историй, опустошённых сегодняшним днем. С одной стороны – это формальный разговор о концепции вечного возвращения, с другой – выявление проблематики культурно-исторической идентичности современной России.

Именно в этом проекте с новым размахом будет показана узнаваемая техника работы Потапова с материалом. Художник создаст новые образы и сюжеты посредством соскабливания слоев краски и создания объема на поверхности картины. Часть работ дополнены элементами классической реалистической живописи, деформированной барельефом вырезанных волн и обретающей теперь новое звучание. Исследовательский подход художника к теме коллективной памяти здесь находит себя в технике живописи, позволившей объединить категории материального и иллюзорного и сделать воспоминания видимыми.

Владимир Потапов (1980 г.р.) родился в Волгограде. Один из ведущих российских художников, куратор, теоретик и популяризатор современного искусства. Известен своей концептуальной работой с живописью, результатом которой явился ряд серий, проблематизировавших поверхность, пространство и материал живописной картины сегодня. Получил художественное образование в институте искусств им. П. А. Серебрякова (Волгоград) в 2000-2001 годах. В дальнейшем выпускник института проблем современного искусства и «Свободных мастерских» (Москва). Потапов номинировался на ряд крупных отечественных и международных премий по современному искусству. Участник и куратор десятков групповых выставок.

Персональная выставка «По памяти» была показана в Московском музее современного искусства (2015), персональная выставка «Впереди только история» прошла в Кунстхалле города Росток, Германия (2018), совместная выставка с Эммануэлем Борнштейном «Yes, chaos» прошла в галерее Crone в Берлине (2022).

Работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи (Москва), Музея современного искусства (Краков), Московского музея современного искусства, Музея современного искусства PERMM (Пермь), Музея современного искусства им. Сергея Курехина (Санкт-Петербург), Фонда поддержки современного искусства «Cфера» (Москва), в ряде крупных частных и корпоративных коллекций. Живет и работает в Москве.

Выставка завершит работу 12 декабря.

Галерея Futuro — крупнейшая независимая галерея современного искусства Нижнего Новгорода. Была основана в 2016 году. В настоящее время галерея является культурным центром, который совмещает выставочную деятельность и просвещение в сфере актуального искусства. Futuro представляет как зрелых художников, так и активно развивающихся молодых авторов, а также поддерживает местные творческие инициативы. Галерея располагается в историческом центре города на втором этаже здания бывшего доходного дома городского общества – памятнике архитектуры и градостроительства XIX века.

Галерея pop/off/art основана в 2004 году в Москве искусствоведом Сергеем Поповым. Партнёром галереи с 2011 года является Ольга Попова. Галерея представляет российских и европейских художников. Принимает участие в крупнейших ярмарках современного искусства в России и Европе. Галереей организовано несколько десятков музейных проектов в России. В 2012 — 2014 годах филиал галереи в Берлине. Располагается на территории ЦСИ «Винзавод», Москва.

Галерея FUTURO и галерея pop/off/art являются членами Ассоциации галерей.

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