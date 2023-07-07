Выставка «Пока без названия» открывается в глерее МУХА

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7 июля галерея и шоурум искусства МУХА при поддержке Школы современного искусства «Свободные мастерские» ММОМА в рамках параллельной программы IV Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА представляют ежегодный проект коллективной выставки молодого искусства «Пока без названия».

пока без названия

Выставка, созданная на основе событийного проекта «Тот самый маркет», объединила в экспозиции галерейного пространства творческое молодое комьюнити.

В основе проекта «Пока без названия» стоит возможность для молодых художников студентов и выпускников творческих ВУЗов и объединений представить свои работы в многогранном выставочном проекте в современной галерее, а для посетителей галереи – познакомиться и поддержать молодое перспективное искусство.

В выставке примут участие более 25 авторов, отобранных в рамках open-call’а – как начинающие авторы, так и дипломированные художники, связавшие свое творчество с современным искусством. Залы галереи МУХА объединят в экспозицию произведения, выполненные в различных как классических, так и современных техниках — живопись, графика, скульптура, арт-объекты, digital и уличное искусство.

«Сегодня для нас важно дать возможность юным “не оперившимся” художникам представить свои работы в независимом пространстве галереи, начав свой свой творческий путь со стартовой “выставки номер 0”. Вместе с тем, летний формат проекта - это место знакомства и обмена для школ и сообществ современного искусства Москвы», - отмечают кураторы проекта Анастасия Шамина и София Калинина.

Выставка завершит работу 6 августа 2023 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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