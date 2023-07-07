Выставка «Пока без названия» открывается в глерее МУХА

7 июля галерея и шоурум искусства МУХА при поддержке Школы современного искусства «Свободные мастерские» ММОМА в рамках параллельной программы IV Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА представляют ежегодный проект коллективной выставки молодого искусства «Пока без названия».

Выставка, созданная на основе событийного проекта «Тот самый маркет», объединила в экспозиции галерейного пространства творческое молодое комьюнити.

В основе проекта «Пока без названия» стоит возможность для молодых художников студентов и выпускников творческих ВУЗов и объединений представить свои работы в многогранном выставочном проекте в современной галерее, а для посетителей галереи – познакомиться и поддержать молодое перспективное искусство.

В выставке примут участие более 25 авторов, отобранных в рамках open-call’а – как начинающие авторы, так и дипломированные художники, связавшие свое творчество с современным искусством. Залы галереи МУХА объединят в экспозицию произведения, выполненные в различных как классических, так и современных техниках — живопись, графика, скульптура, арт-объекты, digital и уличное искусство.

«Сегодня для нас важно дать возможность юным “не оперившимся” художникам представить свои работы в независимом пространстве галереи, начав свой свой творческий путь со стартовой “выставки номер 0”. Вместе с тем, летний формат проекта - это место знакомства и обмена для школ и сообществ современного искусства Москвы», - отмечают кураторы проекта Анастасия Шамина и София Калинина.

Выставка завершит работу 6 августа 2023 года.

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