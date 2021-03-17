«Ночь в театре» – Молодежный театр на Фонтанке поддержит всемирную традицию отмечать День театра ночной программой

27 мар­та 2021 года уют­ное про­стран­стве «Чет­вер­той сце­ны» Моло­деж­но­го теат­ра (зри­тель­ское фойе Боль­шой сце­ны) на несколь­ко часов напол­нит­ся живой музы­кой, пес­ня­ми, сти­ха­ми и дра­ма­ти­че­ски­ми моно­ло­га­ми в испол­не­нии арти­стов ста­жер­ской груп­пы теат­ра. Подоб­ный твор­че­ский экс­пе­ри­мент в Моло­деж­ном состо­ит­ся впер­вые. Зри­те­лей ждет теп­лая, дру­же­ская встре­ча в атмо­сфе­ре теат­раль­но­го кафе.

В про­грам­ме про­из­ве­де­ния Саши Чёр­но­го, Арка­дия Авер­чен­ко, Нико­лая Агнив­це­ва, Вик­то­ра Дра­гун­ско­го, Евге­ния Гриш­ков­ца, зару­беж­ная и рус­ская музы­ка, тан­це­валь­ные номе­ра, автор­ские пес­ни и сти­хи участ­ни­ков концерта.

В кон­цер­те при­мут уча­стие арти­сты ста­жер­ской груп­пы теат­ра Дарья и Мария Вер­ши­ни­ны, Васи­ли­на Кирил­ло­ва, Ста­ни­слав Горе­лов, Ники­та Круг­ляк, Ефим Чай­ка и пре­по­да­ва­тель РГИСИ (кафед­ра вока­ла и музы­каль­но­го вос­пи­та­ния) Свет­ла­на Митрофанова.

Про­дол­жи­тель­ность про­грам­мы – 2 часа.

Нача­ло в 23:00.

Фото – Ека­те­ри­на ТЕКШИНА

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