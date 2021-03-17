«Ночь в театре» – Молодежный театр на Фонтанке поддержит всемирную традицию отмечать День театра ночной программой

27 марта 2021 года уютное пространстве «Четвертой сцены» Молодежного театра (зрительское фойе Большой сцены) на несколько часов наполнится живой музыкой, песнями, стихами и драматическими монологами в исполнении артистов стажерской группы театра. Подобный творческий эксперимент в Молодежном состоится впервые. Зрителей ждет теплая, дружеская встреча в атмосфере театрального кафе.
В программе произведения Саши Чёрного, Аркадия Аверченко, Николая Агнивцева, Виктора Драгунского, Евгения Гришковца, зарубежная и русская музыка, танцевальные номера, авторские песни и стихи участников концерта.
В концерте примут участие артисты стажерской группы театра Дарья и Мария Вершинины, Василина Кириллова, Станислав Горелов, Никита Кругляк, Ефим Чайка и преподаватель РГИСИ (кафедра вокала и музыкального воспитания) Светлана Митрофанова.
Продолжительность программы – 2 часа.
Начало в 23:00.
Фото – Екатерина ТЕКШИНАОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.