Премия The Art Newspaper Russia объявила лауреатов

16 мар­та 2021 года состо­я­лась цере­мо­ния вру­че­ния IX Еже­год­ной пре­мии TheArtNewspaperRussia — в Мане­же были объ­яв­ле­ны лау­ре­а­ты в номи­на­ци­ях «Музей года», «Выстав­ка года», «Кни­га года», «Рестав­ра­ция года» и «Лич­ный вклад» за 2020 год. Еже­год­ная пре­мия The Art Newspaper Russia — одно из самых ожи­да­е­мых собы­тий в мире искус­ства, знак при­зна­тель­но­сти за выда­ю­щи­е­ся дости­же­ния в этой области.

Награ­дой отме­ча­ют­ся самые зна­чи­мые собы­тия про­шед­ше­го года в сфе­ре искус­ства в Рос­сии, науч­ные иссле­до­ва­ния, дея­тель­ность по сохра­не­нию куль­тур­но­го насле­дия стра­ны, а так­же вклад меце­на­тов в раз­ви­тие искус­ства. Выбор лау­ре­а­тов опре­де­ля­ет­ся как успе­хом у широ­кой пуб­ли­ки, так и резо­нан­сом в про­фес­си­о­наль­ном сооб­ще­стве. Приз — скульп­ту­ра рабо­ты рос­сий­ско­го худож­ни­ка Сер­гея Шехов­цо­ва в виде пере­кре­щи­ва­ю­щих­ся Биг-Бена и Спас­ской баш­ни Мос­ков­ско­го Крем­ля, а так­же посвя­щен­ный лау­ре­а­ту перформанс.

Цере­мо­нию откры­ли изда­тель газе­ты и учре­ди­тель Пре­мии The Art Newspaper Russia Инна Баже­но­ва, глав­ный редак­тор газе­ты The ArtNewspaper Russia Миле­на Орло­ва и дирек­тор Депар­та­мен­та куль­ту­ры г. Моск­вы Алек­сандр Кибов­ский. Лау­ре­а­та­ми пре­мии стали:

«МУЗЕЙ ГОДА» — Центральный выставочный зал «Манеж» (Санкт-Петербург). Директор музея – Павел Пригара

За уме­ние делать зре­лищ­ные выста­воч­ные хиты, при­вле­ка­ю­щие пуб­ли­ку исме­лы­ми кон­цеп­ци­я­ми, исо­вре­мен­ным экс­по­зи­ци­он­ным дизайном

Боль­шая ретро­спек­ти­ва груп­пы AES+F, выстав­ка-сорев­но­ва­ние «Дей­не­ка / Само­хва­лов», гран­ди­оз­ная «Лабо­ра­то­рия буду­ще­го. Кине­ти­че­ское искус­ство в Рос­сии», смотр фото­агент­ства Magnum, гром­кая «Немо­сква не за гора­ми», пер­вая в Рос­сии выстав­ка выда­ю­ще­го­ся корей­ско­го скуль­пто­ра и масте­ра пер­фор­ман­са Ли Бул — про­ек­ты-хиты послед­них двух лет при­учи­ли пуб­ли­ку к тому, что каж­дое оче­ред­ное собы­тие в Цен­траль­ном выста­воч­ном зале «Манеж» обя­за­тель­но к посе­ще­нию. За послед­ние пять лет «Манеж» сфор­ми­ро­вал силь­ную коман­ду, спо­соб­ную реа­ли­зо­вать самые сме­лые идеи, стал желан­ным парт­не­ром для арт-кура­то­ров миро­во­го уров­ня и сфор­ми­ро­вал отно­ше­ния с музе­я­ми Рос­сии, что поз­во­ли­ло полу­чать про­из­ве­де­ния на выстав­ки прак­ти­че­ски из любой точ­ки страны.

«Для меня очень важ­на наша идея устрем­лен­но­сти в буду­щее, стрем­ле­ние вести диа­лог с буду­щим, для буду­ще­го и о буду­щем. Даже если мы дела­ем ретро­спек­тив­ные про­ек­ты, кото­рые, каза­лось бы, о про­шлом, мы ищем в них новые смыс­лы, кото­рые важ­ны для насто­я­ще­го и состав­ля­ют свое­об­раз­ный диа­лог с буду­щим. Поэто­му мы отме­ча­ем, что в 2020 году у нас была боль­шая моло­деж­ная ауди­то­рия, кото­рая оста­ет­ся для нас очень важ­ной как самая откры­тая к диа­ло­гу», – гово­рит дирек­тор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара.

«ВЫСТАВКА ГОДА» — ««Мы храним наши белые сны». Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» (Музей современного искусства «Гараж», Москва)

За реа­би­ли­та­цию и иссле­до­ва­ние фено­ме­нов оте­че­ствен­ной худо­же­ствен­ной куль­ту­ры ХХ века, свя­зан­ных с эзо­те­ри­че­ским знанием

Юно­ше­ское сти­хо­тво­ре­ние Андрея Бело­го, стро­ка из кото­ро­го выне­се­на в загла­вие выстав­ки, напол­не­но пред­чув­стви­ем бурь, ката­клиз­мов и «послед­ней борь­бы миро­вой». Все это дей­стви­тель­но вско­ре гря­ну­ло, вот толь­ко в реаль­но­сти мало сов­па­да­ло с про­зре­ни­я­ми сим­во­ли­стов. Совет­ская власть без­жа­лост­но иско­ре­ня­ла любые про­яв­ле­ния мисти­че­ско­го созна­ния и боро­лась с его носи­те­ля­ми. Выстав­ка в «Гара­же» — резуль­тат двух­лет­не­го иссле­до­ва­ния. После­до­ва­те­ли Рудоль­фа Штей­не­ра при­да­ва­ли боль­шое зна­че­ние худо­же­ствен­ным прак­ти­кам, и в экс­по­зи­ции, наря­ду с руко­пи­ся­ми и доку­мен­та­ми, встре­ча­лись еще и образ­цы эзо­те­ри­че­ской живо­пи­си, гра­фи­ки, скульп­ту­ры, а так­же визу­аль­ные мате­ри­а­лы, свя­зан­ные с эврит­ми­че­ским тан­цем. Впро­чем, кура­то­ры выстав­ки трак­то­ва­ли тему «тай­ных зна­ний» и «сверх­чув­ствен­ных прак­тик» гораз­до шире одной лишь антро­по­со­фии. Отсю­да воз­ни­ка­ют и «дру­гой Восток», то есть Сред­няя Азия как при­бе­жи­ще осо­бой эсте­ти­ки, и «рус­ский кос­мизм», и еще целый ряд фено­ме­нов, коре­ня­щих­ся в мисти­че­ском мировосприятии.

«Мы с моим кол­ле­гой Андре­ем Мизи­а­но и с нашей иссле­до­ва­тель­ской груп­пой пусти­лись в сво­е­го рода путе­ше­ствие, длив­ше­е­ся боль­ше двух лет. Посте­пен­но опре­де­ли­лись основ­ные тре­ки иссле­до­ва­ния, а даль­ше уже инфор­ма­ция порой нахо­ди­ла нас сама. Это были не самые оче­вид­ные или извест­ные исто­рии в рус­ском искус­стве, поэто­му метод иссле­до­ва­ния часто напо­ми­нал ков­ро­вую бом­бар­ди­ров­ку, осо­бен­но на началь­ном эта­пе: мы напи­са­ли огром­ное коли­че­ство запро­сов во мно­же­ство самых раз­ных инсти­ту­ций», – гово­рит глав­ный кура­тор Музея совре­мен­но­го искус­ства «Гараж» Ека­те­ри­на Иноземцева.

«ЛИЧНЫЙ ВКЛАД» — Анатолий и Ирина Седых, основатели фестиваля современной городской культуры «Арт-овраг» в городе Выкса Нижегородской области

За пре­вра­ще­ние реги­о­наль­но­го про­мыш­лен­но­го цен­тра в сто­ли­цу совре­мен­но­го паблик-арта

Ана­то­лий и Ири­на Седых десять лет назад,чтобы отвлечь мест­ных под­рост­ков от дур­ных при­вы­чек, осно­ва­ли пер­вый фести­валь город­ской куль­ту­ры, полу­чив­ший назва­ние «Арт-овраг»; впо­след­ствии фести­валь изме­нил облик про­мыш­лен­но­го моно­го­ро­да. Вык­са в Ниже­го­род­ской обла­сти осе­нью 2020 года ста­ла местом худо­же­ствен­но­го собы­тия миро­во­го калиб­ра: туда из Пари­жа при­е­хал Эрик Була­тов, клас­сик совре­мен­но­го искус­ства, что­бы создать самое боль­шое в сво­ей жиз­ни произведение—гигантскую рос­пись «Стой—иди. Амбар в Нор­ман­дии» пло­ща­дью 2,5 тыс. кв.м. Она заня­ла внеш­нюю сте­ну одно­го из цехов Вык­сун­ско­го метал­лур­ги­че­ско­го заво­да, вхо­дя­ще­го в кор­по­ра­цию АО «ОМК». И ста­ла тре­тьим мону­мен­таль­ным экс­по­на­том Инду­стри­аль­но­го стрит-арт-пар­ка — спе­ци­аль­но создан­ных для заво­да мура­лов-фре­сок совре­мен­ных звезд. Сего­дня Вык­са — одна из сто­лиц рос­сий­ско­го паб­лик-арта. Бла­го­да­ря еже­год­но­му фести­ва­лю здесь появи­лась сот­ня эффект­ных арт-объ­ек­тов от пер­вых имен стрит-арта, таких как Алек­сей Лука (Luka), Миша Мост (Most), Женя Оззик (0331с), Сла­ва ПТРК, Тимо­фей Радя. Это и мура­лы, и кар­ти­ны-граф­фи­ти на тор­цах панель­ных домов, скульп­ту­ры и пави­льо­ны в обла­го­ро­жен­ном пар­ке, арт-дво­ры и пло­щад­ки для скей­та. В горо­де обу­стро­е­на мод­ная набе­реж­ная. Ред­кий жанр инду­стри­аль­но­го искус­ства кует­ся в син­те­ти­че­ских пер­фор­ман­сах, как «Стра­сти по Мар­те­ну», полу­чив­шие пре­мию «Инно­ва­ция». Вслед за Эри­ком Була­то­вым в Вык­су пла­ни­ру­ет­ся при­гла­шать и дру­гих зна­ме­ни­то­стей — бла­го цехов на заво­де хватает.

«Нам этот слу­чай дал важ­ную обрат­ную связь. Зна­чит, то, что мы дела­ем все эти годы, важ­но для жите­лей; зна­чит, и они сами изме­ни­лись за это вре­мя, они сами гото­вы вли­ять на то, что про­ис­хо­дит в их горо­де, при­ни­мать реше­ния. Опять-таки я наблю­даю, насколь­ко боль­ше людей при­хо­дит в нашу арт-рези­ден­цию сей­час, чем три года назад, насколь­ко актив­нее участ­ву­ет в мастер-клас­сах, кото­рые про­во­дят худож­ни­ки. Мы наде­ем­ся, что и даль­ше будем дви­гать­ся впе­ред и раз­ви­вать­ся. Мне дей­стви­тель­но важ­но то, что жизнь людей меня­ет­ся, транс­фор­ми­ру­ет­ся город­ская сре­да, появ­ля­ет­ся все боль­ше сопри­част­ных это­му», – рас­ска­за­ла пред­се­да­тель попе­чи­тель­ско­го сове­та бла­го­тво­ри­тель­но­го фон­да «ОМК-Уча­стие», ини­ци­а­тор про­ве­де­ния фести­ва­ля «Арт-овраг» Ири­на Седых.

«КНИГА ГОДА» — Наталия Семенова с серией книг о коллекционерах: «Сага о Щукиных. Собиратели шедевров», «Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?», «Илья Остроухов. Гениальный дилетант» («Слово»/Slovo, 2019–2020)

За мно­го­лет­ний труд по воз­вра­ще­нию в исто­рию имен и заслуг вели­ких кол­лек­ци­о­не­ров доре­во­лю­ци­он­ной Рос­сии и их попу­ля­ри­за­цию за рубежом

Три­ло­гия изда­тель­ства «Сло­во» — это бел­ле­три­зо­ван­ные био­гра­фии мос­ков­ских кол­лек­ци­о­не­ров Сер­гея Щуки­на, Ива­на и Миха­и­ла Моро­зо­вых, Ильи Ост­ро­ухо­ва. Они уже не раз ста­но­ви­лись глав­ны­ми геро­я­ми книг Ната­лии Семе­но­вой, но каж­дая оче­ред­ная вер­сия их био­гра­фий допол­не­на новы­ми све­де­ни­я­ми, най­ден­ны­ми в рос­сий­ских и зару­беж­ных архи­вах, в мему­а­рах совре­мен­ни­ков и газе­тах про­шло­го века. В кни­гах серии опи­са­ны харак­те­ры свое­об­раз­ных, неза­у­ряд­ных, не похо­жих друг на дру­га людей, хотя все они при­над­ле­жа­ли к мос­ков­ским купе­че­ским семей­ным кла­нам и были вели­ки­ми кол­лек­ци­о­не­ра­ми. Поэто­му и кни­ги о них напи­са­ны хотя и по обще­му пла­ну, но отли­ча­ют­ся по сти­лю и инто­на­ции. Кни­ги Семе­но­вой о Щукине и Моро­зо­ве пере­ве­де­ны на англий­ский, фран­цуз­ский, ита­льян­ский язы­ки, а о Щукине еще и на румын­ский и китай­ский. Она так­же вошла в спи­сок луч­ших изда­ний по искус­ству 2020 года газе­ты Financial Times.

«Когда ни о какой част­ной соб­ствен­но­сти на про­из­ве­де­ния искус­ства у нас не мог­ло быть и речи, я писа­ла о кол­лек­ци­о­не­рах доволь­но абстракт­но. А после пере­строй­ки, когда появи­лись совре­мен­ные кол­лек­ци­о­не­ры, с кото­ры­ми я обща­лась, мне ста­ло понят­но, что у них абсо­лют­но тот же пси­хо­тип, что у Щуки­на и Моро­зо­ва. И тогда я уже нача­ла писать о сво­их геро­ях как о живых людях с их стра­стя­ми и сла­бо­стя­ми», – рас­ска­за­ла исто­рик искус­ства Ната­лья Семенова.

«РЕСТАВРАЦИЯ ГОДА» — Северный речной вокзал (Москва)

За фено­ме­наль­но быст­рое и береж­ное вос­ста­нов­ле­ние выда­ю­ще­го­ся архи­тек­тур­но­го ансам­бля и воз­вра­ще­ние ему преж­них функций

Реч­ной вокзал—выдающийся памят­ник ста­лин­ско­го ампи­ра. Зда­ние было завер­ша­ю­щим аккор­дом про­ек­та десятилетия—канала Москва—Волга. Все пост­со­вет­ское вре­мя оно мед­лен­но раз­ру­ша­лось, пока в 2017 году не было пере­да­но на баланс ГУП «Мосгортранс», а окру­жа­ю­щий парк—столичному депар­та­мен­ту капи­таль­но­го ремон­та. Пол­но­стью, в пер­во­здан­ной кра­со­те и слож­но­сти, вос­ста­но­ви­ли 150-мет­ро­вое, напо­ми­на­ю­щее дебар­ка­дер зда­ние с трехъ­ярус­ны­ми откры­ты­ми гале­ре­я­ми по фаса­ду и парад­ной лест­ни­цей, спус­ка­ю­щей­ся к реке. Внут­ри отре­ста­ври­ро­ва­ли сте­ны из осел­ко­во­го мра­мо­ра, моза­ич­ные полы, живо­пис­ные пла­фо­ны, брон­зо­вые люст­ры, фан­та­зий­ные капи­те­ли с сер­па­ми и яко­ря­ми. При­ве­ли в поря­док мону­мен­таль­ную скульп­ту­ру (рабо­ты Рому­аль­да Иод­ко), рас­пис­ные май­о­ли­ко­вые пан­но (автор Ната­лья Дань­ко), фон­та­ны «Поляр­ный» и «Чер­но­мор­ский» (скуль­пто­ры Лев Кар­да­шов и Иван Ефи­мов), часы с куран­та­ми и подвиж­ный 27-мет­ро­вый шпиль, увен­чан­ный позо­ло­чен­ной, в само­цве­тах, звез­дой. Поме­ня­ли инже­нер­ные сети, кана­ли­за­цию, в пар­ке убра­ли сухо­стой, бла­го­устро­и­ли 1,5 км набе­реж­ной, откры­ли пави­льо­ны с кафе, капи­таль­но отре­мон­ти­ро­ва­ли 17 причалов.

«На Реч­ном вок­за­ле мы уве­ли­чи­ли чис­ло высо­ко­ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных рестав­ра­то­ров до 400, они состав­ля­ли почти поло­ви­ну задей­ство­ван­но­го на строй­ке пер­со­на­ла. Наш отдел кад­ров искал масте­ров по всей стране — от Санкт-Петер­бур­га и Суз­да­ля до Кры­ма. На объ­ек­те, без пре­уве­ли­че­ния, тру­ди­лись люди со всей Рос­сии», – ком­мен­ти­ру­ет гене­раль­ный дирек­тор ком­па­нии «Арт­строй­тех­но­ло­гия» Алек­сандр Ушаков.

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