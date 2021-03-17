Премия The Art Newspaper Russia объявила лауреатов

16 марта 2021 года состоялась церемония вручения IX Ежегодной премии TheArtNewspaperRussia — в Манеже были объявлены лауреаты в номинациях «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад» за 2020 год. Ежегодная премия The Art Newspaper Russia — одно из самых ожидаемых событий в мире искусства, знак признательности за выдающиеся достижения в этой области.
Наградой отмечаются самые значимые события прошедшего года в сфере искусства в России, научные исследования, деятельность по сохранению культурного наследия страны, а также вклад меценатов в развитие искусства. Выбор лауреатов определяется как успехом у широкой публики, так и резонансом в профессиональном сообществе. Приз — скульптура работы российского художника Сергея Шеховцова в виде перекрещивающихся Биг-Бена и Спасской башни Московского Кремля, а также посвященный лауреату перформанс.
Церемонию открыли издатель газеты и учредитель Премии The Art Newspaper Russia Инна Баженова, главный редактор газеты The ArtNewspaper Russia Милена Орлова и директор Департамента культуры г. Москвы Александр Кибовский. Лауреатами премии стали:
«МУЗЕЙ ГОДА» — Центральный выставочный зал «Манеж» (Санкт-Петербург). Директор музея – Павел Пригара
За умение делать зрелищные выставочные хиты, привлекающие публику исмелыми концепциями, исовременным экспозиционным дизайном
Большая ретроспектива группы AES+F, выставка-соревнование «Дейнека / Самохвалов», грандиозная «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России», смотр фотоагентства Magnum, громкая «Немосква не за горами», первая в России выставка выдающегося корейского скульптора и мастера перформанса Ли Бул — проекты-хиты последних двух лет приучили публику к тому, что каждое очередное событие в Центральном выставочном зале «Манеж» обязательно к посещению. За последние пять лет «Манеж» сформировал сильную команду, способную реализовать самые смелые идеи, стал желанным партнером для арт-кураторов мирового уровня и сформировал отношения с музеями России, что позволило получать произведения на выставки практически из любой точки страны.
«Для меня очень важна наша идея устремленности в будущее, стремление вести диалог с будущим, для будущего и о будущем. Даже если мы делаем ретроспективные проекты, которые, казалось бы, о прошлом, мы ищем в них новые смыслы, которые важны для настоящего и составляют своеобразный диалог с будущим. Поэтому мы отмечаем, что в 2020 году у нас была большая молодежная аудитория, которая остается для нас очень важной как самая открытая к диалогу», – говорит директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара.
«ВЫСТАВКА ГОДА» — ««Мы храним наши белые сны». Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» (Музей современного искусства «Гараж», Москва)
За реабилитацию и исследование феноменов отечественной художественной культуры ХХ века, связанных с эзотерическим знанием
Юношеское стихотворение Андрея Белого, строка из которого вынесена в заглавие выставки, наполнено предчувствием бурь, катаклизмов и «последней борьбы мировой». Все это действительно вскоре грянуло, вот только в реальности мало совпадало с прозрениями символистов. Советская власть безжалостно искореняла любые проявления мистического сознания и боролась с его носителями. Выставка в «Гараже» — результат двухлетнего исследования. Последователи Рудольфа Штейнера придавали большое значение художественным практикам, и в экспозиции, наряду с рукописями и документами, встречались еще и образцы эзотерической живописи, графики, скульптуры, а также визуальные материалы, связанные с эвритмическим танцем. Впрочем, кураторы выставки трактовали тему «тайных знаний» и «сверхчувственных практик» гораздо шире одной лишь антропософии. Отсюда возникают и «другой Восток», то есть Средняя Азия как прибежище особой эстетики, и «русский космизм», и еще целый ряд феноменов, коренящихся в мистическом мировосприятии.
«Мы с моим коллегой Андреем Мизиано и с нашей исследовательской группой пустились в своего рода путешествие, длившееся больше двух лет. Постепенно определились основные треки исследования, а дальше уже информация порой находила нас сама. Это были не самые очевидные или известные истории в русском искусстве, поэтому метод исследования часто напоминал ковровую бомбардировку, особенно на начальном этапе: мы написали огромное количество запросов во множество самых разных институций», – говорит главный куратор Музея современного искусства «Гараж» Екатерина Иноземцева.
«ЛИЧНЫЙ ВКЛАД» — Анатолий и Ирина Седых, основатели фестиваля современной городской культуры «Арт-овраг» в городе Выкса Нижегородской области
За превращение регионального промышленного центра в столицу современного паблик-арта
Анатолий и Ирина Седых десять лет назад,чтобы отвлечь местных подростков от дурных привычек, основали первый фестиваль городской культуры, получивший название «Арт-овраг»; впоследствии фестиваль изменил облик промышленного моногорода. Выкса в Нижегородской области осенью 2020 года стала местом художественного события мирового калибра: туда из Парижа приехал Эрик Булатов, классик современного искусства, чтобы создать самое большое в своей жизни произведение—гигантскую роспись «Стой—иди. Амбар в Нормандии» площадью 2,5 тыс. кв.м. Она заняла внешнюю стену одного из цехов Выксунского металлургического завода, входящего в корпорацию АО «ОМК». И стала третьим монументальным экспонатом Индустриального стрит-арт-парка — специально созданных для завода муралов-фресок современных звезд. Сегодня Выкса — одна из столиц российского паблик-арта. Благодаря ежегодному фестивалю здесь появилась сотня эффектных арт-объектов от первых имен стрит-арта, таких как Алексей Лука (Luka), Миша Мост (Most), Женя Оззик (0331с), Слава ПТРК, Тимофей Радя. Это и муралы, и картины-граффити на торцах панельных домов, скульптуры и павильоны в облагороженном парке, арт-дворы и площадки для скейта. В городе обустроена модная набережная. Редкий жанр индустриального искусства куется в синтетических перформансах, как «Страсти по Мартену», получившие премию «Инновация». Вслед за Эриком Булатовым в Выксу планируется приглашать и других знаменитостей — благо цехов на заводе хватает.
«Нам этот случай дал важную обратную связь. Значит, то, что мы делаем все эти годы, важно для жителей; значит, и они сами изменились за это время, они сами готовы влиять на то, что происходит в их городе, принимать решения. Опять-таки я наблюдаю, насколько больше людей приходит в нашу арт-резиденцию сейчас, чем три года назад, насколько активнее участвует в мастер-классах, которые проводят художники. Мы надеемся, что и дальше будем двигаться вперед и развиваться. Мне действительно важно то, что жизнь людей меняется, трансформируется городская среда, появляется все больше сопричастных этому», – рассказала председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие», инициатор проведения фестиваля «Арт-овраг» Ирина Седых.
«КНИГА ГОДА» — Наталия Семенова с серией книг о коллекционерах: «Сага о Щукиных. Собиратели шедевров», «Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?», «Илья Остроухов. Гениальный дилетант» («Слово»/Slovo, 2019–2020)
За многолетний труд по возвращению в историю имен и заслуг великих коллекционеров дореволюционной России и их популяризацию за рубежом
Трилогия издательства «Слово» — это беллетризованные биографии московских коллекционеров Сергея Щукина, Ивана и Михаила Морозовых, Ильи Остроухова. Они уже не раз становились главными героями книг Наталии Семеновой, но каждая очередная версия их биографий дополнена новыми сведениями, найденными в российских и зарубежных архивах, в мемуарах современников и газетах прошлого века. В книгах серии описаны характеры своеобразных, незаурядных, не похожих друг на друга людей, хотя все они принадлежали к московским купеческим семейным кланам и были великими коллекционерами. Поэтому и книги о них написаны хотя и по общему плану, но отличаются по стилю и интонации. Книги Семеновой о Щукине и Морозове переведены на английский, французский, итальянский языки, а о Щукине еще и на румынский и китайский. Она также вошла в список лучших изданий по искусству 2020 года газеты Financial Times.
«Когда ни о какой частной собственности на произведения искусства у нас не могло быть и речи, я писала о коллекционерах довольно абстрактно. А после перестройки, когда появились современные коллекционеры, с которыми я общалась, мне стало понятно, что у них абсолютно тот же психотип, что у Щукина и Морозова. И тогда я уже начала писать о своих героях как о живых людях с их страстями и слабостями», – рассказала историк искусства Наталья Семенова.
«РЕСТАВРАЦИЯ ГОДА» — Северный речной вокзал (Москва)
За феноменально быстрое и бережное восстановление выдающегося архитектурного ансамбля и возвращение ему прежних функций
Речной вокзал—выдающийся памятник сталинского ампира. Здание было завершающим аккордом проекта десятилетия—канала Москва—Волга. Все постсоветское время оно медленно разрушалось, пока в 2017 году не было передано на баланс ГУП «Мосгортранс», а окружающий парк—столичному департаменту капитального ремонта. Полностью, в первозданной красоте и сложности, восстановили 150-метровое, напоминающее дебаркадер здание с трехъярусными открытыми галереями по фасаду и парадной лестницей, спускающейся к реке. Внутри отреставрировали стены из оселкового мрамора, мозаичные полы, живописные плафоны, бронзовые люстры, фантазийные капители с серпами и якорями. Привели в порядок монументальную скульптуру (работы Ромуальда Иодко), расписные майоликовые панно (автор Наталья Данько), фонтаны «Полярный» и «Черноморский» (скульпторы Лев Кардашов и Иван Ефимов), часы с курантами и подвижный 27-метровый шпиль, увенчанный позолоченной, в самоцветах, звездой. Поменяли инженерные сети, канализацию, в парке убрали сухостой, благоустроили 1,5 км набережной, открыли павильоны с кафе, капитально отремонтировали 17 причалов.
«На Речном вокзале мы увеличили число высококвалифицированных реставраторов до 400, они составляли почти половину задействованного на стройке персонала. Наш отдел кадров искал мастеров по всей стране — от Санкт-Петербурга и Суздаля до Крыма. На объекте, без преувеличения, трудились люди со всей России», – комментирует генеральный директор компании «Артстройтехнология» Александр Ушаков.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.