Новая книга Хилари Мантел «Сердце бури» впервые на русском языке!

В середине мая в издательстве «Иностранка» выйдет роман о Французской революции, написанный Хилари Мантел, двукратной обладательницей Букеровской премии за книги «Вулфхолл, или Волчий зал» и «Введите обвиняемых» — случай, беспрецедентный за всю историю премии.

Сердце бури: роман / Хилари Мантел; [пер. с англ. М. Клеветенко]. – М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. – 864 с.

«Сердце бури» — роман, значительно опередивший свое время и увидевший свет лишь через несколько десятилетий после написания. Масштабный эпос об истории и главных лицах Великой французской революции писательница задумала в 22 года и работала над ним с 1975 по 1979 год. Отложив книгу на несколько десятилетий после неудачной попытки издания, Мантел смогла опубликовать роман только в 1992 году. Впервые в истории английской литературы Французская революция масштабно показана не глазами ее врагов и жертв, а глазами тех, кто ее творил и был впоследствии пожран ими же разбуженным зверем, — пламенных трибунов Максимилиана Робеспьера, Жоржа Жака Дантона и Камиля Демулена…

В интервью Мантел поделилась идеей создания книги: «Я стала писательницей исключительно потому, что упустила шанс стать историком. <...> Я должна была рассказать себе историю Французской революции, однако не с точки зрения ее врагов, а с точки зрения тех, кто ее совершил».

Глубокое уважение к фактическим материалам, мастерское обращение с литературным вымыслом и умение их соединять в увлекательной форме — великие таланты Хилари Мантел.

«Я совершенно уверена, что роман есть плод коллективных усилий, плод совместного труда писателя и читателя. Я предлагаю собственную версию событий, но факты меняются в зависимости от вашего мировоззрения. Разумеется, мои герои были лишены преимущества взглянуть на свою жизнь ретроспективно, они просто жили день за днем, жили, как умели. Я не убеждаю читателя рассматривать события под определенным углом или извлекать из них уроки. Я хотела написать роман, который даст простор для собственных суждений и симпатий — книгу, которую читатель мог бы обдумывать и проживать изнутри. Он может спросить, как же отличить правду от вымысла? В общих чертах дело обстоит так: то, что кажется наименее вероятным, и есть истина».

В книге есть подробные примечания Марины Клеветенко и Екатерины Доброхотовой-Майковой.

Хилари Мантел — писательница, литературный и кинокритик. Дама-командор ордена Британской империи. Почетный доктор словесности Оксфорда. Обладательница двух Букеровских премий (2009 и 2012): за роман «Вулфхолл» и за его продолжение «Введите обвиняемых».

Будущая писательница родилась 6 июля 1952 года в английском городе Глоссоп, графство Дербишир. Окончила Шеффилдский университет с дипломом бакалавра юриспруденции. Работала в социальной службе, пять лет жила в Ботсване, затем вслед за своим мужем отправилась в Саудовскую Аравию в город Джидда. Мантел прожила там четыре года и написала об этом периоде жизни статью Someone to disturb, за которую получила «Премию имени Шивы Найпола». Позже семья вернулась в Великобританию, и следующие четыре года Хилари Мантел работала кинокритиком для журнала Spectator. Писательская карьера Мантел началась в 1985 году с романа Every Day is Mother’s Day, затем последовало продолжение Vacant Possession.

Лучшее из произведений Хилари Мантел, роман «Вулфхолл» об английском государственном деятеле Томасе Кромвеле, вышло в 2009 году. Книга получила Букеровскую премию, the Walter Scott Prize, была включена в шорт-лист Costa Novel Award, а затем в 2010 году в Orange Prize for Fiction. Переведена на 36 языков.

В 2012 году вышло продолжение романа – «Введите обвиняемых». Книга была также удостоена Букеровской премии. Переведена на 31 язык. Суммарный тираж обоих романов по всему миру составил более 5 миллионов экземпляров.

В марте 2020 года в Великобритании вышел заключительный роман трилогии — «Зеркало и свет».

