Группа «Френдли Файа» ворвалась в салон красоты со сладкой ватой

Поп-рок группа «Френдли Файа» представила новую песню «Сладкая вата». Как сказали артисты, это музыкальный боевик о любви. В треке Френдли Файа засыпали девушек комплиментами и напомнили всем о том, как важно принимать настоящими себя и других людей. На обложке песни изображена девушка с витилиго.

В день выхода песни участники группы сами приготовили сладкую вату, затем отправились в салон красоты и неожиданно, прямо во время рабочего процесса, подарили ее всем мастерам и посетительницам. К счастью, девушки были рады необычному сюрпризу и не испугались появления «Френдли Файа» в зале.

Попробовать музыкальную «Сладкую вату» можно на всех цифровых платформах.

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