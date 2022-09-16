Новая книга Татьяны Устиновой «Роковой подарок» выходит в издательстве «Эксмо»

«Мне все говорят, – продолжала Маня, вдохновившись, – чтоб я бросила детективы и стала бы писать концептуальную прозу. Но там же ничего нельзя! Вообще ничего! Там есть законы, каноны, там должно быть всё только настоящее и подлинное! А мне хочется… придумывать! Это же самое интересное!»

Новая книга Татьяны Устиновой — это потрясающее сочетание драмы и комедии, где разум читателя стремится разоблачить преступника, а душа легко скользит по «американским горкам» эмоций, от печали к смеху. Это роман о том, как придуманное может становиться реальностью, а реальность оказывается придуманной. Любовь — опасна, если с ней путают другие чувства.

Маня Поливанова ищет вдохновение в заповеднике, спрятавшись в доме подруги от московской суеты. Новая книга должна была быть о похищении иконы Казанской Божьей Матери в 1904 году. Правда, ее консультант оказался специалистом по иконам Серафима Саровского, а рассказ его касался мастерской, красок, окладов, но никак не чудес. Маня совсем заскучала, пожаловалась на усталость, и после чаепития новый знакомый пригласил ее пройтись по свежему воздуху к пристани. По дороге мужчину убили.

Максима, владельца заводов, в Беловодске очень любили, так что за дело взялись тщательно. Прежде всего едва не арестовали саму Маню, потом под подозрение попала жена убитого. Маня отвлеклась от романа, слишком взбудоражила ее трагедия, свидетельницей которой она стала. На каждом шагу появлялась новая тайна. Кого укусил бультерьер Волька за мгновение до убийства? Почему в комнате жены Максима стоял собранный чемодан? Как найти садовника-студента Пашу, который точно был на месте преступления, но сбежал? А главное, почему в кабинете убитого есть фотографии удивительной красоты и стоимости украшений с изумрудами, о которых никто ничего не знает? Для Мани каждый подозреваемый — это человек, который переживает потерю близкого, а не объект для преследования. Ей удается узнать больше, чем полицейским, но пока что загадок оказывается не меньше, чем разгадок.

К тому же сердце тревожат отношения с красавцем и гением, писателем концептуальной прозы Алексом Шан-Гиреем. Он презрительно относится к детективам, вокруг него постоянная атмосфера печали и разочарования, а Маня устала пытаться что-то с этим настроением сделать. Ей продолжает казаться, что она плохая подруга, раз сбежала от любимого работать в деревню. Скоро Мане предстоит совершить открытие, которое полностью перевернет ее личную жизнь.

Новый роман Татьяны Устиновой — это яркая летняя история о предательстве, прощении и семье, где по-настоящему любят друг друга.

Татьяна Устинова — первая среди лучших российских авторов детективов. Журналист, телеведущая, переводчик, она входит в топ-3 популярных писателей России. Книги Татьяны Устиновой можно назвать самыми экранизируемыми, вышли фильмы по более чем трем десяткам ее романов.

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