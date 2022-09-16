Что общего у одежды, успеха, мечты и счастья в жизни человека?

Как одежда связана с успехами в жизни, воплощением мечты и уровнем счастья? Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и бренд премиальной одежды Marc O’Polo провели исследование и выяснили, с какими внутренними ограничениями и барьерами сталкивается современный человек на своем жизненном пути.

Результаты показали, что 64% опрошенных* откладывают реализацию своей мечты, которая могла бы сделать их счастливее. Каждый второй человек не реализовывает свою мечту.

Треть опрошенных (29%) откладывает реализацию мечты из-за страха, что у них не получится. Каждый десятый участник опроса жертвует своей мечтой ради реализации желаний близкого человека. Каждый четвертый мужчина (19%) получает удовольствие от шопинга и рассматривает его как возможность порадовать себя. Треть респондентов принимает решение о покупке той или иной вещи, исходя из ограничений: «чтобы одежда скрывала недостатки фигуры», «не выбивалась из общего гардероба» и «долго носилась».

Оказалось, что сомнения перед новым начинанием и страх неудачи являются наиболее популярными причинами отложить реализацию желания — об этом заявили 25 и 29% соответственно. При этом каждый десятый участник опроса жертвует своей мечтой ради реализации желания жены, мужа или ребенка либо откладывает желаемое из-за того, что близкие не разделяют идею. Как показал опрос, люди в паре испытывают сложности с тем, чтобы договариваться друг с другом и открыто говорить о своих желаниях. Так, представители целевой аудитории, которые сейчас не находятся в отношениях, чаще реализовывают мечту, чем те, у кого есть пара: 29% заявили, что у них нет отложенных желаний. В среднем 68% людей, которые находятся в отношениях или в браке, заявляли о том, что откладывают мечту.

Вне зависимости от пола и возраста респонденты отмечали, что при принятии решения им важна поддержка близких и родных, а также уверенность в том, что своими действиями они не принесут вреда окружающим (8 из 10). Люди также хотят быть уверенными в том, что их выбор одобряется обществом — в среднем 6 из 10.

Наибольшее количество нереализованных желаний (80%) у людей, которые не уверены в себе. Исследование показало, что более половины (53%) опрошенных являются полностью или частично неуверенными в себе, а практически каждый (73%) опрошенный полностью или частично зависит от мнения окружающих. При этом факторы уверенности в себе отличаются в зависимости от пола: для мужчин важной составляющей является благосостояние, а для женщин — привлекательность.

Что касается гардероба, то в среднем треть респондентов принимает решение о покупке той или иной вещи, исходя из ограничений. То есть люди ориентируются на то, чтобы одежда скрывала недостатки фигуры, не выбивалась из общего гардероба и долго носилась. Чем выше оценка уверенности в себе, тем чаще респонденты ориентируются на собственное мнение — выбирают вещь, чтобы нравиться себе (95%). Сам процесс шопинга респонденты оценивают позитивно — для 30% это возможность порадовать себя. Несмотря на то, что главными поклонницами такого времяпрепровождения являются женщины (38%), каждый четвертый мужчина (19%) рассматривает шопинг как возможность порадовать себя.

«Цифры исследования подтверждают, что большинство людей в силу внутренних ограничений — страхов, сомнений, неуверенности — не воплощает то, что могло бы сделать их счастливее и дать еще больше вдохновения и сил. Бренд Marc O’Polo ценит индивидуальность и уникальность человека, поэтому мы уверены, что нет ничего важнее, чем умение слышать себя и разрешать себе больше. Для того, чтобы вдохновить людей начать выбирать себя, мы поддерживаем инициативу “МНЕ МОЖНО”, которая помогает сделать шаги навстречу счастливой жизни с новыми возможностями», — комментирует Марианна Румянцева, генеральный директор Marc O’Polo в России.

Алена Долецкая, журналист и бывший главный редактор журналов Vogue Russia и Interview: «68% людей, которые находятся в отношениях или в браке, откладывают реализацию мечты. 71% зависят от мнения окружающих. 62% опрошенных выбирают одежду, ориентируясь на удобство. Эти три цифры меня поразили тем, что такое большое количество людей самостоятельно и саморучно лишают себя радости жизни. Для чего же жить?».

Валентина Ясень, модель агентства Oldushka: «Моя модельная карьера началась в 2017 году, когда мне было 62 года. Это был смелый шаг, когда, несмотря на все предрассудки, я сказала себе: «Мне можно». Я рада быть частью инициативы, которая в долгосрочной перспективе поможет людям принимать решения, которые сделают их счастливее».

Инициатива «МНЕ МОЖНО» призвана вдохновить общественность на то, чтобы трансформировать свое мышление и научиться выбирать себя. Проект состоит из нескольких этапов, первым из которых стало проведение исследования совместно с ВЦИОМ. В разработку последующих активностей вовлечены психологи, а идейными вдохновителями стали блогеры Ксения Дукалис, и Эмиль Зиганша, российская фотомодель Валентина Ясень, меценат Ксения Подойницына и фотограф Ян Югай.

«Если рассматривать фразу «МНЕ МОЖНО» с поколенческой точки зрения, то более всего она созвучна поколению Миллениум (или Игрек, 1985–2002 г.р.) и работает сама по себе. Это не просто фраза, а слоган. Именно для этого поколения актуальны «синдром самозванца», фраза-мем «а что, так можно было». Отсюда следует утверждение, вывод – «да, МНЕ можно, Я МОГУ делать как Я ХОЧУ, а не как говорят другие», – рассказывает основатель исследовательского центра «RuGenerations – российская школа Теории поколений», генеральный директор Шерпа С Про, инвестор компании Black Pine по производству трикотажа и товаров для дома Евгения Шамис.

По ее словам, остальным поколениям надо добавить расшифровку этой фразы – она расширяет аудиторию и тогда попадает в сценарии разных поколений. «Например, «поколение Икс» (или X, 1964–1984 г.р.) сейчас меняет стратегии при устройстве на работу, массово осваивая кардинально новые специальности в возрасте от 38 до 50 лет. Такого не было в подобном масштабе раньше. Им важно говорить про эти перемены – что возраст не мешает, что им можно», – считает эксперт.

Как считают эксперты, самоощущение играет немалую роль в профессиональном плане, позволяя современному человеку умело строить карьеру. 21 век дает большие возможности в плане выбора работы. Однако наличие неуверенности в себе и низкая самооценка заставляет все время искать поддержки у окружающих и одобрения мнения. «Люди моложе свободнее в выборе одежды и менее зависимы от своих самоощущений в стоимости носимого бренда и стиле гардероба, чем старшие группы. Причина кроется в том, что ценности поколения до 25 лет меняются, на первое место выходят другие приоритеты. Среди большинства из них главным приоритетом в одежде часто является прежде всего удобство того, что они носят», – рассказывает доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Анна Цветкова.

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* Исследование ВЦИОМ «Внутренние барьеры и запреты россиян» проводилось в августе 2022 года. Объем выборки составил 1000 респондентов. В опросе приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 55 лет из более чем 100 городов в 60 регионах РФ с достатком выше среднего.

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