Ушел из жизни композитор Эдуард Артемьев

29 декабря 2022 года в Москве, в возрасте 85 лет, скончался советский и российский композитор, актёр, Народный артист Российской Федерации, Герой Труда Российской Федерации, четырёхкратный лауреат Государственной премии Российской Федерации, Лауреат Государственной премии РСФСР Эдуард Николаевич Артемьев.

Эдуард Артемьев известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Первоначальное музыкальное образование получил в Московском хоровом училище. В 1960 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции Ю. А. Шапорина.

Встретившись в 1960 году с инженером Е. Мурзиным, создателем одного из первых в мире синтезаторов, занялся исследованиями синтеза звука и электронной музыки (экспериментировал в студии Музея им. А. Скрябина, работал программистом в НИИ) и работал в первой в СССР экспериментальной студии электронной музыки. В 1968 на Интернациональном конгрессе электронной музыки во Флоренции был представлен уникальный фотоэлектрический «АНС» (изобретатель — Е. Мурзин, электронные композиции — Артемьев). Участвовал в деятельности фирм звукозаписи и киностудий в Балтиморе, Бурже (1989). Президент Ассоциации электроакустической музыки при ЮНЕСКО.

Известность композитору принесла его работа в кино. В 1961 по совету композитора В. Мурадели озвучил фильм «Мечте навстречу». Он написал музыку более чем к 150 художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам. Среди них — три фильма А. Тарковского: «Солярис» (1972), «Зеркало» (1975), «Сталкер» (1979), фильмы Н. Михалкова, А. Кончаловского и В. Абдрашитова. Музыка Артемьева к кинофильмам записана на альбом «Территория любви» (1998).

Лучшие из песен Артемьева — это песни из кинофильмов либо песни, возникшие на материале музыки фильмов («Полёт на дельтаплане», «Затихло где-то танго»), оригинальные песни-баллады, песни-поэмы («Здравствуй, день!», «Воспоминание», «Костры рябин», «Звёздные просторы», «Всё зелёное в сердце со мной»), звучащие в исполнении Г. Трофимова, В. Леонтьева, Ж. Рождественской, Р. Бабаян. Пример синтеза электронного рока и симфонической музыки — вокальный цикл Артемьева «Кто я?» на стихи Ю. Рытхэу, созданный по заказу певицы Жанны Рождественской. Для ВИА «Поющие гитары» написана рок-опера «Преступление и наказание» (по мотивам романа Ф. Достоевского).

Артемьев является членом Союза композиторов и Союза кинематографистов России, президентом основанной им же в 1990 году «Российской ассоциации электроакустической музыки», а также членом исполнительного комитета Интернациональной конфедерации электроакустической музыки ICEM при ЮНЕСКО. Читает лекции для студентов-композиторов Московской консерватории и проводит мастер-классы. С 1964 по 1985 год работал старшим преподавателем по классу инструментовки в Институте культуры.

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