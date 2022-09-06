Новейший роман Ракель Дж. Паласио о дружбе и семейных узах выйдет в издательстве «Иностранка»

В начале октября издательство «Иностранка» выпускает новую книгу американской писательницы Ракель Дж. Паласио «Пони». Оригинальный роман был выпущен в 2021 году, а этой осенью «Пони» впервые публикуется на русском языке.

Пони : роман / Р. Дж. Паласио ; [пер. с англ. Е. Копосовой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. — 352 с. — (Большой роман)

Действие книги происходит в американской глубинке 1860 году. «Двенадцатилетний Сайлас, еще в младенчестве лишившийся матери, живет с отцом, гениальным изобретателем, в старом доме вдали от людей. Единственный друг Сайласа — призрак давно умершего паренька, который по воле небес опекает осиротевшего малыша с первых дней его жизни. И вот однажды ночью трое зловещих всадников увозят отца Сайласа. Мальчику удается спастись, хотя незваные гости привели лошадь и для него — арабского скакуна, которого испуганный Сайлас в темноте принимает за пони. Погрузившись в отчаяние, он остается ждать отца в компании своего верного друга-призрака. Но когда утром перед домом появляется тот самый пони, Сайлас решает отправиться на поиски отца. Это опасное путешествие свяжет мальчика с его прошлым, будущим и непостижимым миром вокруг…»

«Пони» Р. Дж. Паласио — это берущая за душу, красиво написанная история о силе любви и узах, связывающих нас сквозь время и расстояние.

Перевод с английского Елены Копосовой.

Ракель Дж. Паласио — американская писательница и графический дизайнер. Родилась 13 июля 1963 года в Нью-Йорке. Имя при рождении – Ракель Харамильо (Паласио – девичья фамилия ее матери). Училась в Высшей школе искусств и дизайна на Манхэттене, а затем специализировалась на иллюстрации в Школе дизайна Парсонса. Дебютный роман писательницы «Чудо» входит в список бестселлеров New York Times с марта 2012 года, был опубликован в 45 странах и продан тиражом в 5 миллионов копий по всему миру. В 2017 году по роману вышел одноименный фильм с Джулией Робертс и Оуэном Уилсоном в главных ролях. Ракель Паласио живет в Бруклине, штат Нью-Йорк, со своим мужем, двумя сыновьями и двумя собаками.

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