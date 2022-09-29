НОВОСИБИРСК: Музыкальный форум соберет молодые таланты со всей России

С 11 по 21 октября в Новосибирске пройдет IV Форум молодых композиторов, музыкантов и исполнителей «Pro-Музыка». Организатор форума – Новосибирская региональная общественная организация «Союз молодых композиторов» на базе Центра социальной поддержки молодежи и юношества им. Заслонова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Программа форума состоит из групповых и индивидуальных занятий, разделенных на четыре направления: академическая музыка, композиция, народная музыка и эстрада. В общей сложности за годы проведения «Pro-Музыка» обучил 2500 молодых талантов, а отчетные концерты насчитывают более ста тысяч зрителей.

«Pro-Музыка» – это своеобразный сибирский музыкальный лагерь, участники которого в течении десяти дней будут проживать на территории центра. Для них запланированы не только мастер-классы, пресс-конференции и отчетные концерты, но спортивно-развлекательная программа. Всего на Форум приедет 85 музыкантов со всей России в возрасте от 18 до 35 лет, а еще 200 присоединятся к обучению онлайн.

Этот год станет особенным, ведь в числе участников будет 20 музыкантов из Донецкой Народной Республики, все они являются победителями конкурсного отбора в номинации «Делись опытом» проекта «Пишем Будущее» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В качестве наставников «Pro-Музыка» приглашены лучшие педагоги страны: заведующий кафедрой композиции и импровизации СПбГК Антон Танонов, основатель группы «Урфин Джюс» и председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин, рок-журналист, музыкальный продюсер, генеральный директор музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александр Кушнир.

Свой вклад в обучение молодых музыкантов внесут и именитые эксперты Форума – звезды российской эстрады, ведущие исполнители музыкального театра «Геликон-опера», Новосибирской и Санкт-Петербургской филармоний, Мариинского театра.

Гостями Форума также станут представители органов власти Новосибирской области и организаций партнеров – Российского Музыкального Союза и АНО «Россия – страна возможностей».

В рамках деловой программы форума состоится подписание официальных документов, подтверждающих право «Союза молодых композиторов» представлять в Сибирском Федеральном округе Союз Композиторов Евразии.

Форум «Pro-Музыка» завершится грандиозным отчетным гала-концертом 21 октября 2022 в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца, который смогут посетить все желающие и поддержать молодых музыкантов.

Подать заявку можно по ранее предложенной ссылке.

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