«Когда вы будете в Спасском…»: 100-лет юбилею музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»

Выставка «Когда вы будете в Спасском…» приурочена к 100-летнему юбилею музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» — усадьбы И. С. Тургенева. Название выставки отсылает к фразе из письма тяжело больного писателя, который мысленно прощается со своим родовым гнездом.

Спасское сконцентрировало в себе самое дорогое и сокровенное для писателя, сыграло важную роль в становлении его личности и в творческой судьбе.

Здесь Тургенев переживал романтические увлечения, тосковал по Полине Виардо, возможно, поэтому усадьба стала основным местом действия многих тургеневских произведений. Здесь написаны романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». В родовом имении писателя перебывал почти весь цвет русской литературы, его друзья и знакомые: Л. Толстой, К. Леонтьев, М. Щепкин, А. Фет, И. Аксаков, П. Киреевский, Д. Григорович, С. Боткин, А. Дружинин.

Выставка знакомит как с историей усадьбы, так и с историей музея-заповедника. Особое внимание уделяется судьбе тургеневского наследия и коллекции мемориальных вещей Тургенева.

Экспозиция состоит из трёх разделов, пролога и эпилога. Пролог посвящён истории усадьбы, первый раздел — истории рода, второй расскажет о жизни усадьбы при Тургеневе, третий – о гибели и возрождении усадьбы. В эпилоге речь пойдёт о работе музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» в наши дни. В числе экспонатов — первые издания тургеневских произведений, фамильные портреты и фотографии Тургеневых и их усадьбы, личные вещи писателя, иллюстрации к произведениям Тургенева, письма, живописные этюды. Экспозицию дополняют аудиоинсталляции из фрагментов воспоминаний, писем, литературных произведений.

Мультимедийная часть выставки представляет 100-летнюю историю музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.