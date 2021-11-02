Новые «Смешарики» выходят на телеканале «Карусель»

2 ноября 2021 года на телеканале «Карусель» выходит продолжение анимационного сериала «Смешарики» в формате 2D от группы компаний «Рики».

В осенних сериях зрителей ждет знакомство с новым таинственным персонажем из Космоса по имени Гусений, который прилетел в Ромашковую долину в поисках ответа на извечный вопрос: «Как быть счастливым?». Поклонники сериала наверняка помнят, что Гусений был одним из 20 прообразов героев первых Смешариков. И, если в далеком 2002-м идея осталась только на бумаге, в 2021-м создатели сериала решили реализовать задуманное и отправить героя в Ромашковую долину. Причем воплощение произошло настолько гармонично, что кажется, будто Гусений вместил в себя частичку каждого из Смешариков, при этом сохранив загадочную таинственность.

В новых сериях зрителей ждет немало сюрпризов. Смешарики изобретут новый язык, изучат ряд церемоний, Лосяш вновь пойдет в школу, Бараш по-прежнему будет искать смысл жизни, а Копатыч увидит самый странный сон.

«Уверена, что среди зрителей телеканала «Карусель» очень много поклонников сериала «Смешарики». В новых сериях мы подготовили головокружительные коллизии, отсылки и пасхалки, спрятанные практически в каждом эпизоде, которые так любят разгадывать фанаты. Сюжеты стали еще более захватывающими, юмор острее, а философия и двойные смыслы – визитная карточка сериала – прослеживаются почти в каждом кадре», – прокомментировала Татьяна Павлова, продюсер анимационного проекта «Смешарики».

В основу нового сезона легли сценарии Дмитрия Яковенко, Алексея Лебедева, Светланы Мардаголимовой, Татьяны Беловой. К команде сценаристов также присоединился Вадим Бочанов, озвучивающий Бараша.

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