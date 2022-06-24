Новый корпус Третьяковки строится с экспертным сопровождением

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что возведение нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве вышло на финальную стадию. Уже можно видеть, как выглядит фасад новой Третьяковки. «Уверен, что он станет узнаваемой чертой нового здания», — заявил замглавы Правительства РФ. Для посетителей корпус откроют уже в 2024-м году. Между тем Главгосэкспертиза России участвует в реализации этого объекта еще с 2006 года, а в последнее время – в формате экспертного сопровождения, что позволяет оперативно вносить правки в проект, не замедляя стройку.

Положительное заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения было выдано в августе 2021 года. Откорректированной проектной документацией была предусмотрена перепланировка помещений, изменение их функционального назначения в зоне обслуживания посетителей и в офисных помещениях, что повлекло за собой пересмотр проектных решений по инженерному обеспечению и технологическому оборудованию здания. Также были представлены решения по устройству закрытого надземного перехода, который соединит корпус с историческим зданием Третьяковки в Лаврушенском переулке.

«Мы провели оценку изменений в части объемно-планировочных и архитектурных решений. Например, были уточнены объемы отделочных материалов навесных вентилируемых фасадов здания. Из-за того, что среди посетителей музея, очевидно, будет много детей, в целях дополнительной безопасности было решено увеличить высоту стеклянных ограждений. Также были добавлены решения по устройству комнаты матери и ребенка, пространства для очистки обуви от грязи и других функциональных зон, которые сделают посещение музея более комфортным. В том числе был добавлен подъемник для маломобильных групп населения. Формат экспертного сопровождения позволяет оперативно отрабатывать все правки, не останавливая стройку. Все замечания, в том числе в части сметной документации, были своевременно и качественно отработаны заказчиком», – рассказала выпускающий эксперт по объекту, главный специалист отдела градостроительных решений и безбарьерной среды Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России Елена Перькова.

В новом корпусе Третьяковской галереи планируют разместить фондохранилище, несколько выставочных залов и реставрационные мастерские. В здании предусмотрены уникальная система пожарной безопасности (газовая и порошковая) и другие технологии, которые соответствуют климатическим требованиям для сохранения и спасения картин. Больше всего внимания привлекают фасады здания, работы по которым планируется закончить уже этим летом. Стены со стороны Кадашёвской набережной, Толмачёвского и Лаврушинского переулков декорированы полотнами знаменитых художников.

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