Новый роман Артуро Переса-Реверте «Итальянец» выйдет в издательстве «Иностранка»

В начале октября в издательстве «Иностранка» выйдет новый роман испанского писателя и журналиста Артуро Переса-Реверте «Итальянец». В Испании книга разошлась тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров. Роман «Итальянец» впервые публикуется на русском языке.

Итальянец : роман / А. Перес-Реверте ; [пер. с исп. А. Борисовой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. — 480 с. — (Большой роман)

«Я мечтал написать эту немыслимую и совершенно подлинную историю с тех самых пор, как мне в детстве рассказал ее отец», — говорит Артуро Перес-Реверте о романе «Итальянец», который на родине автора разошелся тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров. Реальная история итальянских боевых пловцов, потопивших четырнадцать британских кораблей, — история торжества отдельных людей над мощной военной машиной вопреки всем вероятностям — много лет рассказывалась иначе: итальянцы традиционно изображались бестолковыми трусами, и Перес-Реверте захотел восстановить справедливость. Италия была союзницей Германии во Второй мировой войне, но это его не смущает: «В моих романах граница между героем и злодеем всегда условна. Мои персонажи могли оказаться на любой стороне. Герои всегда неоднозначны. А кто этого не понимает, пусть катится к дьяволу».

«Итальянец» — головокружительный военный триллер, гимн Средиземноморью, невероятная история любви и бесстрашия перед лицом безнадежных обстоятельств, роман о героизме по любую сторону линии фронта.

Перевод с испанского Аллы Борисовой.

Артуро Перес-Реверте — испанский писатель и журналист, автор исторических романов и детективов.

Родившийся в древнеримском порту, ныне известном как Картахена в провинции Мурсия, Артуро Перес-Реверте стал самым продаваемым автором не только в Испании, но и в мире. Самые известные его книги «Фламандская доска», «Учитель фехтования», «Клуб Дюма, или Тень Ришелье», а также приключенческий цикл книг о капитане Алатристе.

Перу писателя принадлежат около 16 романов, сотни статей в журналах. Каждый из его исторических романов основан на реальных событиях, изучению которых автор уделяет очень много времени. Темы удивляют своим разнообразием: от игры в шахматы до истории возникновения книгоиздания, от изучения работ голландских мастеров XVI в., до информатики и даже фехтования.

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